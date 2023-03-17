Площадку для вертолётов открыли рашисты на территории "Азовстали", - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе россияне "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", - написал Андрющенко.

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