У заступника голови Держмитслужби Черкасського знайшли 4 млн грн від батька-пенсіонера
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у заступника Голови Державної митної служби України Руслана Черкасського $150 тис., нібито отримані в подарунок від батька-пенсіонера.
Про це повідомили в НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.
Черкасський в 2020 році подав декларацію про те, що отримав від батька в подарунок понад 3 млн 995 грн.
"Під час моніторингу НАЗК виявило, що, зважаючи на рівень доходів його батька та матері, вони не мали коштів на здійснення подарунка такого розміру. Крім того, батько у 2018 році придбав квартиру у Києві за понад 1,8 млн грн і паркомісце за 100 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
НАЗК направило матеріали до САП. Антикорпуційна прокуратура може звернутися до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим. Тоді його стягнуть в дохід держави.
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так шо...
це типу як - совок(людина) - це рідкість. але куди не плюнь, потрапиш в бидло совкове.
г*споди, за що нам таке(бросається бігти в мечеть)
Реально тут Китай дасть довідку - тупо вбивати "скоробагатьків"(і батьків)
краде воно ж у - НАС, а не у міфічного "гасударства".
як крісло судді - обтягнуте шкірою батька(там по темі - його засудили просто за тупу річ) - йди, судИ, але знай шо маєш бути - дуже добрим(як то - "гомеричний" сміх)
Аллах просто все бачить і крадунам не пробачить, правда, якщо вони вірять в Тора, тоді - питання до нього(скасовуються)
просто злоби немає, нащо ви крадете?
народ змагається шоб швидше
побудувати комунізмприйти в Європу, а ви.... ех ви
Бло винуватця торжества черкаССССССького.
У вас же ж так і написано: ССССССССССССССС.
Це він так на вас СССССССССССССССССичить?
А имей, говорят, сто друзей.
Но не нужно мне сто рублей,
И не надо мне сто друзей.
Я заведу себе такого дружищу,
Который сразу же даст мне тыщу!
(поговорка брежневских времен)
Совпаденіє? Знов?
але корупції немає