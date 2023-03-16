Росіяни різали свинину на Корані та спалювали його, видаючи себе за українських військових, - МЗС попередило про черговий фейк окупантів. ФОТО

Російські загарбники зняли відео, на якому видають себе за воїнів ЗСУ та ріжуть свинину на Корані, чим ображають Іслам та дискредитують Україну.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Росії зняли ролик, де невідомі, видаючи себе за українських військових, ріжуть свинину на Корані та спалюють його сторінки. Розмовляють ламаною українською та користуються російським армійським ножем", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, Росію необхідно засудити за образу ісламу з метою дискредитації України.

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