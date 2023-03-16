Суд оправдал "слугу народа" Камельчука по делу о недостоверном декларировании

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, подозреваемый в недекларировании арендованной квартиры, оправдал суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что парламентарий не внес в декларацию за 2020 год данные о квартире на Печерске в Киеве, которую он арендовал в течение 2 лет (с октября 2019), и не указал данные о непогашенном кредите перед "Приват банком" на сумму свыше $48 тыс.

Так, прокурор просил суд назначить Камельчуку штраф в 51 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления на срок до трех лет. А также взыскать с нардепа расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы (более 15 тыс. гр).

В то же время Камельчук заявил, что у него нет финансовых обязательств перед "ПриватБанком".

"По его словам, он не заключал кредитных договоров и отметил, что якобы возникшая перед банком задолженность появилась в результате совершения мошеннических действий. Банк не обращался с иском о взыскании данных средств, а срок обращения уже истек, поэтому нардеп считает, что у банка не было надлежащих оснований для взыскания данных средств. По арендованному имуществу нардеп отметил, что он пользовался квартирой менее 183 дней, а стоимость квартиры ему была не известна", - пишет Transparency International.

Судья отметил, что виновность Камельчука не была доказана.

Напомним, 27 декабря 2022 года нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук был уведомлен о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию. Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.

В январе дело было направлено в суд.

