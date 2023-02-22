Зеленський відповів на петицію про відновлення е-декларування для депутатів: Чекає на ухвалення законопроєкту Радою

Президент Володимир Зеленський очікує на ухвалення законопроєкту 8071, який передбачає відновлення е-декларування посадовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Наразі діє норма, яка передбачає, що протягом протягом дев’яноста календарних днів після завершення воєнного стану подаються всі декларації, які не були подані через призупинення електронного декларування.

Президент у своїй відповіді зазначив, що 23 вересня 2022 року у Раді було зареєстровано проєкт Закону України від № 8071 "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу", який, зокрема, має на меті відновлення обов’язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, визначений головним Комітет Верховної Ради України з питань

антикорупційної політики ухвалив рішення рекомендувати парламенту включити законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу" (реєстр. № 8071) до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням викладених у Висновку до законопроекту пропозицій Комітету (протокол засідання зазначеного Комітету від 17.10.2022 № 121)", - йдеться у відповіді Зеленського.

Постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 року № 2911-IX вказаний законопроект включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної

Ради України дев’ятого скликання.

"Водночас Президент України відповідно до наданих частиною другою статті 94 Конституції України повноважень після отримання прийнятого

Верховною Радою України закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює або повертає із вмотивованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду", - підсумував глава держави.

Таким чином, президент підтримав петицію.

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