Маріуполь більше не є глибоким тилом окупантів, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано високу активність авіації російських загарбників.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підтверджено ліквідацію великого складу з БК в с. Малоянисоль, що знаходився в ангарі для зберігання зерна.

"Зафіксовано (вперше) використання систем С-300 для обстрілу з території Маріупольського району в напрямку Запорізької області. Маріуполь та район точно перестали бути глибоким тилом", - наголосив Андрющенко.

Також над окупований Маріуполем зафіксовано високу активність авіації загарбників.

"Резерви бурятів та інших захисників "русского" вздовж узбережжя Азова в Маріупольському районі переведно в стан для перекиду на фронт. Подібна інформація надходить також з Нікольського. Найближчим часом будемо спостерігати зменшення окупантів на території міста та району. Другий день поспіль незвично активне переміщення війскових вантажівок та техніки в напрям Лівобережного району та Новоазовська. Відслідковуємо ситуацію", - підсумував радник мера.

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