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Новини
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Суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування

камельчук

Нардепа "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого підозрювали в недекларуванні орендованої квартири, виправдав суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що парламентар не вніс до декларації за 2020 рік дані про квартиру на Печерську у Києві, яку він орендував протягом 2 років (із жовтня 2019), та не зазначив дані про непогашений кредит перед "Приват банком" на суму понад $48 тис.

Так, прокурор просив суд призначити Камельчуку штраф у 51 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю пов'язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк до трьох років. А також стягнути з нардепа витрати на залучення експерта та проведення експертизи (понад 15 тис. гр).

Водночас Камельчук заявив, що у нього немає фінансових зобов'язань перед "ПриватБанком".

Читайте: Кожен п'ятий "слуга народу" став фігурантом гучного скандалу за 2 роки роботи Ради, - КВУ. Список скандалістів

"За його словами, він не укладав кредитних договорів та зазначив, що заборгованість, яка нібито виникла перед банком з'явилася внаслідок вчинення шахрайських дій. Банк не звертався з позовом про стягнення даних коштів, а строк звернення вже минув, відтак нардеп вважає, що у банку не було належних підстав для стягнення даних коштів. Щодо орендованого майна нардеп зазначив, що він користувався квартирою менше 183 днів, а вартість квартири йому була не відома", - пише Transparency International.

Суддя зазначив, що винуватість Камельчука не було доведено.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року нардепу "Слуги народу" Юрію Камельчуку було повідомлено про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.

У січні справу було скеровано до суду.

Читайте: Справу "слуги народу" Камельчука щодо недекларування орендованої квартири в центрі Києва скеровано до суду, - НАБУ

Автор: 

суд (11757) електронне декларування (1472) Камельчук Юрій (43)


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Топ коментарі
+16
хто б сумнівався ! а Трухін просто пісяти хотів , тому і просився в посадку .
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16.03.2023 11:47 Відповісти
+16
хитрожопий ворюга та довбойоб як і більшість слуг клоуна.
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
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16.03.2023 11:48 Відповісти
+13
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16.03.2023 11:52 Відповісти
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Нічого наступна влада лінчує цю телезірку передачі ЗУПИНИ ЛОСЯ Камельчука
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16.03.2023 11:47 Відповісти
хто б сумнівався ! а Трухін просто пісяти хотів , тому і просився в посадку .
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16.03.2023 11:47 Відповісти
хитрожопий ворюга та довбойоб як і більшість слуг клоуна.
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
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16.03.2023 11:48 Відповісти
То нахера нам такі депутати -- ********* .
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16.03.2023 11:48 Відповісти


Треба поважати вибір більшості, якщо більшість обрало це, значить так і повинно було все статися.
Ви бачите тільки негативні сторони усього що сталося, а є і друга сторона, але це довго описувати, та і вам всеодно.
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16.03.2023 11:53 Відповісти
Та іх набирали скопом під Зеленського -- нові обличчя -- а тепер на кого не глянь і з обличчям шось не так .
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16.03.2023 11:58 Відповісти
Слуги🤢👿»ХУЖЕ - ЭТО МАФИЯ. Сбор насильников , извращенцев и МЕГАВОРЬЯ КОЛЛАБОРАНТОВ И ГНИД !
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16.03.2023 13:31 Відповісти
Выдайте премию этому піонеру
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16.03.2023 11:50 Відповісти
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16.03.2023 11:52 Відповісти
То тепер йому ще й треба компенсувати моральні збитки?
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16.03.2023 11:53 Відповісти
недоторканим ссучєним суддям треба мантію засунути в одне місце. а пдорасу камєльчуку дати пзди.
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16.03.2023 11:53 Відповісти
Ой, Леша, Леша ... Знову, "здорова".

6 грудня 2019 р.

"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
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16.03.2023 11:56 Відповісти
Леша, єдиний, хто пише чуШь і заперечує факти, це ви.
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16.03.2023 12:09 Відповісти
Ляша-деффачка, а це обов'язково?
"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3673406-deklaracii-za-2021-rik-podali-vsogo-28-narodnih-deputativ-nazk.html голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков поінформував : "На жаль, найменше декларацій подано народними депутатами України - всього 28 народних депутатів подали декларації, лише два працівники Офісу президента, лише один високопосадовець Офісу генерального прокурора і лише один міністр". У цьому контексті він висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада ухвалить закон, яким відновить процес подання і перевірки електронних декларацій".
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16.03.2023 12:13 Відповісти
«Слугу народу» виправдали, а мудрий наріт, який голосував за це кодло, може за такі фокуси і в тюрягу загриміти. Вся суть зеленої влади
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16.03.2023 11:55 Відповісти
Смішно, шах і мат , тепер треба ці зєлєні гниді компенсацію виплатити .думаю що 73 відсотків дєгєнєратів дуже зраділи з цієї новини, хоть поржут.
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16.03.2023 11:58 Відповісти
ну то такое спорное Приват банк кредит а что реально допускаю но не оправдываю такое что могли состряпать Договор кредитования тут бы обвинению проработать хорошо поднять Договор бумажный носитель сверить подписи на нем провести экспертизу почерка и подписи под Кредитным Договором а уж потом втюхивать в любом случае это говорит о том какие кретины попалив органы судов прокуратуры и так далее.. элементарно не закрепить обвинения и не перепроверить факты документы доказы это надо уметь.. насчет аренды то стоимость квартиры рыночная смешно это только в плане ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ НЕТ ВАЖНО а аренда да как не смейтесь за 1 условную гривну у нас в Одессе водопровод канализацию общим километражем 2 тысяч км передали в аренду на 49 лет за 1 условную даже гривну.. 183 дня половина календарного года как основание не подавать данные в декларацию прописаны в Законе тут опять обвинение не проработало четко не на словах и документально срок аренды хотя согласен доказать квартирантов ой как сложно.. да хоть бы при реальности два года аренда но на 184 день квартирант типа съехал с квартиры -а на второй день заехал по новой тем самым прерывая срок аренды формально.. но это к вопросу к той же Раде прописали бы законы как надо тогда вы что жить по законам и не мухлевать выходит что лохи мы с вами а прокуроры суд и нардпеп остались при своих посадах окладах и интересах .. а пипл схавал...
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16.03.2023 11:58 Відповісти
На жаль усе було так задумано, щоб розвалити справу у суді прикрившись некомпетентністю слідчих, прокурорів, службова недбалість працівників банку і до тих пір поки не будуть притягати до відповдальності досудові органи та інших осіб, що сприяють таким вирокам, ця сцянина в очі буде продовжуватися
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16.03.2023 13:19 Відповісти
А судді хто?
Покидьки!
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16.03.2023 12:02 Відповісти
позиція камельчука гарно розписана та репрезентована.

позиція протилежної сторони ні.

якщо бути чесним а не дебілом то за такого розкладу важко сказати хто правий, інфи не вистачає.
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16.03.2023 12:03 Відповісти
подивимось, чи буде подана апеляція на це рішення одного конкретного судді.
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16.03.2023 12:08 Відповісти
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16.03.2023 12:44 Відповісти
Карліковий цап.
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16.03.2023 12:11 Відповісти
ця історія для публіки лише прикриття для відвернення уваги від більш значних крадівництв, нічого нового. А по правді то не варте виїденого яйця за 17 грн
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16.03.2023 12:12 Відповісти
Корпоративна єдність мерзотників!
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16.03.2023 12:18 Відповісти
Резвиться ЗЕлень.
Алло, электорат этих моральных уродов, а как вы оцениваете данную новость? Или не на часи?
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16.03.2023 12:34 Відповісти
Эту лживую подстилку без совести и принципов до сих пор тягают по ТВ... Как и многих др брехунов.
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Рижий дебі. і тут вислизнув....
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16.03.2023 13:27 Відповісти
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16.03.2023 13:41 Відповісти
Очікуваний результат від правосуддя, яке зелене кодло на чолі з гундосом підім'яло під себе.
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16.03.2023 14:31 Відповісти
*****, когда уже этот грёбанный Шапитолий с угашенными клоунами закроется ???!!!
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16.03.2023 14:32 Відповісти
 
 