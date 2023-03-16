РУС
Вблизи оккупированного Мариуполя попадание в склад оккупантов, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе попадание в склад оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожар и детонация. Минус склад окупантов, который они так упорно формировали последние недели.
До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего - отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - говорится в сообщении.

Мариуполь (5748) обстрел (29713) Андрющенко Петр (596)
