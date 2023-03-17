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Майданчик для гвинтокрилів відкрили рашисти на території "Азовсталі", - Андрющенко. ВIДЕО

В окупованому Маріуполі росіяни "відкрили" майданчик для гвинтокрилів на території "Азовсталі".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо Маріуполя зараз. Окупанти "відкрили" площадку для гвинтокрилів на території Азовсталі. Тепер до постійних літаків додались гвинтокрили. Остаточне перетворення міста на військову базу", - написав Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3253) окупація (6762) Азовсталь (447) Андрющенко Петро (700)


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А нельзя жахнуть по этому майданчику?
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17.03.2023 13:36 Відповісти
Так Маріуполь уже не глибокий тил...Лупіть по майданчиках
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17.03.2023 13:37 Відповісти
Хаймарс вже в курсі...
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17.03.2023 13:42 Відповісти
Значит скоро будет бавовна
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17.03.2023 14:05 Відповісти
то Андрющенко радіє з того,чи константує факт? ніби розвідка та ЗСУ не вкурсі
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17.03.2023 14:08 Відповісти
 
 