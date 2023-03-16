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Поблизу окупованого Маріуполя - влучання в склад окупантів, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі влучання в склад окупантів.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні.
До того в Маріуполі та районі було чутно работу ППО та звуки, схожі на роботу Градів (скоріш за все - відгук детонації). Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк у районі с. Гранітне, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Маріуполь (3253) обстріл (29527) Андрющенко Петро (700)


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гарі гарі яснА!,,,,),
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16.03.2023 15:07 Відповісти
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16.03.2023 15:26 Відповісти
 
 