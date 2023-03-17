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Росіяни паркують ЗРК "Бук" посеред цивільної забудови в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили зенітно-ракетний комплекс "Бук" просто посеред вулиці.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дочекались. Русня паркує системи ППО Бук прямо посеред цивільної забудови", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Поблизу окупованого Маріуполя - влучання в склад окупантів, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3253) окупація (6762) Бук (131) Андрющенко Петро (700)


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Топ коментарі
+12
это было всегда - русня прячется за мирняком. А по привычке в этом всегда обвиняет Украину
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17.03.2023 10:04 Відповісти
+9
туди має прилетіти Святий Хаймас або ще щось також Святе !!!
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17.03.2023 10:02 Відповісти
+8
руснацисты прячутся за спинами женщин и детей как всегда !
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17.03.2023 10:12 Відповісти
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туди має прилетіти Святий Хаймас або ще щось також Святе !!!
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17.03.2023 10:02 Відповісти
это было всегда - русня прячется за мирняком. А по привычке в этом всегда обвиняет Украину
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17.03.2023 10:04 Відповісти
Пару "коктейлей молотова" и фсё !
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17.03.2023 10:09 Відповісти
хто ж їх кине ждуни ? там українців немає , хіба що якісь діди на милицях .
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17.03.2023 10:46 Відповісти
руснацисты прячутся за спинами женщин и детей как всегда !
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17.03.2023 10:12 Відповісти
А что за пробки на дороге, сколько ж Мариуполе осталось людей?
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17.03.2023 10:25 Відповісти
це Мелітополь!!!))))
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17.03.2023 15:56 Відповісти
Першою жертвою війни є правда.
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17.03.2023 11:31 Відповісти
Ну поперше на відео місто МЕЛІТОПОЛЬ!!!! Перехрестя вул. Шмідта та проспекта Б. Хмельницького. У Маріуполі нема живого місця... а в Мелітополі..як бачите цілі (поки що!!!) будинки та багато транспорту. Панцирь кудись везуть! А тут його вже **встановлюють** ))

на відео М Е Л І Т О П О Л Ь !! Виходить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко НЕ ЗНАЄ свого міста?
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17.03.2023 15:55 Відповісти
не ще є дурналісти, яким що Мелітополь, що Маріуполь - какая разніца.
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17.03.2023 21:28 Відповісти
... ну це рівень дурналістики....))
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18.03.2023 13:13 Відповісти
От пройшов суд за МН17. І шо? Ну назвали винних, пожурілі та на цьому діло й закінчилось. Кацапня це нелюди, їх треба тільки знищувати інакше вони будуть гадити і гадити людству.
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17.03.2023 10:43 Відповісти
І що заважає туди запустити маленьку таку плануючу бонботшку... ну хоча б з тонну, дамбіть так дамбіть 🤔 Восім лєт дамбілі ісчо чуток патєрпят, ілі тама наші люді, дик єта тіпєрь другоє
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17.03.2023 11:00 Відповісти
та впринципі нічого, але не факт, що воно там ще стоїть. хоча туди достятнь і щось типа свічблейда, абт долетів і воно там було.
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17.03.2023 21:30 Відповісти
А казали шо маріки зрівняно із землею і обороняти його немає сенсу....
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17.03.2023 11:29 Відповісти
Ви бодивіться на його стан з боку.Весь поржавілий.Десь стояло і гнило,взяли його і притягнули.
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17.03.2023 11:48 Відповісти
Это не может быть Мариуполь, там люди воду пьют из луж. А на видео поток машин, все едут по своим делам.
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17.03.2023 12:05 Відповісти
..дурнуваті як завжди сплутали Мелітополь з Маріуполем!! ))) Добрий радник мера Маріуполя... що не знає свого міста...)))) Але то таке... Коли зелених возили на курси ідіотів у Трускавець..кілька обдарованих ..типу Колі Тищенка... спутали Трускавець з Тростянцем....))) А тут Мелітополь..Маріуполь... Нью Йорк Донецької області...)))
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17.03.2023 16:01 Відповісти
В городе ждуны очень довольны и радуются.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
та кидай пару коктейлів та пали
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17.03.2023 20:48 Відповісти
Русня завжди ховається за дітьми і жінками. Століттями це їхня основна тактика. Заградзагони з цієї ж серії - вони кидають звичайних людей, які не хочуть воювати, в перші шеренги. І розстрілюють їх показово, якщо вони не йдуть вперед.
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17.03.2023 22:30 Відповісти
терористична тактика терористів. нічого нового....
все-одно той метал буде спалено!
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17.03.2023 23:39 Відповісти
 
 