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Новости
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Послы G7 напомнили об электронном декларировании и продолжении реформы СБУ

велика,сімка

Послы стран "Группы семи" отметили важность возвращения электронного декларирования для госслужащих, укрепления антикоррупционных институтов и реформы СБУ.

Об этом шла речь на встрече с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"На сегодняшней встрече с Русланом Стефанчуком послы G7 вновь подчеркнули важность возвращения электронного декларирования имущества для государственных служащих, восстановления прозрачности в Верховной раде и укрепления антикоррупционных институтов САП и НАБУ", - говорится в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter.

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Послы также обсудили вопросы прав национальных меньшинств в Украине и необходимость продолжения реформирования Службы безопасности.

Послы стран "Группы семи" в Украине призвали Верховную раду возобновить электронное декларирование, которое было приостановлено с началом войны, в начале февраля 2023 года.

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Добавим, что избрание директора Национального антикоррупционного бюро - один из ключевых шагов на пути Украины в ЕС.

G7 (843) СБУ (19983) реформы (3953) электронное декларирование (1025) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+11
Зеленський послам :" Ой , не делайте мне нервы с вашими реформами ..." ))
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02.03.2023 11:11
+9
Довбіть-довбіть тих зелених довбнів бо до них інакше не достукаєшся! А на народ вони ''болт'' поклали.
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02.03.2023 11:17
+7
Та що ж ти зробиш з цими послами! І помлати не можна, бо бабло майже все відних, і прогнутися не можна, бо зеленим - тюрма! Дилема!
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02.03.2023 11:13
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Зеленський послам :" Ой , не делайте мне нервы с вашими реформами ..." ))
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02.03.2023 11:11 Ответить
Гроші дайте а то нічого буде декларувати.
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02.03.2023 11:12 Ответить
Та що ж ти зробиш з цими послами! І помлати не можна, бо бабло майже все відних, і прогнутися не можна, бо зеленим - тюрма! Дилема!
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02.03.2023 11:13 Ответить
Довбіть-довбіть тих зелених довбнів бо до них інакше не достукаєшся! А на народ вони ''болт'' поклали.
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02.03.2023 11:17 Ответить
окуїти!Вони щось вимагають?У нас війна!Ваше діло нам бабло висилати і не лізьте з своїми порадами.Ми самі розберемося куди і шо надо!Наволоч европейська!Вимагають вони!ОП краще знає куди і як кошти ділити!!!!( сарказм)
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02.03.2023 11:21 Ответить
Свин слушал и грыз бюджетные деньги
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02.03.2023 11:22 Ответить
Кому про реформи нагадали??? Звучить як анекдот..електронне декларування🤣

Вони його ряху бачили?? Нехай порівняють до і після обрання.
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02.03.2023 11:27 Ответить
А де льойтнант Баканов і генерал наумов? Як же без них реформа? Як казав Володя, що таких чесних ще не було в Україні. Протепляли 4 роки без декларацій, пропетляють якраз ще з рік до нових виборів, а "реформи" провели свої і назва їх "баканівські".
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02.03.2023 11:27 Ответить
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02.03.2023 11:32 Ответить
Посли країн "Групи семи" наголосили на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців, зміцнення антикорупційних інституцій та реформи СБУ. це для послів важливо і України ,та українського народу., але до одного місця тимчасовим "зеленим гастролерам",котрі прийшли в Україну грабити її народ
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02.03.2023 11:33 Ответить
Нашім керманичам не начасі !
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02.03.2023 11:45 Ответить
Ukrainian



З телеграмм-каналу Гончаренко:

Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі. Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
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02.03.2023 11:51 Ответить
Конституция и законы - не не слышали. Маленькое ***** строит здесь копию *****стана.
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02.03.2023 11:55 Ответить
Его Бело-Россия тоже удовлетворит. Главное -ярлык на княжение как Лукашенко получит.
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02.03.2023 12:00 Ответить
"Ми навіть не розуміємо, про яку корупцію в Україні нам вказують західні партнери" (с)

Ірина Андріївна Верещук. Віцепрем'єр-міністр.
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02.03.2023 12:39 Ответить
Посли знову теребонькають у зелені колокола.
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02.03.2023 12:56 Ответить
Ne na chasi
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02.03.2023 13:12 Ответить
Чому ми не в НАТО і в ЄС?
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02.03.2023 14:50 Ответить
Я буду критикувати владу і заохочую вас робити те ж саме!Зе *******
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02.03.2023 17:31 Ответить
 
 