Новости
Суд оправдал "слугу народа" Камельчука по делу о недостоверном декларировании

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук, подозреваемый в недекларировании арендованной квартиры, оправдал суд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что парламентарий не внес в декларацию за 2020 год данные о квартире на Печерске в Киеве, которую он арендовал в течение 2 лет (с октября 2019), и не указал данные о непогашенном кредите перед "Приват банком" на сумму свыше $48 тыс.

Так, прокурор просил суд назначить Камельчуку штраф в 51 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления на срок до трех лет. А также взыскать с нардепа расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы (более 15 тыс. гр).

В то же время Камельчук заявил, что у него нет финансовых обязательств перед "ПриватБанком".

Читайте также: Послы G7 напомнили об электронном декларировании и продолжении реформы СБУ

"По его словам, он не заключал кредитных договоров и отметил, что якобы возникшая перед банком задолженность появилась в результате совершения мошеннических действий. Банк не обращался с иском о взыскании данных средств, а срок обращения уже истек, поэтому нардеп считает, что у банка не было надлежащих оснований для взыскания данных средств. По арендованному имуществу нардеп отметил, что он пользовался квартирой менее 183 дней, а стоимость квартиры ему была не известна", - пишет Transparency International.

Судья отметил, что виновность Камельчука не была доказана.

Напомним, 27 декабря 2022 года нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук был уведомлен о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию. Установлено, что в декларации за 2020 год нардеп не указал квартиру на столичном Печерске стоимостью более 3,6 млн грн, которая находилась в аренде с октября 2019 года по октябрь 2021 года для проживания в Киеве.

В январе дело было направлено в суд.

Также читайте: Зеленский ответил на петицию о возобновлении е-декларирования для депутатов: Ждет принятия законопроекта Радой

суд (25241) электронное декларирование (1026) Камельчук Юрий (37)
+16
хто б сумнівався ! а Трухін просто пісяти хотів , тому і просився в посадку .
16.03.2023 11:47 Ответить
+16
хитрожопий ворюга та довбойоб як і більшість слуг клоуна.
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
16.03.2023 11:48 Ответить
+13
16.03.2023 11:52 Ответить
Нічого наступна влада лінчує цю телезірку передачі ЗУПИНИ ЛОСЯ Камельчука
16.03.2023 11:47 Ответить
хто б сумнівався ! а Трухін просто пісяти хотів , тому і просився в посадку .
16.03.2023 11:47 Ответить
хитрожопий ворюга та довбойоб як і більшість слуг клоуна.
https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html Слуга народу" Камельчук вважає ковід вигадкою, а витрати на вакцини - "пасткою"
16.03.2023 11:48 Ответить
То нахера нам такі депутати -- ********* .
16.03.2023 11:48 Ответить


Треба поважати вибір більшості, якщо більшість обрало це, значить так і повинно було все статися.
Ви бачите тільки негативні сторони усього що сталося, а є і друга сторона, але це довго описувати, та і вам всеодно.
16.03.2023 11:53 Ответить
Та іх набирали скопом під Зеленського -- нові обличчя -- а тепер на кого не глянь і з обличчям шось не так .
16.03.2023 11:58 Ответить
Слуги🤢👿»ХУЖЕ - ЭТО МАФИЯ. Сбор насильников , извращенцев и МЕГАВОРЬЯ КОЛЛАБОРАНТОВ И ГНИД !
16.03.2023 13:31 Ответить
Выдайте премию этому піонеру
16.03.2023 11:50 Ответить
16.03.2023 11:52 Ответить
То тепер йому ще й треба компенсувати моральні збитки?
16.03.2023 11:53 Ответить
недоторканим ссучєним суддям треба мантію засунути в одне місце. а пдорасу камєльчуку дати пзди.
16.03.2023 11:53 Ответить
Ой, Леша, Леша ... Знову, "здорова".

6 грудня 2019 р.

"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи."
16.03.2023 11:56 Ответить
Леша, єдиний, хто пише чуШь і заперечує факти, це ви.
16.03.2023 12:09 Ответить
Ляша-деффачка, а це обов'язково?
"... https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3673406-deklaracii-za-2021-rik-podali-vsogo-28-narodnih-deputativ-nazk.html голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков поінформував : "На жаль, найменше декларацій подано народними депутатами України - всього 28 народних депутатів подали декларації, лише два працівники Офісу президента, лише один високопосадовець Офісу генерального прокурора і лише один міністр". У цьому контексті він висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада ухвалить закон, яким відновить процес подання і перевірки електронних декларацій".
16.03.2023 12:13 Ответить
«Слугу народу» виправдали, а мудрий наріт, який голосував за це кодло, може за такі фокуси і в тюрягу загриміти. Вся суть зеленої влади
16.03.2023 11:55 Ответить
Смішно, шах і мат , тепер треба ці зєлєні гниді компенсацію виплатити .думаю що 73 відсотків дєгєнєратів дуже зраділи з цієї новини, хоть поржут.
16.03.2023 11:58 Ответить
ну то такое спорное Приват банк кредит а что реально допускаю но не оправдываю такое что могли состряпать Договор кредитования тут бы обвинению проработать хорошо поднять Договор бумажный носитель сверить подписи на нем провести экспертизу почерка и подписи под Кредитным Договором а уж потом втюхивать в любом случае это говорит о том какие кретины попалив органы судов прокуратуры и так далее.. элементарно не закрепить обвинения и не перепроверить факты документы доказы это надо уметь.. насчет аренды то стоимость квартиры рыночная смешно это только в плане ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ НЕТ ВАЖНО а аренда да как не смейтесь за 1 условную гривну у нас в Одессе водопровод канализацию общим километражем 2 тысяч км передали в аренду на 49 лет за 1 условную даже гривну.. 183 дня половина календарного года как основание не подавать данные в декларацию прописаны в Законе тут опять обвинение не проработало четко не на словах и документально срок аренды хотя согласен доказать квартирантов ой как сложно.. да хоть бы при реальности два года аренда но на 184 день квартирант типа съехал с квартиры -а на второй день заехал по новой тем самым прерывая срок аренды формально.. но это к вопросу к той же Раде прописали бы законы как надо тогда вы что жить по законам и не мухлевать выходит что лохи мы с вами а прокуроры суд и нардпеп остались при своих посадах окладах и интересах .. а пипл схавал...
16.03.2023 11:58 Ответить
На жаль усе було так задумано, щоб розвалити справу у суді прикрившись некомпетентністю слідчих, прокурорів, службова недбалість працівників банку і до тих пір поки не будуть притягати до відповдальності досудові органи та інших осіб, що сприяють таким вирокам, ця сцянина в очі буде продовжуватися
16.03.2023 13:19 Ответить
А судді хто?
Покидьки!
16.03.2023 12:02 Ответить
позиція камельчука гарно розписана та репрезентована.

позиція протилежної сторони ні.

якщо бути чесним а не дебілом то за такого розкладу важко сказати хто правий, інфи не вистачає.
16.03.2023 12:03 Ответить
подивимось, чи буде подана апеляція на це рішення одного конкретного судді.
16.03.2023 12:08 Ответить
16.03.2023 12:44 Ответить
Карліковий цап.
16.03.2023 12:11 Ответить
ця історія для публіки лише прикриття для відвернення уваги від більш значних крадівництв, нічого нового. А по правді то не варте виїденого яйця за 17 грн
16.03.2023 12:12 Ответить
Корпоративна єдність мерзотників!
16.03.2023 12:18 Ответить
Резвиться ЗЕлень.
Алло, электорат этих моральных уродов, а как вы оцениваете данную новость? Или не на часи?
16.03.2023 12:34 Ответить
Эту лживую подстилку без совести и принципов до сих пор тягают по ТВ... Как и многих др брехунов.
16.03.2023 12:51 Ответить
Рижий дебі. і тут вислизнув....
16.03.2023 13:27 Ответить
16.03.2023 13:41 Ответить
Очікуваний результат від правосуддя, яке зелене кодло на чолі з гундосом підім'яло під себе.
16.03.2023 14:31 Ответить
*****, когда уже этот грёбанный Шапитолий с угашенными клоунами закроется ???!!!
16.03.2023 14:32 Ответить
 
 