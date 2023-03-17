Росіяни паркують ЗРК "Бук" посеред цивільної забудови в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили зенітно-ракетний комплекс "Бук" просто посеред вулиці.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Дочекались. Русня паркує системи ППО Бук прямо посеред цивільної забудови", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Vladimir Tšerkasov #552378
показати весь коментар17.03.2023 10:04 Відповісти Посилання
+9 Ярослав Іванович #542747
показати весь коментар17.03.2023 10:02 Відповісти Посилання
+8 Infinity Fox
показати весь коментар17.03.2023 10:12 Відповісти Посилання
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на відео М Е Л І Т О П О Л Ь !! Виходить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко НЕ ЗНАЄ свого міста?
все-одно той метал буде спалено!