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На государственные ресурсы Украины осуществляется кибератака

хакер

ГП "Национальные информационные системы" сообщает о кибератаке на государственные ресурсы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал "Судебная власть".

"Государственное предприятие "Национальные информационные системы" информирует, что 17 марта 2023 происходит кибератака на государственные ресурсы Украины, в том числе на Единые и Государственные реестры, сайты Министерства юстиции Украины, ГП "НАИС" и т.д.

Из-за большого объема трафика во время DDoS-атаки пользователи ресурсов могут наблюдать проблемы с получением доступа к ним.

Специалисты ГП "НАИС" совместно со специалистами провайдера работают над решением проблемы", – говорится в сообщении.

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Вы можете предоставить общественности ip адреса атакующих и обычные люди могут в ответ досить этих хакеров, снижая их атаку. Там нет ничего сложного.
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17.03.2023 12:09 Ответить
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01.04.2023 19:40 Ответить
 
 