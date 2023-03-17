Вместо ликвидированного ОАСК зарегистрировали новый суд
Киевский городской окружной административный суд (КГОАС) зарегистрирован вместо ликвидированного Окружного административного суда г. Киева.
Об этом сообщили в Государственной судебной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Регистрацию нового Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) провели 28 февраля. Он будет находиться по адресу ул. Липская, дом. 18/5, г. Киев.
Суд создан законом Украины № 2825-IX, который вступил в силу 15 декабря прошлого года и которым был ликвидирован Окружной административный суд Киева.
После начала работы КГОАС в него будут перенаправлены все дела с юрисдикцией города Киева. Кроме того, 21 февраля были назначены временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Киевского городского окружного административного суда. Эту должность заняла Наталья Оленченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вигнали позорного Вовка, призначать дєрьмакового шакала
"Стоп! - Думаю себе...
Что-то здесь не так:
Те, кто раньше был у трона
- те и ныне там.
Перестроились ублюдки во многновенье ока,
и пока они у трона - грош цена всем нам"
не "КМОАС" - Київський міський окружний адміністративний суд
а "ЗЄКОКС" - Зеленсько Єрмаковський Корупційний Окружний Суд