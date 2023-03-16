Поблизу окупованого Маріуполя - влучання в склад окупантів, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі влучання в склад окупантів.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні.
До того в Маріуполі та районі було чутно работу ППО та звуки, схожі на роботу Градів (скоріш за все - відгук детонації). Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання", - йдеться в повідомленні.
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Frenk Rex
показати весь коментар16.03.2023 15:07 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Олег Незнаю
показати весь коментар16.03.2023 15:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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