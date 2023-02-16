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Новини Е-декларації держслужбовців
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ВР (14814) Кабмін (13943) КС (1425) Ситник (862) електронне декларування (1463) НАЗК (1669)

Жоден суддя КС не подав декларацію добровільно, лише один міністр, 5 голів ВЦА та 28 нардепів, - Ситник

ситник

Поки що жоден суддя Конституційного суду України добровільно не подав свої документи до Реєстру декларацій.

Про це заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про суддів, то, наприклад, з Конституційного суду жоден суддя не подав добровільно декларацію. Якщо ми говоримо про членів уряду, то лише один міністр освіти та науки подав свою декларацію з чинних членів Кабінету Міністрів", - сказав Ситник.

За його даними, лише 28 народних депутатів подали щорічні декларації добровільно. "Якщо ми говоримо про керівників військово-цивільних адміністрацій, керівників державних адміністрацій, то з 30 таких посадовців лише п’ять подали свої декларації. А ми знаємо прекрасно, який обсяг коштів освоюється щодня, в тому числі й благодійних. Це було б дуже ефективно мати ці декларації і в ході фінансового контролю перевіряти доброчесність використання цих коштів", - додав заступник голови НАЗК.

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Він також відзначив, що декларації за 2021 рік подали лише 33 тис. посадовців із високими корупційними ризиками.

Ситник зауважив, що багато посадовців думають, що поки не поновлене обов'язкове електронне декларування, ніхто не зможе проконтролювати їхні статки. Насправді це не так, бо у НАЗК є ще один інструмент. Це моніторинг способу життя публічних службовців та посадовців. Якщо ж агентство знаходить різницю між витратами та доходами, і вона не пояснюється законними джерелами, складає обґрунтований висновок та скеровує його до правоохоронних органів. Один із недавніх прикладів застосування цього механізму – історія з маєтком народного депутата Павла Халімона за 10 млн грн. За цим фактом Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження.

"В полі зору НАЗК не лише топчиновники, а й чиновники регіонального рівня. Тому ми закликаємо всіх, то має певну інформацію про невідповідність рівня життя, статків і доходів посадовців, повідомляти нам на електронну пошту [email protected]. Кожне звернення буде опрацьоване і, залежно від підстав, будуть вжиті відповідні заходи", – зазначив заступник Голови НАЗК.

Як повідомлялося, з 1 січня 2023 року мала б початися традиційна щорічна кампанія декларування. Проте через початок активної фази війни рф проти України обов’язкове декларування було призупинене. Посадовці та депутати мають можливість подавати декларації лише за бажанням.

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Топ коментарі
+30
бо суки призупинили ОБОВ'ЯЗКОВЕ подання...
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16.02.2023 22:59
+21
"Зелена" влада мародерів, малоросів і крадунів. Але що можна сказати про вумний нарід 73%? Мовчить, як в рот набрав лайна. Навіть маленькі рости демократії і справедливості знищили під корінь, прийдеться все це комусь вигрібати не один десяток років і ще більше відстати від Європи.
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16.02.2023 23:00
+20
Ну що значить добровільно, їх шо умовляти треба, чи що за хрєнь? Нє, правда - це якийсь ідіотизм
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16.02.2023 22:53
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Ну що значить добровільно, їх шо умовляти треба, чи що за хрєнь? Нє, правда - це якийсь ідіотизм
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16.02.2023 22:53 Відповісти
бо суки призупинили ОБОВ'ЯЗКОВЕ подання...
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16.02.2023 22:59 Відповісти
А, ну шо ж - замєчатєльно, а на яку маму тоді потрібні Ситники-шмитники і інші шаромижники, якщо нє абізатєльна
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16.02.2023 23:02 Відповісти
Ситника трогать нельзя. Он сразу по посольствам побежит жаловаться.
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16.02.2023 23:05 Відповісти
Да, но...хотя. Нє, у мене все.
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16.02.2023 23:07 Відповісти
Так виглядає нульова толерантність до корупції у виконанні плісняви...
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16.02.2023 23:27 Відповісти
А найвеличніший Боневтік Оманович не повинен надавати? Десь загубився..

Доречі, ото б й оприлюднювали списки уклоністов, щоб як на дошці "пошани" висіли..
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16.02.2023 23:33 Відповісти
позорище какое-то...
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16.02.2023 22:57 Відповісти
"Зелена" влада мародерів, малоросів і крадунів. Але що можна сказати про вумний нарід 73%? Мовчить, як в рот набрав лайна. Навіть маленькі рости демократії і справедливості знищили під корінь, прийдеться все це комусь вигрібати не один десяток років і ще більше відстати від Європи.
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16.02.2023 23:00 Відповісти
Та бліна дістали тими відсотками!! Не набридло тим фуфелом намальованим розмахувати??
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16.02.2023 23:35 Відповісти
Це показник ! Це не просто так. Візуально велика цифра частки тих, хто проголосував за цей бедлам.
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17.02.2023 01:09 Відповісти
Ця цифірь статистично невірна, намальована зеленими піарщиками. Не від всього народу України, а від тих, кого допустили до виборів. Ще цікаво, як було використано паспортні дані й бюлетні маломобільних українців, бо в ці вибори по домівках не ходили. Теж саме з тими, хто виїхав за кордон. Данні є, бюлетні є - малюй, що завгодно.
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17.02.2023 10:54 Відповісти
Це виборчий процес - раз не прийшли на вибори, значить погодились з вибором тих, хто прийшов.

Суттєвих зауважень від наглядачів не було. Тому, якщо десь, щось накрутили, глобально не вплинуло.
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17.02.2023 22:02 Відповісти
Ви якось вибірково читаєте. А ціна наглядачам ніяка.
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17.02.2023 22:41 Відповісти
аналогічно ...
Скажіть це європейцям-наглядачам ...
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18.02.2023 11:53 Відповісти
А хтось розповідав що всі корупціонери виїхали
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16.02.2023 23:00 Відповісти
Ну так , так , все вірно , тільки виіхало бабло в оффшори ,
а самі корупціонери залишилися на своїх теплих місцях і рубають
капусту далі 😠
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16.02.2023 23:08 Відповісти
ксу ніщо не заважає щомісяця гребсти лопатою за "роботу" і перебувати на низькому старті.
перші судді зявилися на роботі у червні '22
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17.02.2023 07:44 Відповісти
То такі судді, як путлер президент. Вори в мантиях.
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16.02.2023 23:03 Відповісти
Все првильно! У героев нет времени для таких мелочей! Герой обороны Мукачево и Праги Коля Тищенко - Каклета - Митбол сейчас руководит обороной Таиланда, а Баканов и Гогилашвили сейчас далеко, в тылу врага !
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16.02.2023 23:04 Відповісти
Ситник, так вже дай всю статистику : скільки декларацій добровільно подано співробітниками Національного агентства із запобігання корупції / Спеціалізованої антикорупційної прокуратури / Національного антикорупційного бюро / Вищого антикорупційного суду ? Причому хотілося би бачити не лише абсолютні цифри (в людях), але і відносні (у процентах від всіх співробітників) . . .

Наші славні антикорупційні органи показують приклад дотримання закону ? Буду радий почути, що так. Але поки що не почув . . .
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16.02.2023 23:52 Відповісти
Заходите на сайт НАЗК і дивитеся. Чи вам кур'єра зі статистикою до дому прислати?
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17.02.2023 10:57 Відповісти
На час воєнного стану доступ до цих реєстрів закрито, наскільки я розумію.
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17.02.2023 15:30 Відповісти
Вовачка не падавав ну всі решта теж
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17.02.2023 00:12 Відповісти
Кому нічого ховати, ті подали. Це елементарно можна і з США зробити. Ба ! Навіть з космосу ! Аби інет був.
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17.02.2023 01:11 Відповісти
Слід ввести пряму норму закону, що все незадеклароване і виявлене відповідними органами майно посадовця підлягає негайній конфіскації.
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17.02.2023 01:34 Відповісти
Короче трепа дофига, а результат: если журналисты сами проведут за нас расследование, докажут факт несоотносимости покупки к доходам чиновника НАЗК так и быть откроет дело чтоб замылить вам глазки и оправдать смысл своего существования... . Печалька, честно говоря. Я одного, не пойму, каковы итоги работы НАЗК за весь период его существования. Я уверен, что нам в Украине нужен такой орган, только "рабочий".
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17.02.2023 01:48 Відповісти
Як ти можеш щось зрозуміти, якщо ти цим не цікавився за весь період існування НАЗК?
Тільки по одним депутатам від слуг кремля зараз відкрито десяток справ. Якого тобі робочого органу ще не вистачає?
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17.02.2023 08:50 Відповісти
Более 700 тыс деклараций подано действующими чиновниками в 2021 году. Результат - это то, что вы написали выше? Тогда это импотенция.
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17.02.2023 09:15 Відповісти
Если бы была воля то во время войны уже можно бы было навести порядок с судейской мафией. Но воз и ныне там.
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17.02.2023 04:25 Відповісти
Чия воля? татарова і дєрьмака? А може головного аніматора країни, який прийшов до влади аби казково прібарахлітся
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17.02.2023 08:51 Відповісти
Коли Халімон шустрив "від Єрмака" на закупках продовольство для ЗСУ у 20-21 (один помідор на 4 вояків) то Ситник (будучи головою НАБУ) не "не бачив в не чув". А тут критикує.
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17.02.2023 04:49 Відповісти
Якщо в такий складний час для України хтось з суддів або працівників держави не подає декларації, то означає що він крадівник і мародер автоматично, бо якщо вся спадщина законна немає сенсу приховувати її.
Отже маємо/єте суддів КС мародерів, про яку юстицію може йти мова? І ці істоти вирішують майбутнє людей. Їхнє місце не в кріслах влади а в буцегарні., Автоматично. За мародерство під час війни.
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17.02.2023 09:48 Відповісти
який сенс в тій декларації де вони якщо і подають її то оцінюють свої палаци у 36 тис.грн?
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17.02.2023 15:35 Відповісти
Вони радіють, що можна не подавати декларації. Але це показник відношення до виборців! Наобирали…ганьба та сором
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17.02.2023 19:51 Відповісти
 
 