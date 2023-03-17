Мариуполь больше не является глубоким тылом оккупантов, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирована высокая активность авиации российских захватчиков.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, подтверждена ликвидация большого состава из БК в с. Малоянисоль, находившаяся в ангаре для хранения зерна.

"Зафиксировано (впервые) использование систем С-300 для обстрелов с территории Мариупольского района в направлении Запорожской области. Мариуполь и район точно перестали быть глубоким тылом", - подчеркнул Андрющенко.

Также над оккупированным Мариуполем зафиксирована высокая активность авиации захватчиков.

"Резервы бурят и других защитников "российского" вдоль побережья Азова в Мариупольском районе переведены в состояние для кувырка на фронт. Подобная информация поступает также из Никольского. В ближайшее время будем наблюдать уменьшение окупантов на территории города и района. Второй день необычно активно перемещение военных грузовиков и техники в направление Левобережного района и Новоазовска. Отслеживаем ситуацию", - подытожил советник мэра.

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