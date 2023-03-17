На державні ресурси України здійснюється кібератака
ДП "Національні інформаційні системи" повідомляє про кібератаку на державні ресурси України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує портал "Судова влада".
"Державне підприємство "Національні інформаційні системи" інформує, що 17 березня 2023 року відбувається кібератака на державні ресурси України, в тому числі на Єдині та Державні реєстри, сайти Міністерства юстиції України, ДП "НАІС" тощо.
Через великий обсяг трафіку під час DDoS-атаки, користувачі ресурсів можуть спостерігати проблеми з отриманням доступу до них.
Спеціалісти ДП "НАІС" спільно з фахівцями провайдера працюють над вирішенням проблеми", - йдеться в повідомленні.
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Сергей Владимирович #553373
показати весь коментар17.03.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Марк Коновалов
показати весь коментар01.04.2023 19:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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