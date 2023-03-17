Вместо ликвидированного ОАСК зарегистрировали новый суд

Киевский городской окружной административный суд (КГОАС) зарегистрирован вместо ликвидированного Окружного административного суда г. Киева.

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Регистрацию нового Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) провели 28 февраля. Он будет находиться по адресу ул. Липская, дом. 18/5, г. Киев.

Суд создан законом Украины № 2825-IX, который вступил в силу 15 декабря прошлого года и которым был ликвидирован Окружной административный суд Киева.

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После начала работы КГОАС в него будут перенаправлены все дела с юрисдикцией города Киева. Кроме того, 21 февраля были назначены временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Киевского городского окружного административного суда. Эту должность заняла Наталья Оленченко.