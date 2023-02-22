Зеленский ответил на петицию о возобновлении е-декларирования для депутатов: Ждет принятия законопроекта Радой

Президент Владимир Зеленский ожидает принятия законопроекта 8071, который предусматривает возобновление е-декларирования должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

В настоящее время действует норма, которая предусматривает, что в течение девяноста календарных дней после завершения военного положения подаются все декларации, которые не были поданы из-за приостановления электронного декларирования.

Президент в своем ответе отметил, что 23 сентября 2022 года в Раде был зарегистрирован проект Закона Украины от № 8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза", который, в частности, имеет цели восстановления обязанности представления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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"Согласно информации, размещенной на официальном вебпортале Верховной Рады Украины, определенный главным Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики принял решение рекомендовать парламенту включить законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза (регистр. № 8071) в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом изложенных в Заключении к законопроекту предложений Комитета (протокол заседания указанного Комитета от 17.10.2022 № 121)", - говорится в ответе Зеленского.

Постановлением Верховной Рады Украины от 7 февраля 2023 г. № 2911-IX указанный законопроект включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

"В то же время президент Украины в соответствии с предоставленными частью второй статьи 94 Конституции Украины полномочиями после получения принятого Верховной Радой Украины закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует или возвращает с мотивированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения", - подытожил глава государства.

Таким образом президент поддержал петицию.