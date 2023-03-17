У заместителя главы Гостаможслужбы Черкасского нашли 4 млн грн от отца-пенсионера
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского $150 тыс., якобы полученных в подарок от отца-пенсионера.
Об этом сообщили в НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Черкасский в 2020 году подал декларацию о том, что получил от отца в подарок более 3 млн. 995 грн.
"Во время мониторинга НАПК обнаружило, что, учитывая уровень доходов его отца и матери, у них не было средств на осуществление подарка такого размера. Кроме того, отец в 2018 году приобрел квартиру в Киеве за более 1,8 млн грн. и паркоместо за 100 тыс. грн.", - говорится в сообщении.
НАПК направило материалы в САП. Антикорпуционная прокуратура может обратиться в суд с иском о признании актива необоснованным. Тогда его взыщут в доход государства.
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так шо...
це типу як - совок(людина) - це рідкість. але куди не плюнь, потрапиш в бидло совкове.
г*споди, за що нам таке(бросається бігти в мечеть)
Реально тут Китай дасть довідку - тупо вбивати "скоробагатьків"(і батьків)
краде воно ж у - НАС, а не у міфічного "гасударства".
як крісло судді - обтягнуте шкірою батька(там по темі - його засудили просто за тупу річ) - йди, судИ, але знай шо маєш бути - дуже добрим(як то - "гомеричний" сміх)
Аллах просто все бачить і крадунам не пробачить, правда, якщо вони вірять в Тора, тоді - питання до нього(скасовуються)
просто злоби немає, нащо ви крадете?
народ змагається шоб швидше
побудувати комунізмприйти в Європу, а ви.... ех ви
Бло винуватця торжества черкаССССССького.
У вас же ж так і написано: ССССССССССССССС.
Це він так на вас СССССССССССССССССичить?
А имей, говорят, сто друзей.
Но не нужно мне сто рублей,
И не надо мне сто друзей.
Я заведу себе такого дружищу,
Который сразу же даст мне тыщу!
(поговорка брежневских времен)
Совпаденіє? Знов?
але корупції немає