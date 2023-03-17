У заступника голови Держмитслужби Черкасського знайшли 4 млн грн від батька-пенсіонера

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського $150 тис., нібито отримані в подарунок від батька-пенсіонера.

Про це повідомили в НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

Черкасський в 2020 році подав декларацію про те, що отримав від батька в подарунок понад 3 млн 995 грн.

"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

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НАЗК направило матеріали до САП. Антикорпуційна прокуратура може звернутися до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим. Тоді його стягнуть в дохід держави.