Майданчик для гвинтокрилів відкрили рашисти на території "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі росіяни "відкрили" майданчик для гвинтокрилів на території "Азовсталі".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо Маріуполя зараз. Окупанти "відкрили" площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу", - написав Андрющенко.

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