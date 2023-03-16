Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние. ВИДЕО

Россияне берут настоящие фото и видео воинов ВСУ и публикуют якобы от их имени посты о "зраде".

Об этом говорится в материале "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Один такой аккаунт обнаружил пользователь ТикТок Иван. Якобы от имени сержанта ВСУ в аккаунте рассказывалось о военных буднях. Страница насчитывала более 19 тыс. подписчиков.

"Но по видео мне было понятно, что несется нарратив, который вредит нашему государству. У него было: "все, мы уезжаем, Бахмут невозможно больше удержать" (это полтора месяца назад было), было похожее видео о Соледаре, был тезис о том, что Азов воюет во второй линии, а не на передовой, и Азову дают новую технику, дают много качественного оружия, что это за несправедливость", – рассказывает Иван.

Оказалось, что это – клон настоящего аккаунта сержанта ВСУ. Подделка содержала подлинные видео, снятые украинскими воинами. Но наложены на них были отнюдь не те сообщения, которые имел в виду автор настоящего паблика. Эти сообщения внушали отчаяние и недоверие.

В настоящем аккаунте сержанта ВСУ видео были такие же, но без отчаянных надписей. Сержант подтвердил, что его видео использовали российские пропагандисты.

Фальшивый аккаунт заблокировали, но вскоре появился еще один такой же, и закрыть его пока не получается.

Помимо аккаунтов в TikTok, российские пропагандисты подделывают телеграм-каналы. К примеру, существует фейковый канал 46 аэромобильной бригады - при том, что бригада отмечает во всех соцсетях, что не имеет отношения к клонированной странице.

Маскируясь под украинцев, российские пропагандисты используют украинский язык - и выдает их часто лишь бестолковый автоматический перевод вроде "бавовны" или фактологические ошибки.

Кроме очевидных фальшивок, в том же ТикТоке есть много аккаунтов и стримов, на которых люди выдают себя за военнослужащих: одевают камуфляж и рассуждают о том, что, например, "воевать не за кого", "воинов никто действительно не ценит" или "почему не воюют богатые". Однако нет никакой уверенности, что эти люди действительно военные.

"Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити", - підсумовують у матеріалі журналісти видання.