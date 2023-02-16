Жоден суддя КС не подав декларацію добровільно, лише один міністр, 5 голів ВЦА та 28 нардепів, - Ситник

Поки що жоден суддя Конституційного суду України добровільно не подав свої документи до Реєстру декларацій.

Про це заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про суддів, то, наприклад, з Конституційного суду жоден суддя не подав добровільно декларацію. Якщо ми говоримо про членів уряду, то лише один міністр освіти та науки подав свою декларацію з чинних членів Кабінету Міністрів", - сказав Ситник.

За його даними, лише 28 народних депутатів подали щорічні декларації добровільно. "Якщо ми говоримо про керівників військово-цивільних адміністрацій, керівників державних адміністрацій, то з 30 таких посадовців лише п’ять подали свої декларації. А ми знаємо прекрасно, який обсяг коштів освоюється щодня, в тому числі й благодійних. Це було б дуже ефективно мати ці декларації і в ході фінансового контролю перевіряти доброчесність використання цих коштів", - додав заступник голови НАЗК.

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Він також відзначив, що декларації за 2021 рік подали лише 33 тис. посадовців із високими корупційними ризиками.

Ситник зауважив, що багато посадовців думають, що поки не поновлене обов'язкове електронне декларування, ніхто не зможе проконтролювати їхні статки. Насправді це не так, бо у НАЗК є ще один інструмент. Це моніторинг способу життя публічних службовців та посадовців. Якщо ж агентство знаходить різницю між витратами та доходами, і вона не пояснюється законними джерелами, складає обґрунтований висновок та скеровує його до правоохоронних органів. Один із недавніх прикладів застосування цього механізму – історія з маєтком народного депутата Павла Халімона за 10 млн грн. За цим фактом Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження.

"В полі зору НАЗК не лише топчиновники, а й чиновники регіонального рівня. Тому ми закликаємо всіх, то має певну інформацію про невідповідність рівня життя, статків і доходів посадовців, повідомляти нам на електронну пошту [email protected]. Кожне звернення буде опрацьоване і, залежно від підстав, будуть вжиті відповідні заходи", – зазначив заступник Голови НАЗК.

Як повідомлялося, з 1 січня 2023 року мала б початися традиційна щорічна кампанія декларування. Проте через початок активної фази війни рф проти України обов’язкове декларування було призупинене. Посадовці та депутати мають можливість подавати декларації лише за бажанням.