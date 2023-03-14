На Ставке Верховного Главнокомандующего высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите Бахмута, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, члены Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте.

"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута", - говорится в сообщении.

По данным ОП, на заседании также было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. В заседании Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

