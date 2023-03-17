На государственные ресурсы Украины осуществляется кибератака
ГП "Национальные информационные системы" сообщает о кибератаке на государственные ресурсы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал "Судебная власть".
"Государственное предприятие "Национальные информационные системы" информирует, что 17 марта 2023 происходит кибератака на государственные ресурсы Украины, в том числе на Единые и Государственные реестры, сайты Министерства юстиции Украины, ГП "НАИС" и т.д.
Из-за большого объема трафика во время DDoS-атаки пользователи ресурсов могут наблюдать проблемы с получением доступа к ним.
Специалисты ГП "НАИС" совместно со специалистами провайдера работают над решением проблемы", – говорится в сообщении.
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Сергей Владимирович #553373
показать весь комментарий17.03.2023 12:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марк Коновалов
показать весь комментарий01.04.2023 19:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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