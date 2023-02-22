Зеленский ответил на петицию о возобновлении е-декларирования для депутатов: Ждет принятия законопроекта Радой
Президент Владимир Зеленский ожидает принятия законопроекта 8071, который предусматривает возобновление е-декларирования должностных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса президента.
В настоящее время действует норма, которая предусматривает, что в течение девяноста календарных дней после завершения военного положения подаются все декларации, которые не были поданы из-за приостановления электронного декларирования.
Президент в своем ответе отметил, что 23 сентября 2022 года в Раде был зарегистрирован проект Закона Украины от № 8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза", который, в частности, имеет цели восстановления обязанности представления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
"Согласно информации, размещенной на официальном вебпортале Верховной Рады Украины, определенный главным Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики принял решение рекомендовать парламенту включить законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза (регистр. № 8071) в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом изложенных в Заключении к законопроекту предложений Комитета (протокол заседания указанного Комитета от 17.10.2022 № 121)", - говорится в ответе Зеленского.
Постановлением Верховной Рады Украины от 7 февраля 2023 г. № 2911-IX указанный законопроект включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
"В то же время президент Украины в соответствии с предоставленными частью второй статьи 94 Конституции Украины полномочиями после получения принятого Верховной Радой Украины закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует или возвращает с мотивированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения", - подытожил глава государства.
Таким образом президент поддержал петицию.
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війна ж.....
не на часі.....
Яке позорище. А ЗЕбанда зриває наші зобов'язання як кандидата в ЄС тому, що в антикорупційній програмі прописана вимога прозорих конкурсів для керівників генпрокуратури, ДБР, БЕЗ
Наверное тот же кто и разминировал Чонгар и отпустил Вагнеровцев...
Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС,
- Зеленський.
На ділі:
імітація боротьби із корупцією, ігнорування Венеціанської комісії, узурпація влади, утиски патріотичної опозиції, колаборація з опзж, упц мп, нуль реформ, і брехня, брехня.