На Ставке Верховного Главнокомандующего высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите Бахмута, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута", - говорится в сообщении.

По данным ОП, на заседании также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

+66
Єрмак повинен сидіти за гратами, а не на засіданні Ставки.
14.03.2023 15:06 Ответить
+45
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
14.03.2023 15:13 Ответить
+18
воно 2.5 роки всіляко співпрацювало з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його банду зелених зрадників гауляйртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



14.03.2023 15:44 Ответить
Єрмак повинен сидіти за гратами, а не на засіданні Ставки.
14.03.2023 15:06 Ответить
Тим більше бути першим у списку присутніх...цензор агоов!
14.03.2023 15:10 Ответить
На засіданні Ставки керівник Офісу Президента (кукловод клоуна під московську сопілку) згадується на першому місці, а Головнокомандувач ЗСУ, Прем"єр-Міністер, Голова РНБО, командувачі родів військ і напрямків - за ним десь там ззаді.
Бутусов, і ти туди же?
14.03.2023 17:25 Ответить
Думаю що на Цензорі надали перелік саме в тому порядку як це подав ОП.
До речі - дуже красномовно.
14.03.2023 17:35 Ответить
І, що цікаво, ,,дуже грамотно" виражено: то в чім полягає ця ,,єдина позиція щодо...", тримать, чи здать?
14.03.2023 18:58 Ответить
А якщо вже там сидить і найбільш вірогідно що керує тою вставкою, то всі там присутні є державними зрадниками, контрольовані ворожим агентом для підривної діяльності проти України
14.03.2023 22:11 Ответить
Члени та членкіні засідання ставки зробили ставки..на фавбеті..
14.03.2023 15:08 Ответить
Ну раз ОПе сказав то, звісно, вірю. (насправді - ніт)
14.03.2023 15:08 Ответить
Тільки орки вже на Чайковського.
Кому цікаво-подивіться на гугл мапі.
Сподіваюсь керевництво знає,що робить
14.03.2023 15:09 Ответить
Ще вночі були видно на мапі DeepState, що вони наблизилися до цієї вулиці. Це лише околиці міста
показать весь комментарий
14.03.2023 15:19 Ответить
Вулиця Чайковського - це вже практично західна окінечність Бахмута1 Західна, а не східна! Поруч - Хромове!
показать весь комментарий
14.03.2023 15:29 Ответить
В даному випадку південна, бо вона повертає на Південь
показать весь комментарий
14.03.2023 15:39 Ответить
Так. Не слід плутати з провулком Чайковського.
А вулиця починається від зруйнованого літачка.
Можливо туди вночі і просочилась якась група рашистів і зараз вони сидять десь по підвалах чи горищах тихо, як миші.
Тому, така інфа без нюансів схожа на вкид з рашистських каналів.
14.03.2023 15:52 Ответить
Я частенько бував в Бахмуті. Це не зовсім околиця
показать весь комментарий
Скільки б ти не бувава, а мапа для всіх одна
показать весь комментарий
Тоді для початку відкрий і подивись на неї,земляче)))
показать весь комментарий
Ви не помиляєтеся? Бо вулиця Чайковського - це вже практично західна частина Бахмуту! За нею - вже у кілометрі - Хромове!
показать весь комментарий
14.03.2023 15:24 Ответить
Ты ж уже раз это написАл!
показать весь комментарий
Керівництво точно знає що робить, тільки питання на кого воно робить
показать весь комментарий
Я уже писала, що одна сторона Бахмут стабільності набула. Будемо молитися, щоб захисники вистояли і щоб керівництвом були максимально проведено заходів для збереження життя людей
14.03.2023 15:10 Ответить
"Висловили спільну позицію щодо подальшого утриманя..." То яка ж позиція?
14.03.2023 15:13 Ответить
Сдали кремлевскому агенту Дермаку всю диспозицию и возможные решения по обороне Бахмута. Ну очень содержательное совещание "здатки", тьфу "ставки".
показать весь комментарий
Всі рішення кацапи вже давно самі прорахували. Тому помалу Бахмут оточують і захоплюють. Не варто вважати їх повними ідіотами.
показать весь комментарий
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
14.03.2023 15:13 Ответить
Не надо гнать на ЗЕленого - он все эти 2 месяца УСИЛЕННО готовился к ПЕРЕЕЗДУ на ПМЖ
в Тель-авив.
14.03.2023 15:36 Ответить
А потім "піндоси" натякнули, що в разі втечі можуть забрати все що накрадене "нєпасільним трудом" і Боневтік народився!

Як вам, така казочка, малята?
показать весь комментарий
воно 2.5 роки всіляко співпрацювало з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його банду зелених зрадників гауляйртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



14.03.2023 15:44 Ответить
Які там ставки.. Гадають, щ о ще рєзнікову смальнути.. Яйця закінчилися. Щоправда яблука вже є попідісят, але великі! З райського саду!
показать весь комментарий
Дякуємо, що не надрукували увесь протокол засідання з рішеннями..
показать весь комментарий
14.03.2023 15:23 Ответить
річ у шляхах забезпечення-евакуації...якщо вони під вогневим контролем орків, то це смертельний фактор ризику для воїнів і аж ніяк шляхи...
показать весь комментарий
І знов це каже ОП, а не Залужний.
А ОП віри нема...

Ви хоч десь бачили, щоб Залужний казав про необхідність продовжувати класти ЗСУ у Бахмуті?

Облизень ОП Сирський поза рахунком. Він тепер ніхто.
14.03.2023 15:25 Ответить
Залужний взагалі майже перестав з'являтись у ЗМІ.
показать весь комментарий
Зате підмошонок ОПЗЄ Сирський тепер не вилазить з ефіру.

Так ОПЗЄ поступово з голів ЗЄ-тваринок витясняє Залужного, а потім взагалі тупо звільнять його.

Ти от прямо зараз спитай простого середньонатовпного кугута, хто керував звільненням Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсона...
І почуєш прізвище з єдиного Телемудофона, а не Залужного.
показать весь комментарий
Цікаво чим і як ОПЗЄ змусило Залужного.

нам що сонечко, що дощ - всюди Опа винувата
показать весь комментарий
дЄрьмаку, мабуть, і доповідати нічого не треба своїм кураторам в кремль: набрав перед нарадою потрібний номер на телефоні і срана гебня слухає все в режимі "онлайн".
показать весь комментарий
Навіщо той гриф"цілком таємно" ,якщо присутній фсбеший єрмак?!
показать весь комментарий
А до чого там Дєрьмак взагалі? Він же по суті ніхто?
показать весь комментарий
Нойки помалу, але впевнено ************ все до абзацу арестовича про.. алі.
показать весь комментарий
Спільна позиція Ставки така:" Сжігаєм послєдніє рєзєрви в бахмутской топкє"...
показать весь комментарий
Швидкі усіх можливих типів з сиренами у Дніпрі - одна за одною...
показать весь комментарий
Ну якщо взяв участь д'Єрмак, то я спокієн...
показать весь комментарий
Чим більше кричать про спільну відповідальність (спільне рішення), тим більша впевненність у тому, що хтось зелений прагне досягти персональної безвідповідальності.
показать весь комментарий
Саме так.
показать весь комментарий
Погано шо вони обходят Бахмут і зжимают -- потім під обстрілами хер виидеш . Зараз на Експресо виступає Андріи Тетерук і теж каже шо відступати не треба .
показать весь комментарий
Зелене ла..но випало з одного спільного відра. Немає чому дивуватися.
показать весь комментарий
Дограються. А крайнім буде Залужний.
показать весь комментарий
Ну, якщо він не дурень (а він не схожий на дурня), то він це не підримав і має відповідні протоколи.

Тоді крайнім стане Сирський, який зараз з кожного очка кричить, що за Бахмуть треба битися до останнього бійця ЗСУ. І, якщо це буде так, то мене все влаштовує.
Сирський чесно заслужив таку "подяку" ********.
14.03.2023 16:03 Ответить
Хорошо, если так. Залужный не политик от слова ,,совсем" и хорошо, если он подстраховался. Но вся проблема в том, шо гынуть наши хлопци и, не дай бог, если их возьмут в окружение. Я не хочу оплакивать Бахмутцев, как оплакивал Азовцев.
показать весь комментарий
Не стоит обожествлять Залужного,он давно уже позеленел,-как гавно под лопухом...Я помню,как он с подобострастной улыбкой,стоя аплодировал боневтику,в духе брежневских времен...
показать весь комментарий
Ви судите Залужного по його виразу обличчя перед боневтіком ?

Дивний у вас детектор на зелених ...
показать весь комментарий
Пригадайте,-як в1н "неуклюже" старався захистити резн1ка з яйцями по 17...
показать весь комментарий
Я ж говорю, Залужный совсем не политик
показать весь комментарий
Він тямить в рейтингах. І, якщо для рейтингу треба знов героїчно пркласти багато воїнів ЗСУ, то для ЗЄ це не проблема.

Була вже героїчна оборона Азовсталі з тисччами загиблих та полонених.
Була вже героїчна оборона Сіверодонецька з великими втратами панічним бігством ЗСУ замість організовпного відступу.
Тепер от Бахмут...

ЗЄ подобається давати ордени посмертно. Бо ці герої вже нічого не скажуть і не спитають.
По суті ЗЄ перетворився на трупоїда. Він, як і *****, тримається на смертях.
показать весь комментарий
Є кращі пропозиції? До яких рубежів відступати?
показать весь комментарий
До давно підготовлених і укріплених
показать весь комментарий
А в Бахмуті не були підготовлені і укріплені? А де вони такі є? Під Львовом?
показать весь комментарий
Бахмуту уже немає. Військові знають де є, вам це знати ні до чого
показать весь комментарий
Так само кацапи зрівняють з землею і Часів Яр, а потім і інші міста. І? Відходити далі?
показать весь комментарий
Вірити можна тільки Залужному.

А Залужний про це мовчить.
показать весь комментарий
як тільки в американських ЗМІ пройшла інформація про доцільність оборони Бахмуту і приблизні втрати ,ОП (офіс путінга) на чолі з "козирним " зразу зреагував ставкою, де пробує доказати протилежне.
показать весь комментарий
То, что делает армию при встрече с противником непобедимой, это правильный бой и маневр.

Вообще в бою схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневром. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен подобно небу и земле, неисчерпаем подобно Хуанхэ и Янцзыцзяну.

Действий в сражении всего только два - правильный бой и маневр, но изменений в правильном бое и маневре всех и исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга, и это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать?
показать весь комментарий
Все що зараз йде на фронті це лише питання затримки часу і вижимка орків по повній.Йде тотальна підготовка всіх військ до контрудару.
показать весь комментарий
Які саме війська тотально готуються до контрнаступу, якщо всі найкращі частини не вилазять уже з боїв Бахмут, Авдіївка, Угледар, Кремінна, Сватово. Тероборона готується, штурмовики МВС, чи підготовані автралійцями в Англії підрозділи?
показать весь комментарий
Хто тобі сказав що всі частини або всі основні там?Там лише частина військ які фактично здержують наступ ворога і виграє час.Велика частина військ взагалі не задіяна.Наприклад десятки і десятки тисяч тільки на одному із напрямків які взагалі ще не задіяні.Не потрібно буквально все по рядках уявляти що доносят сайти ,або інші інформ видання.Трохи читайте між рядками та цікавтесь ширше інфою.Тоді у вас буде загальна картина.Ви хоть просто поцікавтесь наприклад яка кількість військ знаходиться в напрямку Білорусі.Всі про цей напрямок кажуть ,а основі ніхто не розуміє ситуацію і кількість.
показать весь комментарий
Щось це дійство дуже нагадує засідання політбюро - збирається купа ********** і спільно приймають рішення щоб в будь якому випадку ні хто ні за що не відповідав.
І це мене тривожить, бо Боневтік таким чином просто зняв з себе відповідальність.
показать весь комментарий
Чесно кажучи ці засідання ставки визивають тільки тривогу за долю України, довіри НУЛЬ.
показать весь комментарий
Чесно кажучи, мапа не внушає оптимізму.
Візуально напрошується відступ з міста.

Тому не зрозуміло, навіщо в такій складній ситуації робити заяви про обов'язкове утримання.
показать весь комментарий
Для дезінформації. Можливо.
показать весь комментарий
«Спільну» це чию?!
Ефесбешних агентів і захисників України?
показать весь комментарий
Тут або фсбшні агенти насправді не агенти, або захисники України насправді теж фсбшні агенти
показать весь комментарий
Радує , що запросили Залужного.
показать весь комментарий
Ось тільки питання - висловили спільну позтцію з єрмаком чи Залужним?
Таке враження, що навмисно виснажують наші сили, щоб зірвати контрнаступ!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Допускаю, что заявление об удержании Бахмута-дезинформация.
показать весь комментарий
Ставка "во главе " з дерьмаком порешала...
показать весь комментарий
А Ставка охеренная! Квартал 95,Первая Маша не имеющая допуска,Ермак,и ещё несколько кротов! Понимаю Залужного,и генералов,какого им среди этой шоблы! Нашему гаранту так нравится слово Ставка,и он ее проводит через день,и это ни к чему хорошему не светит
показать весь комментарий
