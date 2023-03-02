Послы G7 напомнили об электронном декларировании и продолжении реформы СБУ

Послы стран "Группы семи" отметили важность возвращения электронного декларирования для госслужащих, укрепления антикоррупционных институтов и реформы СБУ.

Об этом шла речь на встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"На сегодняшней встрече с Русланом Стефанчуком послы G7 вновь подчеркнули важность возвращения электронного декларирования имущества для государственных служащих, восстановления прозрачности в Верховной раде и укрепления антикоррупционных институтов САП и НАБУ", - говорится в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter.

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Послы также обсудили вопросы прав национальных меньшинств в Украине и необходимость продолжения реформирования Службы безопасности.

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Верховную раду возобновить электронное декларирование, которое было приостановлено с началом войны, в начале февраля 2023 года.

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Добавим, что избрание директора Национального антикоррупционного бюро - один из ключевых шагов на пути Украины в ЕС.