Россияне паркуют ЗРК "Бук" посреди гражданской застройки в оккупированном Мариуполе. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили зенитно-ракетный комплекс "Бук" прямо посреди улицы.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Дождались. Русня паркует системы ПВО Бук прямо посреди гражданской застройки", - говорится в сообщении.
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+12 Vladimir Tšerkasov #552378
показать весь комментарий17.03.2023 10:04 Ответить Ссылка
+9 Ярослав Іванович #542747
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+8 Infinity Fox
показать весь комментарий17.03.2023 10:12 Ответить Ссылка
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на відео М Е Л І Т О П О Л Ь !! Виходить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко НЕ ЗНАЄ свого міста?
все-одно той метал буде спалено!