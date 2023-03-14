На Ставці Верховного Головнокомандувача висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмуту, - ОП
Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Як зазначається, члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмуту", - йдеться у повідомленні.
За даними ОП, на засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.
Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
