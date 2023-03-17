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Вместо ликвидированного ОАСК зарегистрировали новый суд

оаск

Киевский городской окружной административный суд (КГОАС) зарегистрирован вместо ликвидированного Окружного административного суда г. Киева.

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Регистрацию нового Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) провели 28 февраля. Он будет находиться по адресу ул. Липская, дом. 18/5, г. Киев.

Суд создан законом Украины № 2825-IX, который вступил в силу 15 декабря прошлого года и которым был ликвидирован Окружной административный суд Киева.

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После начала работы КГОАС в него будут перенаправлены все дела с юрисдикцией города Киева. Кроме того, 21 февраля были назначены временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Киевского городского окружного административного суда. Эту должность заняла Наталья Оленченко.

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Топ комментарии
+9
в борделе вывеску сменили
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17.03.2023 14:57 Ответить
+9
навіщо ви так ?

вигнали позорного Вовка, призначать дєрьмакового шакала
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17.03.2023 15:06 Ответить
+4
наверняка какой-нибудь вовк и регистрировал.
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17.03.2023 15:00 Ответить
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в борделе вывеску сменили
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17.03.2023 14:57 Ответить
навіщо ви так ?

вигнали позорного Вовка, призначать дєрьмакового шакала
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17.03.2023 15:06 Ответить
ба!знакомие все лица
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17.03.2023 15:28 Ответить
Балаган.
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17.03.2023 14:58 Ответить
Хоч я і не дуже поважаю Талькова, одна фраза з його пісні мабуть не вратить актуальність ніколи:

"Стоп! - Думаю себе...
Что-то здесь не так:
Те, кто раньше был у трона
- те и ныне там.
Перестроились ублюдки во многновенье ока,
и пока они у трона - грош цена всем нам"
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17.03.2023 16:55 Ответить
наверняка какой-нибудь вовк и регистрировал.
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17.03.2023 15:00 Ответить
Повій треба міняти, а не ліжка переставляти.
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17.03.2023 15:02 Ответить
Головою буде Дубінскій?
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17.03.2023 15:03 Ответить
Ти їх в двері,а вони в вікно.
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17.03.2023 15:03 Ответить
Вовк в шкурі Оленченко?
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17.03.2023 15:04 Ответить
Теж яйце тільки у профіль. Але це норма для зелайна. Адкати зелених аомиїв все рівно проковтнуть. Як все і як завжди
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17.03.2023 15:05 Ответить
Портнов рулить...
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17.03.2023 15:08 Ответить
Кровати в борделе меняют местами?
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17.03.2023 15:10 Ответить
А ще скільки в ту перереєстрацію зарили..ща почнеться заміна штампів, печаток, бланків, конвертів, посвідчень..клас..
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17.03.2023 15:26 Ответить
Наберуть сексологів з кінологам, а головуватиме якийсь архітектор.
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17.03.2023 15:27 Ответить
И всех ВОЛКОВ вернули назад)))😂😂😂
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17.03.2023 15:37 Ответить
...кровати переставили😂
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17.03.2023 15:49 Ответить
Давайте уже называть вещи своими именами:
не "КМОАС" - Київський міський окружний адміністративний суд
а "ЗЄКОКС" - Зеленсько Єрмаковський Корупційний Окружний Суд
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17.03.2023 15:53 Ответить
Это... Шлюх поменяли?))
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17.03.2023 16:08 Ответить
Мафіозний спрут.Відрізання щупалець не допоможе.
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17.03.2023 17:44 Ответить
Уявляєте наскільки вони ( вазелін, ермака тощо) мають українців за лохів, я вже не кажу про заяви Резнікова про прозоро і яблука.
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18.03.2023 00:29 Ответить
 
 