17 779 83

На Ставці Верховного Головнокомандувача висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмуту, - ОП

бахмут

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмуту", - йдеться у повідомленні.

За даними ОП, на засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Зеленський Володимир (25545) Бахмут (1567) Залужний Валерій (740) Ставка (163)
+66
Єрмак повинен сидіти за гратами, а не на засіданні Ставки.
14.03.2023 15:06
+45
"Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.
За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.
Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

І не треба заздрити, тому що ми всі потрапимо в підручники і кіношедеври Голівуду, як народ, який під час війни обрав дегенерата президентом."
14.03.2023 15:13
+18
воно 2.5 роки всіляко співпрацювало з ворогом, дивлячись ***** в дупу та було готове здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його банду зелених зрадників гауляйртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



14.03.2023 15:44
Тим більше бути першим у списку присутніх...цензор агоов!
14.03.2023 15:10
На засіданні Ставки керівник Офісу Президента (кукловод клоуна під московську сопілку) згадується на першому місці, а Головнокомандувач ЗСУ, Прем"єр-Міністер, Голова РНБО, командувачі родів військ і напрямків - за ним десь там ззаді.
Бутусов, і ти туди же?
Бутусов, і ти туди же?
14.03.2023 17:25
Думаю що на Цензорі надали перелік саме в тому порядку як це подав ОП.
До речі - дуже красномовно.
До речі - дуже красномовно.
14.03.2023 17:35
І, що цікаво, ,,дуже грамотно" виражено: то в чім полягає ця ,,єдина позиція щодо...", тримать, чи здать?
14.03.2023 18:58
А якщо вже там сидить і найбільш вірогідно що керує тою вставкою, то всі там присутні є державними зрадниками, контрольовані ворожим агентом для підривної діяльності проти України
14.03.2023 22:11
Члени та членкіні засідання ставки зробили ставки..на фавбеті..
14.03.2023 15:08
Ну раз ОПе сказав то, звісно, вірю. (насправді - ніт)
14.03.2023 15:08
Тільки орки вже на Чайковського.
Кому цікаво-подивіться на гугл мапі.
Сподіваюсь керевництво знає,що робить
14.03.2023 15:09
Ще вночі були видно на мапі DeepState, що вони наблизилися до цієї вулиці. Це лише околиці міста
14.03.2023 15:19
Вулиця Чайковського - це вже практично західна окінечність Бахмута1 Західна, а не східна! Поруч - Хромове!
14.03.2023 15:29
В даному випадку південна, бо вона повертає на Південь
показати весь коментар
Так. Не слід плутати з провулком Чайковського.
А вулиця починається від зруйнованого літачка.
Можливо туди вночі і просочилась якась група рашистів і зараз вони сидять десь по підвалах чи горищах тихо, як миші.
Тому, така інфа без нюансів схожа на вкид з рашистських каналів.
14.03.2023 15:52
Я частенько бував в Бахмуті. Це не зовсім околиця
14.03.2023 16:37
Скільки б ти не бувава, а мапа для всіх одна
14.03.2023 17:32
Тоді для початку відкрий і подивись на неї,земляче)))
14.03.2023 18:57
Ви не помиляєтеся? Бо вулиця Чайковського - це вже практично західна частина Бахмуту! За нею - вже у кілометрі - Хромове!
14.03.2023 15:24
Ты ж уже раз это написАл!
14.03.2023 18:55
Керівництво точно знає що робить, тільки питання на кого воно робить
14.03.2023 15:33
Я уже писала, що одна сторона Бахмут стабільності набула. Будемо молитися, щоб захисники вистояли і щоб керівництвом були максимально проведено заходів для збереження життя людей
14.03.2023 15:10
"Висловили спільну позицію щодо подальшого утриманя..." То яка ж позиція?
14.03.2023 15:13
Сдали кремлевскому агенту Дермаку всю диспозицию и возможные решения по обороне Бахмута. Ну очень содержательное совещание "здатки", тьфу "ставки".
14.03.2023 18:04
Всі рішення кацапи вже давно самі прорахували. Тому помалу Бахмут оточують і захоплюють. Не варто вважати їх повними ідіотами.
14.03.2023 18:47
Не надо гнать на ЗЕленого - он все эти 2 месяца УСИЛЕННО готовился к ПЕРЕЕЗДУ на ПМЖ
в Тель-авив.
в Тель-авив.
14.03.2023 15:36
А потім "піндоси" натякнули, що в разі втечі можуть забрати все що накрадене "нєпасільним трудом" і Боневтік народився!

Як вам, така казочка, малята?

Як вам, така казочка, малята?
14.03.2023 16:36
Які там ставки.. Гадають, щ о ще рєзнікову смальнути.. Яйця закінчилися. Щоправда яблука вже є попідісят, але великі! З райського саду!
14.03.2023 15:16
Дякуємо, що не надрукували увесь протокол засідання з рішеннями..
14.03.2023 15:18
14.03.2023 15:23 Відповісти
річ у шляхах забезпечення-евакуації...якщо вони під вогневим контролем орків, то це смертельний фактор ризику для воїнів і аж ніяк шляхи...
14.03.2023 15:24
І знов це каже ОП, а не Залужний.
А ОП віри нема...

Ви хоч десь бачили, щоб Залужний казав про необхідність продовжувати класти ЗСУ у Бахмуті?

Облизень ОП Сирський поза рахунком. Він тепер ніхто.
14.03.2023 15:25
Залужний взагалі майже перестав з'являтись у ЗМІ.
14.03.2023 15:43
Зате підмошонок ОПЗЄ Сирський тепер не вилазить з ефіру.

Так ОПЗЄ поступово з голів ЗЄ-тваринок витясняє Залужного, а потім взагалі тупо звільнять його.

Ти от прямо зараз спитай простого середньонатовпного кугута, хто керував звільненням Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсона...
І почуєш прізвище з єдиного Телемудофона, а не Залужного.
14.03.2023 15:57
Цікаво чим і як ОПЗЄ змусило Залужного.

нам що сонечко, що дощ - всюди Опа винувата
14.03.2023 17:48
дЄрьмаку, мабуть, і доповідати нічого не треба своїм кураторам в кремль: набрав перед нарадою потрібний номер на телефоні і срана гебня слухає все в режимі "онлайн".
14.03.2023 15:25
Навіщо той гриф"цілком таємно" ,якщо присутній фсбеший єрмак?!
14.03.2023 15:30
А до чого там Дєрьмак взагалі? Він же по суті ніхто?
14.03.2023 15:31
Нойки помалу, але впевнено ************ все до абзацу арестовича про.. алі.
14.03.2023 15:31
Спільна позиція Ставки така:" Сжігаєм послєдніє рєзєрви в бахмутской топкє"...
14.03.2023 15:37
Швидкі усіх можливих типів з сиренами у Дніпрі - одна за одною...
14.03.2023 15:45
Ну якщо взяв участь д'Єрмак, то я спокієн...
14.03.2023 15:40
Чим більше кричать про спільну відповідальність (спільне рішення), тим більша впевненість у тому, що х
показати весь коментар
Саме так.
показати весь коментар
Погано шо вони обходят Бахмут і зжимают -- потім під обстрілами хер виидеш . Зараз на Експресо виступає Андріи Тетерук і теж каже шо відступати не треба .
показати весь коментар
Зелене ла..но випало з одного спільного відра. Немає чому дивуватися.
показати весь коментар
Дограються. А крайнім буде Залужний.
показати весь коментар
Ну, якщо він не дурень (а він не схожий на дурня), то він це не підримав і має відповідні протоколи.

Тоді крайнім стане Сирський, який зараз з кожного очка кричить, що за Бахмуть треба битися до останнього бійця ЗСУ. І, якщо це буде так, то мене все влаштовує.
Сирський чесно заслужив таку "подяку" ********.
показати весь коментар
Хорошо, если так. Залужный не политик от слова ,,совсем" и хорошо, если он подстраховался. Но вся проблема в том, шо гынуть наши хлопци и, не дай бог, если их возьмут в окружение. Я не хочу оплакивать Бахмутцев, как оплакивал Азовцев.
показати весь коментар
Не стоит обожествлять Залужного,он давно уже позеленел,-как гавно под лопухом...Я помню,как он с подобострастной улыбкой,стоя аплодировал боневтику,в духе брежневских времен...
показати весь коментар
Ви судите Залужного по його виразу обличчя перед боневтіком ?

Дивний у вас детектор на зелених ...
показати весь коментар
Пригадайте,-як в1н "неуклюже" старався захистити резн1ка з яйцями по 17...
показати весь коментар
Я ж говорю, Залужный совсем не политик
показати весь коментар
Він тямить в рейтингах. І, якщо для рейтингу треба знов героїчно пркласти багато воїнів ЗСУ, то для ЗЄ це не проблема.

Була вже героїчна оборона Азовсталі з тисччами загиблих та полонених.
Була вже героїчна оборона Сіверодонецька з великими втратами панічним бігством ЗСУ замість організовпного відступу.
Тепер от Бахмут...

ЗЄ подобається давати ордени посмертно. Бо ці герої вже нічого не скажуть і не спитають.
По суті ЗЄ перетворився на трупоїда. Він, як і *****, тримається на смертях.
показати весь коментар
Є кращі пропозиції? До яких рубежів відступати?
показати весь коментар
До давно підготовлених і укріплених
показати весь коментар
А в Бахмуті не були підготовлені і укріплені? А де вони такі є? Під Львовом?
показати весь коментар
Бахмуту уже немає. Військові знають де є, вам це знати ні до чого
показати весь коментар
Так само кацапи зрівняють з землею і Часів Яр, а потім і інші міста. І? Відходити далі?
показати весь коментар
Вірити можна тільки Залужному.

А Залужний про це мовчить.
показати весь коментар
як тільки в американських ЗМІ пройшла інформація про доцільність оборони Бахмуту і приблизні втрати ,ОП (офіс путінга) на чолі з "козирним " зразу зреагував ставкою, де пробує доказати протилежне.
показати весь коментар
То, что делает армию при встрече с противником непобедимой, это правильный бой и маневр.

Вообще в бою схватываются с противником правильным боем, побеждают же маневром. Поэтому тот, кто хорошо пускает в ход маневр, безграничен подобно небу и земле, неисчерпаем подобно Хуанхэ и Янцзыцзяну.

Действий в сражении всего только два - правильный бой и маневр, но изменений в правильном бое и маневре всех и исчислить невозможно. Правильный бой и маневр взаимно порождают друг друга, и это подобно круговращению, у которого нет конца. Кто может их исчерпать?
показати весь коментар
Все що зараз йде на фронті це лише питання затримки часу і вижимка орків по повній.Йде тотальна підготовка всіх військ до контрудару.
показати весь коментар
Які саме війська тотально готуються до контрнаступу, якщо всі найкращі частини не вилазять уже з боїв Бахмут, Авдіївка, Угледар, Кремінна, Сватово. Тероборона готується, штурмовики МВС, чи підготовані автралійцями в Англії підрозділи?
показати весь коментар
Хто тобі сказав що всі частини або всі основні там?Там лише частина військ які фактично здержують наступ ворога і виграє час.Велика частина військ взагалі не задіяна.Наприклад десятки і десятки тисяч тільки на одному із напрямків які взагалі ще не задіяні.Не потрібно буквально все по рядках уявляти що доносят сайти ,або інші інформ видання.Трохи читайте між рядками та цікавтесь ширше інфою.Тоді у вас буде загальна картина.Ви хоть просто поцікавтесь наприклад яка кількість військ знаходиться в напрямку Білорусі.Всі про цей напрямок кажуть ,а основі ніхто не розуміє ситуацію і кількість.
показати весь коментар
Щось це дійство дуже нагадує засідання політбюро - збирається купа ********** і спільно приймають рішення щоб в будь якому випадку ні хто ні за що не відповідав.
І це мене тривожить, бо Боневтік таким чином просто зняв з себе відповідальність.
показати весь коментар
Чесно кажучи ці засідання ставки визивають тільки тривогу за долю України, довіри НУЛЬ.
показати весь коментар
Чесно кажучи, мапа не внушає оптимізму.
Візуально напрошується відступ з міста.

Тому не зрозуміло, навіщо в такій складній ситуації робити заяви про обов'язкове утримання.
показати весь коментар
Для дезінформації. Можливо.
показати весь коментар
«Спільну» це чию?!
Ефесбешних агентів і захисників України?
показати весь коментар
Тут або фсбшні агенти насправді не агенти, або захисники України насправді теж фсбшні агенти
показати весь коментар
Радує , що запросили Залужного.
показати весь коментар
Ось тільки питання - висловили спільну позтцію з єрмаком чи Залужним?
Таке враження, що навмисно виснажують наші сили, щоб зірвати контрнаступ!
показати весь коментар
показати весь коментар
Допускаю, что заявление об удержании Бахмута-дезинформация.
показати весь коментар
Ставка "во главе " з дерьмаком порешала...
показати весь коментар
А Ставка охеренная! Квартал 95,Первая Маша не имеющая допуска,Ермак,и ещё несколько кротов! Понимаю Залужного,и генералов,какого им среди этой шоблы! Нашему гаранту так нравится слово Ставка,и он ее проводит через день,и это ни к чему хорошему не светит
показати весь коментар
