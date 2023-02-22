УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10723 відвідувача онлайн
Новини
4 629 31

Зеленський відповів на петицію про відновлення е-декларування для депутатів: Чекає на ухвалення законопроєкту Радою

зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує на ухвалення законопроєкту 8071, який передбачає відновлення е-декларування посадовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

Наразі діє норма, яка передбачає, що протягом протягом дев’яноста календарних днів після завершення воєнного стану подаються всі декларації, які не були подані через призупинення електронного декларування.

Президент у своїй відповіді зазначив, що 23 вересня 2022 року у Раді було зареєстровано проєкт Закону України від № 8071 "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу", який, зокрема, має на меті відновлення обов’язку подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному вебпорталі Верховної Ради України, визначений головним Комітет Верховної Ради України з питань
антикорупційної політики ухвалив рішення рекомендувати парламенту включити законопроект "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу" (реєстр. № 8071) до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу з урахуванням викладених у Висновку до  законопроекту пропозицій Комітету (протокол засідання зазначеного Комітету від 17.10.2022 № 121)", - йдеться у відповіді Зеленського.

Постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 року № 2911-IX вказаний законопроект включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання.

"Водночас Президент України відповідно до наданих частиною другою статті 94 Конституції України повноважень після отримання прийнятого
Верховною Радою України закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює або повертає із вмотивованими пропозиціями до парламенту для повторного розгляду", - підсумував глава держави.

Таким чином, президент підтримав петицію.

Також читайте: Жоден суддя КС не подав декларацію добровільно, лише один міністр, 5 голів ВЦА та 28 нардепів, - Ситник

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) петиція (320) електронне декларування (1468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Євросоюз закликав Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму

Яке позорище. А ЗЕбанда зриває наші зобов'язання як кандидата в ЄС тому, що в антикорупційній програмі прописана вимога прозорих конкурсів для керівників генпрокуратури, ДБР, БЕЗ
показати весь коментар
22.02.2023 16:39
+14
На словах:
Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС,
- Зеленський.
На ділі:
імітація боротьби із корупцією, ігнорування Венеціанської комісії, узурпація влади, утиски патріотичної опозиції, колаборація з опзж, упц мп, нуль реформ, і брехня, брехня.
показати весь коментар
22.02.2023 16:45
+13
А кто скрыл эти декларации и зачем?
Наверное тот же кто и разминировал Чонгар и отпустил Вагнеровцев...
показати весь коментар
22.02.2023 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
борцун з корупцією - 95
показати весь коментар
22.02.2023 16:31 Відповісти
а навіщо чиновникам декларації???
війна ж.....
не на часі.....
показати весь коментар
22.02.2023 16:33 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 16:37 Відповісти
Несемось в Європу
показати весь коментар
22.02.2023 16:42 Відповісти
Одна з тих мішей, що весь НЗ країни з'їла!
показати весь коментар
22.02.2023 18:31 Відповісти
Спрыгнул козел. Теперь он должен лишиться депутатского мандата. И должны принести извинения перед людьми все гниды, с пеной у рта защищавшие его после ДТП, включая козла президента.
показати весь коментар
22.02.2023 16:43 Відповісти
Це в підсумку менше чим він пропонував поліцейському.
показати весь коментар
22.02.2023 17:07 Відповісти
Бл* ! Что предлагал взятку !!! А что покалечил шесть человек - это вообше не в счёт ? заплатил по 12 штук гривень за каждого - пошёл тихонько ?
показати весь коментар
22.02.2023 18:12 Відповісти
За ДТП відмазав ОП через ДБР, а люди отримали гроші і затихли.
показати весь коментар
22.02.2023 20:59 Відповісти
НАБУ і САП витягло з цієї історії максимум. Якби не Клименко (прокурор САП), цьому Трухіну взагалі нічого б не було.
показати весь коментар
22.02.2023 21:03 Відповісти
ТОбто зермаки привчают країну жити у беззаконні й радіти малому...То що - радіймо ?
показати весь коментар
22.02.2023 21:43 Відповісти
Зебня і не таке схаває...
показати весь коментар
22.02.2023 16:37 Відповісти
Тільки 28 депутатів подали декларацію - інші рішили не заморачуватись по пустяках .
показати весь коментар
22.02.2023 16:39 Відповісти
Євросоюз закликав Україну якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму

Яке позорище. А ЗЕбанда зриває наші зобов'язання як кандидата в ЄС тому, що в антикорупційній програмі прописана вимога прозорих конкурсів для керівників генпрокуратури, ДБР, БЕЗ
показати весь коментар
22.02.2023 16:39 Відповісти
А що, комусь ще не зрозуміло , що зермаки нишком грають за х**ла ? Вони ще в березні після вже Бучі перемовляливсь про капітуляцію. Ну - звісно кричачи : ні!!! ні в якому разі !!! Але ж всі знают :хто перший волає :тримай злодія.
показати весь коментар
22.02.2023 21:47 Відповісти
Стефанчук прийняв подачу, зараз почне мусолити без ТУРБОНАДДУВА…, щоб тещі за комірне заплатити…
показати весь коментар
22.02.2023 16:41 Відповісти
А кто скрыл эти декларации и зачем?
Наверное тот же кто и разминировал Чонгар и отпустил Вагнеровцев...
показати весь коментар
22.02.2023 16:42 Відповісти
Именно он. Отменил в виду войны.
показати весь коментар
22.02.2023 16:44 Відповісти
Посмотрим что скажет оппозиция. Они ведь голосовали и за повышение себе з/плат и за скрытие деклараций.
показати весь коментар
22.02.2023 16:45 Відповісти
Нардепи від «ЄС» зареєстрували законопроект, що посилить кримінальну відповідальність за корупцію під час воєнного стану.
показати весь коментар
22.02.2023 16:47 Відповісти
Какое отношение это имеет к тому, что я написал выше? У вас как всегда, не по существу, а абы что.
показати весь коментар
22.02.2023 16:58 Відповісти
На словах:
Робимо все, щоб підготувати старт переговорів щодо членства України в ЄС,
- Зеленський.
На ділі:
імітація боротьби із корупцією, ігнорування Венеціанської комісії, узурпація влади, утиски патріотичної опозиції, колаборація з опзж, упц мп, нуль реформ, і брехня, брехня.
показати весь коментар
22.02.2023 16:45 Відповісти
А навіщо було відміняти оте Е-декларування??? Тому що це від "Пороха'', а ''насолити'' йому це ''святе'' для зелених!!!
показати весь коментар
22.02.2023 16:53 Відповісти
Ничем не отличаются от опзж,опа опа,зелёная опзжопа.
показати весь коментар
22.02.2023 16:56 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 17:11 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2023 17:17 Відповісти
А что с питицией против ограбления военных 🤔
показати весь коментар
22.02.2023 17:37 Відповісти
Зелемарафонець гадає, що вдало відбрехався.
показати весь коментар
22.02.2023 18:00 Відповісти
И опубликовать полный список тех депутатишек, которые ранее голосовали за то, чтобы не подавать декларации! Чтобы ни одно из этих животных никогда больше даже не приближалось к выборной должности с зарплатой за счет бюджета.
показати весь коментар
22.02.2023 20:23 Відповісти
 
 