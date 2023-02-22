РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12256 посетителей онлайн
Новости
4 629 31

Зеленский ответил на петицию о возобновлении е-декларирования для депутатов: Ждет принятия законопроекта Радой

зеленський

Президент Владимир Зеленский ожидает принятия законопроекта 8071, который предусматривает возобновление е-декларирования должностных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.

В настоящее время действует норма, которая предусматривает, что в течение девяноста календарных дней после завершения военного положения подаются все декларации, которые не были поданы из-за приостановления электронного декларирования.

Президент в своем ответе отметил, что 23 сентября 2022 года в Раде был зарегистрирован проект Закона Украины от № 8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза", который, в частности, имеет цели восстановления обязанности представления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте также: Петиция о возобновлении электронного декларирования для депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов

"Согласно информации, размещенной на официальном вебпортале Верховной Рады Украины, определенный главным Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики принял решение рекомендовать парламенту включить законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза (регистр. № 8071) в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом изложенных в Заключении к законопроекту предложений Комитета (протокол заседания указанного Комитета от 17.10.2022 № 121)", - говорится в ответе Зеленского.

Постановлением Верховной Рады Украины от 7 февраля 2023 г. № 2911-IX указанный законопроект включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

"В то же время президент Украины в соответствии с предоставленными частью второй статьи 94 Конституции Украины полномочиями после получения принятого Верховной Радой Украины закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует или возвращает с мотивированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения", - подытожил глава государства.

Таким образом президент поддержал петицию.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) петиция (356) электронное декларирование (1025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Євросоюз закликав Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму

Яке позорище. А ЗЕбанда зриває наші зобов'язання як кандидата в ЄС тому, що в антикорупційній програмі прописана вимога прозорих конкурсів для керівників генпрокуратури, ДБР, БЕЗ
показать весь комментарий
22.02.2023 16:39
+14
На словах:
Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС,
- Зеленський.
На ділі:
імітація боротьби із корупцією, ігнорування Венеціанської комісії, узурпація влади, утиски патріотичної опозиції, колаборація з опзж, упц мп, нуль реформ, і брехня, брехня.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:45
+13
А кто скрыл эти декларации и зачем?
Наверное тот же кто и разминировал Чонгар и отпустил Вагнеровцев...
показать весь комментарий
22.02.2023 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
борцун з корупцією - 95
показать весь комментарий
22.02.2023 16:31 Ответить
а навіщо чиновникам декларації???
війна ж.....
не на часі.....
показать весь комментарий
22.02.2023 16:33 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2023 16:37 Ответить
Несемось в Європу
показать весь комментарий
22.02.2023 16:42 Ответить
Одна з тих мішей, що весь НЗ країни з'їла!
показать весь комментарий
22.02.2023 18:31 Ответить
Спрыгнул козел. Теперь он должен лишиться депутатского мандата. И должны принести извинения перед людьми все гниды, с пеной у рта защищавшие его после ДТП, включая козла президента.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:43 Ответить
Це в підсумку менше чим він пропонував поліцейському.
показать весь комментарий
22.02.2023 17:07 Ответить
Бл* ! Что предлагал взятку !!! А что покалечил шесть человек - это вообше не в счёт ? заплатил по 12 штук гривень за каждого - пошёл тихонько ?
показать весь комментарий
22.02.2023 18:12 Ответить
За ДТП відмазав ОП через ДБР, а люди отримали гроші і затихли.
показать весь комментарий
22.02.2023 20:59 Ответить
НАБУ і САП витягло з цієї історії максимум. Якби не Клименко (прокурор САП), цьому Трухіну взагалі нічого б не було.
показать весь комментарий
22.02.2023 21:03 Ответить
ТОбто зермаки привчают країну жити у беззаконні й радіти малому...То що - радіймо ?
показать весь комментарий
22.02.2023 21:43 Ответить
Зебня і не таке схаває...
показать весь комментарий
22.02.2023 16:37 Ответить
Тільки 28 депутатів подали декларацію - інші рішили не заморачуватись по пустяках .
показать весь комментарий
22.02.2023 16:39 Ответить
Євросоюз закликав Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму

Яке позорище. А ЗЕбанда зриває наші зобов'язання як кандидата в ЄС тому, що в антикорупційній програмі прописана вимога прозорих конкурсів для керівників генпрокуратури, ДБР, БЕЗ
показать весь комментарий
22.02.2023 16:39 Ответить
А що, комусь ще не зрозуміло , що зермаки нишком грають за х**ла ? Вони ще в березні після вже Бучі перемовляливсь про капітуляцію. Ну - звісно кричачи : ні!!! ні в якому разі !!! Але ж всі знают :хто перший волає :тримай злодія.
показать весь комментарий
22.02.2023 21:47 Ответить
Стефанчук прийняв подачу, зараз почне мусолити без ТУРБОНАДДУВА…, щоб тещі за комірне заплатити…
показать весь комментарий
22.02.2023 16:41 Ответить
А кто скрыл эти декларации и зачем?
Наверное тот же кто и разминировал Чонгар и отпустил Вагнеровцев...
показать весь комментарий
22.02.2023 16:42 Ответить
Именно он. Отменил в виду войны.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:44 Ответить
Посмотрим что скажет оппозиция. Они ведь голосовали и за повышение себе з/плат и за скрытие деклараций.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:45 Ответить
Нардепи від «ЄС» зареєстрували законопроект, що посилить кримінальну відповідальність за корупцію під час воєнного стану.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:47 Ответить
Какое отношение это имеет к тому, что я написал выше? У вас как всегда, не по существу, а абы что.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:58 Ответить
На словах:
Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС,
- Зеленський.
На ділі:
імітація боротьби із корупцією, ігнорування Венеціанської комісії, узурпація влади, утиски патріотичної опозиції, колаборація з опзж, упц мп, нуль реформ, і брехня, брехня.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:45 Ответить
А навіщо було відміняти оте Е-декларування??? Тому що це від "Пороха'', а ''насолити'' йому це ''святе'' для зелених!!!
показать весь комментарий
22.02.2023 16:53 Ответить
Ничем не отличаются от опзж,опа опа,зелёная опзжопа.
показать весь комментарий
22.02.2023 16:56 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2023 17:11 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2023 17:17 Ответить
А что с питицией против ограбления военных 🤔
показать весь комментарий
22.02.2023 17:37 Ответить
Зелемарафонець гадає, що вдало відбрехався.
показать весь комментарий
22.02.2023 18:00 Ответить
И опубликовать полный список тех депутатишек, которые ранее голосовали за то, чтобы не подавать декларации! Чтобы ни одно из этих животных никогда больше даже не приближалось к выборной должности с зарплатой за счет бюджета.
показать весь комментарий
22.02.2023 20:23 Ответить
 
 