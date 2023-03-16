Суд виправдав "слугу народу" Камельчука у справі щодо недостовірного декларування

Нардепа "Слуги народу" Юрія Камельчука, якого підозрювали в недекларуванні орендованої квартири, виправдав суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що парламентар не вніс до декларації за 2020 рік дані про квартиру на Печерську у Києві, яку він орендував протягом 2 років (із жовтня 2019), та не зазначив дані про непогашений кредит перед "Приват банком" на суму понад $48 тис.

Так, прокурор просив суд призначити Камельчуку штраф у 51 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю пов'язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк до трьох років. А також стягнути з нардепа витрати на залучення експерта та проведення експертизи (понад 15 тис. гр).

Водночас Камельчук заявив, що у нього немає фінансових зобов'язань перед "ПриватБанком".

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"За його словами, він не укладав кредитних договорів та зазначив, що заборгованість, яка нібито виникла перед банком з'явилася внаслідок вчинення шахрайських дій. Банк не звертався з позовом про стягнення даних коштів, а строк звернення вже минув, відтак нардеп вважає, що у банку не було належних підстав для стягнення даних коштів. Щодо орендованого майна нардеп зазначив, що він користувався квартирою менше 183 днів, а вартість квартири йому була не відома", - пише Transparency International.

Суддя зазначив, що винуватість Камельчука не було доведено.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року нардепу "Слуги народу" Юрію Камельчуку було повідомлено про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації. Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві.

У січні справу було скеровано до суду.

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