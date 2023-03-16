Вблизи оккупированного Мариуполя попадание в склад оккупантов, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе попадание в склад оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожар и детонация. Минус склад окупантов, который они так упорно формировали последние недели.
До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего - отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Frenk Rex
показать весь комментарий16.03.2023 15:07 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Олег Незнаю
показать весь комментарий16.03.2023 15:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль