У заместителя главы Гостаможслужбы Черкасского нашли 4 млн грн от отца-пенсионера

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило у заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского $150 тыс., якобы полученных в подарок от отца-пенсионера.

Об этом сообщили в НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Черкасский в 2020 году подал декларацию о том, что получил от отца в подарок более 3 млн. 995 грн.

"Во время мониторинга НАПК обнаружило, что, учитывая уровень доходов его отца и матери, у них не было средств на осуществление подарка такого размера. Кроме того, отец в 2018 году приобрел квартиру в Киеве за более 1,8 млн грн. и паркоместо за 100 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

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НАПК направило материалы в САП. Антикорпуционная прокуратура может обратиться в суд с иском о признании актива необоснованным. Тогда его взыщут в доход государства.