Вблизи оккупированного Мариуполя попадание в склад оккупантов, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе попадание в склад оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольский район. с. Малоянисоль. Бавовна. Пожар и детонация. Минус склад окупантов, который они так упорно формировали последние недели.

До этого в Мариуполе и районе была слышна работа ПВО и звуки, похожие на работу Градов (скорее всего - отклик детонации). После взрывов снова подняли вертолеты в сторону попадания", - говорится в сообщении.

