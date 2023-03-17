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Новини
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У заступника голови Держмитслужби Черкасського знайшли 4 млн грн від батька-пенсіонера

руслан,черкасський

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського $150 тис., нібито отримані в подарунок від батька-пенсіонера.

Про це повідомили в НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Черкасський в 2020 році подав декларацію про те, що отримав від батька в подарунок понад 3 млн 995 грн.

"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування

НАЗК направило матеріали до САП. Антикорпуційна прокуратура може звернутися до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим. Тоді його стягнуть в дохід держави.

Автор: 

декларація (1441) електронне декларування (1472) НАЗК (1699) Державна митна служба (664)


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Топ коментарі
+13
У нас все таможенники рождаются с золотой ложкой во рту. Туда невозможно устроится работать без взятки. А Шмыгаль говорит, что у нас нет системной коррупции - иди, пройдись в гости к таможенникам - и увидишь, как кучеряво это быдло живет.
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17.03.2023 10:59 Відповісти
+12
А вы говорите пенсионеры беднее европейских)))
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17.03.2023 10:53 Відповісти
+8
Тоже самое у мамы гетьмановича,имущества на ней числится дохрена,а уплаченных налогов кукишь.
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17.03.2023 10:54 Відповісти
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А вы говорите пенсионеры беднее европейских)))
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17.03.2023 10:53 Відповісти
так вот смотря на таких пенсионистов, любой европеец скажет - так он же и сам может купить 5 Леопардов, че ві с нас деньги тянете то?))
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17.03.2023 11:05 Відповісти
А в мене тато жаліється, що не може вижити на пенсію. Тепер я знаю що він скнара, просто не хоче поділитися нею зі мною. "Дякую " Черкаському, який відкрив мені очі на доходи пенсіонерів.
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17.03.2023 11:17 Відповісти
Тоже самое у мамы гетьмановича,имущества на ней числится дохрена,а уплаченных налогов кукишь.
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17.03.2023 10:54 Відповісти
Мог бы сказать шр в лоторею выграв. У Ляшка прокатило.
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17.03.2023 11:03 Відповісти
Ляшко вроді солдатом став.
так шо...
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17.03.2023 11:32 Відповісти
Чот хата подозрительно дешевая. Если не однушка только на окраине..часть легальной взятки?
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17.03.2023 10:55 Відповісти
Нічого дивного, в нас всі пенсіонери жирують. Ось в мого батька пенсіонера теж є вілла, 2-3 міліони доларів і стара вісімка Жигуль.
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17.03.2023 10:55 Відповісти
Ні ну жигуль це вже раритет)
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17.03.2023 11:11 Відповісти
ахаха, в Швейцарії?
це типу як - совок(людина) - це рідкість. але куди не плюнь, потрапиш в бидло совкове.
г*споди, за що нам таке(бросається бігти в мечеть)
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24.03.2023 08:13 Відповісти
Хіба це гроші після кінця "епохи білності"? ******** "слуг" сьогодні має мінімум мільярди, а це якийсь ніщербод. Переведіть його в міністрество оборони, хай людина заробить на контракті по постачанню яєць чи яблук, навіщо насміхатися?
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17.03.2023 10:56 Відповісти
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17.03.2023 10:57 Відповісти
У нас все таможенники рождаются с золотой ложкой во рту. Туда невозможно устроится работать без взятки. А Шмыгаль говорит, что у нас нет системной коррупции - иди, пройдись в гости к таможенникам - и увидишь, как кучеряво это быдло живет.
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17.03.2023 10:59 Відповісти
Черговий кандидат на деректора НАБУ або ДБР...... пачємуминєвЄС....
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17.03.2023 11:02 Відповісти
ТУ-ТУ ТИ ДУРНЕ, ЙДИ "НА МИТНИКА", бо корову прогодувать ні за що, оп - оце вже на тобі сину квартиру, бо я бізнес відкрив.
Реально тут Китай дасть довідку - тупо вбивати "скоробагатьків"(і батьків)
краде воно ж у - НАС, а не у міфічного "гасударства".
як крісло судді - обтягнуте шкірою батька(там по темі - його засудили просто за тупу річ) - йди, судИ, але знай шо маєш бути - дуже добрим(як то - "гомеричний" сміх)
Аллах просто все бачить і крадунам не пробачить, правда, якщо вони вірять в Тора, тоді - питання до нього(скасовуються)
просто злоби немає, нащо ви крадете?
народ змагається шоб швидше побудувати комунізм прийти в Європу, а ви.... ех ви
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17.03.2023 11:03 Відповісти
Редактори, прошу додати до матеріялу ї
Бло винуватця торжества черкаССССССького.

У вас же ж так і написано: ССССССССССССССС.

Це він так на вас СССССССССССССССССичить?
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17.03.2023 11:03 Відповісти
Нічого найбільш корупційнішого нема в Україні ніж митниця. Корупція в митниці починається з УНІІВЕРСИТЕТА МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ (колишня Академії митної служби України). Чув розмову в митниці двох молодих митників. З їхньої розмови:"Ми училися 5 год в акадємії, не "вкаливать" тут, а зарабатувать бабки і желательно зельониє".
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Не имей, говорят, сто рублей,
А имей, говорят, сто друзей.
Но не нужно мне сто рублей,
И не надо мне сто друзей.
Я заведу себе такого дружищу,
Который сразу же даст мне тыщу!
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17.03.2023 11:05 Відповісти
Не имей 100 рублей, а имей двух друзей и 98 рублей.

(поговорка брежневских времен)
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17.03.2023 11:19 Відповісти
І нічого йому не буде....
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17.03.2023 11:16 Відповісти
Перевірити його батьків (які точно не зможуть довести законність походження коштів і точно не сплатили відповідні податки) не є проблемою. Потім суд та в'язниця - нехай сидять за сина-корупціонера, якщо так хочуть його прикривати. Але ж у відповідних органів немає такого бажання, бо у самих батьки міліонери.
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17.03.2023 11:32 Відповісти
Живуть же у нас пенсіонери! Ще й дітям допомагають (в особливо великих розмірах, як каже Кримінальний кодекс)...
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17.03.2023 11:53 Відповісти
Так як зараз крадуть можновладці, не крали мабуть і при януковочу.Прості люди іноді відають останнє для орміі, а ця зелена наволоч ніяк не може нажертися. У митників зараз взагалі "брача" за всі роки. Складається враження, що митниця в повному складі служить москалям.
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17.03.2023 12:09 Відповісти
І чомусь всі пенсіонери-мільйонери мають синів/дочок або онуків у судях,прокурорах,посадовцях і немає багатих пенсів коли діти/онуки касири,будівельники,навіть айтішники?!
Совпаденіє? Знов?
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17.03.2023 12:11 Відповісти
Гордиться надо таким отцом. Золотой человек, работал всю жизнь. Получает приличную пенсию за свой добросовестный труд. И сына любит. Здоровья и долгих лет этому прекрасному человеку.
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17.03.2023 12:13 Відповісти
Ну шож, саджайте батька. Закон рівень для всіх.
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17.03.2023 13:56 Відповісти
Юридива передасня, нах з пляжу, повістку в зуби і на фронт... гнида кончена.
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17.03.2023 13:59 Відповісти
А что, так можно было?😁
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17.03.2023 14:15 Відповісти
"Кінець епохи бідності!" Ба, як Зеля "підняв" пенсіонерів! А при Пороху вони могли собі дозволити хіба піввареника купити!
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17.03.2023 14:51 Відповісти
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17.03.2023 15:06 Відповісти
ще один накалядував,
але корупції немає
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17.03.2023 20:44 Відповісти
Якого хрена печатати ці новини,результат один і той самий. Крадуть далі,і мають всіх в сраці.
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17.03.2023 23:04 Відповісти
 
 