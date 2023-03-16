РУС
Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние. ВИДЕО

Россияне берут настоящие фото и видео воинов ВСУ и публикуют якобы от их имени посты о "зраде".

Об этом говорится в материале "Донбасс.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Один такой аккаунт обнаружил пользователь ТикТок Иван. Якобы от имени сержанта ВСУ в аккаунте рассказывалось о военных буднях. Страница насчитывала более 19 тыс. подписчиков.

"Но по видео мне было понятно, что несется нарратив, который вредит нашему государству. У него было: "все, мы уезжаем, Бахмут невозможно больше удержать" (это полтора месяца назад было), было похожее видео о Соледаре, был тезис о том, что Азов воюет во второй линии, а не на передовой, и Азову дают новую технику, дают много качественного оружия, что это за несправедливость", – рассказывает Иван.

Также смотрите: Россияне пытаются посеять среди украинцев уныние через проплаченную рекламу в Facebook, - Центр нацсопротивления. ФОТО

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние 01

Оказалось, что это – клон настоящего аккаунта сержанта ВСУ. Подделка содержала подлинные видео, снятые украинскими воинами. Но наложены на них были отнюдь не те сообщения, которые имел в виду автор настоящего паблика. Эти сообщения внушали отчаяние и недоверие.

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние 02

В настоящем аккаунте сержанта ВСУ видео были такие же, но без отчаянных надписей. Сержант подтвердил, что его видео использовали российские пропагандисты.

Читайте также: Украинская армия надежно обороняет Бахмут, - Милли

Фальшивый аккаунт заблокировали, но вскоре появился еще один такой же, и закрыть его пока не получается.

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние 03

Помимо аккаунтов в TikTok, российские пропагандисты подделывают телеграм-каналы. К примеру, существует фейковый канал 46 аэромобильной бригады - при том, что бригада отмечает во всех соцсетях, что не имеет отношения к клонированной странице.

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние 04

Маскируясь под украинцев, российские пропагандисты используют украинский язык - и выдает их часто лишь бестолковый автоматический перевод вроде "бавовны" или фактологические ошибки.

Российские пропагандисты создают фейковые аккаунты украинских военных, чтобы посеять уныние 05

Кроме очевидных фальшивок, в том же ТикТоке есть много аккаунтов и стримов, на которых люди выдают себя за военнослужащих: одевают камуфляж и рассуждают о том, что, например, "воевать не за кого", "воинов никто действительно не ценит" или "почему не воюют богатые". Однако нет никакой уверенности, что эти люди действительно военные.

Читайте также: Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций

"Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити", - підсумовують у матеріалі журналісти видання.

і нажаль у нас є масса корисних ідіотів котрі на це ведуться
Те ж саме робили і колись створюючи псевдобоївки УПА. Нічого не змінилось за 80 років.
Рузьге!
У вас даже говно - и то говняно получается!
(ржет)
Рузьге!
У вас даже говно - и то говняно получается!
(ржет)
Достатньо підписатись в ТГ на Николаевский Ванек і будете в темі і правдиву інфу матиме
і нажаль у нас є масса корисних ідіотів котрі на це ведуться
хто? зрадофіли та панікери
ідіоти котрі не вміють перевіряти інформацію, і що бачать в те відразу і вірять, а перевіряти треба як мінімум в деківлькох джерелах, і українські джерела які дають новини також, тому,що під українським джерелом можуть стирчати кацапські вуха
100 відсотків! На ютюбі один і той же чоловяга робить декілька каналів один за Україну інший канал проти і збирає у лохів гроші.
Те ж саме робили і колись створюючи псевдобоївки УПА. Нічого не змінилось за 80 років.
Не знаю чи є СБУ по боротьбі з такими акаунтами. На фейсі скільки фейків, відео логістики ЗСУ, чого коштує тільки загибель Да Вінчі, кожний ресурс лізе з чимось новим. А про літаки в небі, розумію, що Соколи,але ж з локацією. Люди не розуміють,що роблять заради лайків
на початку вторгнення ....ця хєрня можливо і пройшла..але не тепер
Ще кацапські тролі лажаються із словом "деревня". Якщо бачите не "село", а "деревня", то це чітко мокшанські тролі.
і такого повно навіть на цензорі, вчора купка таких верещала, що Бахмут треба здати, і що командування навмисно там вбиває діточок без підготовки
Діточок?...панятна...
Понравилось фото "Юрко" Луценко.) Честно не ожидал от Луценко такого. Остальные тихо (или не тихо) сидят в Киеве, или типа воюют, неведомо где и как.
Тоді поцілуй його у сраку
Напряму з якогось злощасного, розпіареного ольгіно, мабуть він там всім нравітса)
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
То, що кацапи брехливі потвори, відомо давно. Але в нас є такі особи, як цілий заступник міністра оборони пані маляр, яка вміє працювати з документами, чи вона розробляє плани наступу, чи враження цілей в тилу ворога? Впевнений, що вона як такі як вона до цього часу не можуть візрізнити танк від БМП. Чому такі диверсії виявляють блогери і прості громадяни?
І все ніби грамотно зроблено, на рівні, аж повірити можна. Та "диявол" сидить у дрібницях: то "Азов" - фашисти, то "дума".
Така вже доля росії: всі грандіозні прораховані кращими аналітиками плани розбиваються об ваньку-алкаша.
І наші не кращі: чого ти Julia, кацапів вчиш?! Щоб наступного разу все пройшло гладко?
Українським пропагандистам потрібно запросити до України режисерів усіх краін ЕС( до якої Україна мае вступити), щоб вони зняли публіцистичні фільми про війну ТА ПРО ВЕЛИКУ ІСТОРИЮ УКРАЇНИ ( по типу мировой класики РЕПОРТАЖ З ПЕТЛЕЙ НА ШІІ) . Ці фільми ввійдуть у світову історию , а раша заткнеться про націзм в Україні

А ТКАЧЕНКО У ВІДСТАВКУ
Чому раша так активно розкручує тему про націзм - ТОМУ ЩО СВІТ НЕ ЗНАЕ ПРАВДИВОЇ ІСТОРИИ УКРАЇНИ
а ще тому, що наш Президент замість того, щоб створити спеціальний підрозділ по своєчасному виявленню таких фейків, створив нові телеканати, такий наприклад, як "Дом" на російській мові і туди залив велику кількість бюджетних грошей. Виходить, що він з іншої сторони стврює свою, не державну, а свою інформаційну політику.
У чомусь ви праві. На жаль, це друга назва журналістики в Україні під гнітом кримінального олігархічного режиму.
ПОРА ХЛОПЧИКИ ЙТИ НАВЕРНО ДО ГОС ДУМИ.

це буде гасло української дрг, яка першою увійде в москву.
Ну це в них так , для розрядки ..
Кацапня вже давно підробляє акаунти навіть - відомих закордонних ЗМІ , про що неодноразово заявляли їхні представники . Зовні нізащо не відрізниш , все один в один як у акаунтах справжніх видань , але в тексти , які друкують ті видання , додають декілька своїх наративів , і все змінюється . Вся стаття набуває зовсім інших кольорів .
А наші ЗМІ ще радо й підхвачують ті фейки , і тиражують в Україні .
Геббельсівська пропаганда працювала саме так. Уявіть, як би тоді ще був Інтернет у міністра пропаганди.
Ага... И Лоханулись и с 25 "аэромобильной бригадой"... Которой никогда не существовало... )))
Есть повитряно-десантна... )))
Чому дивуватися? У нас 73% досі вірять в ІПСО про Голобородька...
Уже заметил. Так и подумал что очень похоже на вбросы.
