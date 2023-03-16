Суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування
Нардепа "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого підозрювали в недекларуванні орендованої квартири, виправдав суд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Зазначається, що парламентар не вніс до декларації за 2020 рік дані про квартиру на Печерську у Києві, яку він орендував протягом 2 років (із жовтня 2019), та не зазначив дані про непогашений кредит перед "Приват банком" на суму понад $48 тис.
Так, прокурор просив суд призначити Камельчуку штраф у 51 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю пов'язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк до трьох років. А також стягнути з нардепа витрати на залучення експерта та проведення експертизи (понад 15 тис. гр).
Водночас Камельчук заявив, що у нього немає фінансових зобов'язань перед "ПриватБанком".
"За його словами, він не укладав кредитних договорів та зазначив, що заборгованість, яка нібито виникла перед банком з'явилася внаслідок вчинення шахрайських дій. Банк не звертався з позовом про стягнення даних коштів, а строк звернення вже минув, відтак нардеп вважає, що у банку не було належних підстав для стягнення даних коштів. Щодо орендованого майна нардеп зазначив, що він користувався квартирою менше 183 днів, а вартість квартири йому була не відома", - пише Transparency International.
Суддя зазначив, що винуватість Камельчука не було доведено.
Нагадаємо, 27 грудня 2022 року нардепу "Слуги народу" Юрію Камельчуку було повідомлено про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.
У січні справу було скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
Треба поважати вибір більшості, якщо більшість обрало це, значить так і повинно було все статися.
Ви бачите тільки негативні сторони усього що сталося, а є і друга сторона, але це довго описувати, та і вам всеодно.
6 грудня 2019 р.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3673406-deklaracii-za-2021-rik-podali-vsogo-28-narodnih-deputativ-nazk.html голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков поінформував : "На жаль, найменше декларацій подано народними депутатами України - всього 28 народних депутатів подали декларації, лише два працівники Офісу президента, лише один високопосадовець Офісу генерального прокурора і лише один міністр". У цьому контексті він висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада ухвалить закон, яким відновить процес подання і перевірки електронних декларацій".
Покидьки!
позиція протилежної сторони ні.
якщо бути чесним а не дебілом то за такого розкладу важко сказати хто правий, інфи не вистачає.
Алло, электорат этих моральных уродов, а как вы оцениваете данную новость? Или не на часи?