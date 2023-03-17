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Площадку для вертолётов открыли рашисты на территории "Азовстали", - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном Мариуполе россияне "открыли" площадку для вертолетов на территории "Азовстали".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Небо Мариуполя сейчас. Оккупанты "открыли" площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу", - написал Андрющенко.

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Мариуполь (5734) оккупация (10209) Азовсталь (380) Андрющенко Петр (587)


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А нельзя жахнуть по этому майданчику?
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17.03.2023 13:36 Ответить
Так Маріуполь уже не глибокий тил...Лупіть по майданчиках
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17.03.2023 13:37 Ответить
Хаймарс вже в курсі...
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17.03.2023 13:42 Ответить
Значит скоро будет бавовна
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17.03.2023 14:05 Ответить
то Андрющенко радіє з того,чи константує факт? ніби розвідка та ЗСУ не вкурсі
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17.03.2023 14:08 Ответить
 
 