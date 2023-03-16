Суд оправдал "слугу народа" Камельчука по делу о недостоверном декларировании
Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, подозреваемый в недекларировании арендованной квартиры, оправдал суд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.
Отмечается, что парламентарий не внес в декларацию за 2020 год данные о квартире на Печерске в Киеве, которую он арендовал в течение 2 лет (с октября 2019), и не указал данные о непогашенном кредите перед "Приват банком" на сумму свыше $48 тыс.
Так, прокурор просил суд назначить Камельчуку штраф в 51 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления на срок до трех лет. А также взыскать с нардепа расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы (более 15 тыс. гр).
В то же время Камельчук заявил, что у него нет финансовых обязательств перед "ПриватБанком".
"По его словам, он не заключал кредитных договоров и отметил, что якобы возникшая перед банком задолженность появилась в результате совершения мошеннических действий. Банк не обращался с иском о взыскании данных средств, а срок обращения уже истек, поэтому нардеп считает, что у банка не было надлежащих оснований для взыскания данных средств. По арендованному имуществу нардеп отметил, что он пользовался квартирой менее 183 дней, а стоимость квартиры ему была не известна", - пишет Transparency International.
Судья отметил, что виновность Камельчука не была доказана.
Напомним, 27 декабря 2022 года нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук был уведомлен о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию. Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.
В январе дело было направлено в суд.
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
Треба поважати вибір більшості, якщо більшість обрало це, значить так і повинно було все статися.
Ви бачите тільки негативні сторони усього що сталося, а є і друга сторона, але це довго описувати, та і вам всеодно.
6 грудня 2019 р.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3673406-deklaracii-za-2021-rik-podali-vsogo-28-narodnih-deputativ-nazk.html голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков поінформував : "На жаль, найменше декларацій подано народними депутатами України - всього 28 народних депутатів подали декларації, лише два працівники Офісу президента, лише один високопосадовець Офісу генерального прокурора і лише один міністр". У цьому контексті він висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада ухвалить закон, яким відновить процес подання і перевірки електронних декларацій".
Покидьки!
позиція протилежної сторони ні.
якщо бути чесним а не дебілом то за такого розкладу важко сказати хто правий, інфи не вистачає.
Алло, электорат этих моральных уродов, а как вы оцениваете данную новость? Или не на часи?