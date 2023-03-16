Украинская армия надежно обороняет Бахмут, - Милли
Украинские вооруженные силы сковали россиян в боях за город и создали надежную линию обороны.
Об этом на брифинге заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ.
"Имея надежную оборону, Украина сковала российские силы в этом городе, и они требуют очень больших затрат от группы "Вагнера" и российских регулярных вооруженных сил", - отметил Милли и добавил, что хотя россияне достигают определенных успехов, цена этих достижений слишком велика.
Он отметил, что Запад, в частности США, многое делают для того, чтобы укрепить украинские вооруженные силы, предоставляет им оборудование, боеприпасы и учебу.
"Потенциал Украины растет, и это создаст много разных путей украинскому руководству для достижения своих целей и победного завершения этой войны", - отметил он.
Напомним, 14 марта состоялось заседание ставки, на котором в очередной раз было принято решение продолжать оборону Бахмута на Донетчине. Упорные бои за город продолжаются с августа прошлого года, западные эксперты считают, что потери РФ на этом направлении составляют 30 000 человек.
https://t.me/myro_shnykov
------------------------
[16.03.2023] Бахмут. Ніч.
Загальна ситуація близька до критичної. Чесно, навіть не знаю, як інакше це описати. Але краще як є. Фактично, основні траси відрізані, залишається ще одна дорога, яка вже прострілюється.
Південь - північніше "літачка" у районі Хромового запеклі бої та ситуація стрімко погіршується. Деякі позиції переходять з рук в руки ледь не кожну годину.
Можна констатувати, що на південно-західних околицях міста ведуться міські бої, на жаль.
Північ - ворог атакує лінія Васюківка-Роздолівка-Веселе, має незначні успіхи. Західніше - просувається вздвож траси М03 та штурмує Оріхово-Василівку.
Окупанти намагаються вклинитися у наші порядки між Богданівкою та Хромовим.
Ворог тисне з Забахмутки. Переважно силами арти та ДРГ. Наші періодично виконують рейди на той берег Бахмутки.
Ціна оборони Бахмута максимально висока! Я хочу, щоб всі розуміли це у першу чергу.
Наші воіни тримаються на межі зусиль та можливостей. Але Бахмут стоїть!💪
Сили Оборони - титани
По-перше, запустився і запрацював на повну їхній ВПК. Укладені довгострокові контракти на випуск ***********, БМП, танків і т. д. Фактично відбувається оновлення збройного потенціалу. Як приклад, ряд країн НАТО передають нам більш стару техніку, а для себе замінюють її новою. Це ж не секрет.
По, друге, так чи інакше, кацапія поступово послаблюється - як в економічному плані, так у військовому. Ракет стає все менше, літаків і танків - теж, кадровий й офіцерський склад армії знищується. І головне - це все ефективно роблять самі українці, ніхто інший не втручається і втрат не несе.
А ціна, яку ми за це платимо може хвилювати лише нас самих...
Очевидно, що взяття Бахмута має для руzкіх передовсім інформаційно-психологічне значення. Свинособаки вже півроку штурмують наше місто, дуже багато вони поставили на перемогу.
Відповідно, деблокада Бахмута силами СОУ матиме не так військове значення, але майже напевно спровокує гостру політичну кризу на болотах.
Але виконати деблокату -- значить використати частину резерву. Цього не уникнути. А класти голови хлопців без додаткової суттєвої підмоги, як на мене, злочин.