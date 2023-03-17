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Новини
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Замість ліквідованого ОАСК зареєстрували новий суд

оаск

Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) зареєстрований замість ліквідованого Окружного адміністративного суду м. Києва.

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Реєстрацію нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) здійснили 28 лютого. Він розташований за адресою: вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ.

Суд утворено законом України № 2825-IX, який набрав чинності 15 грудня минулого року і яким було ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.

Дивіться: Зеленський про ліквідацію ОАСК: Історія реформ продовжується. ВIДЕО

Після початку роботи КМОАС до нього перенаправлять усі справи зі юрисдикцією міста Києва. Крім того, 21 лютого було призначено тимчасовим виконувачем обов'язків керівника апарату Київського міського окружного адміністративного суду. Цю посаду зайняла Наталія Оленченко.

Автор: 

ліквідація (4147) реєстрація (449) суд (11757) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+9
в борделе вывеску сменили
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17.03.2023 14:57 Відповісти
+9
навіщо ви так ?

вигнали позорного Вовка, призначать дєрьмакового шакала
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17.03.2023 15:06 Відповісти
+4
наверняка какой-нибудь вовк и регистрировал.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
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в борделе вывеску сменили
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17.03.2023 14:57 Відповісти
навіщо ви так ?

вигнали позорного Вовка, призначать дєрьмакового шакала
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17.03.2023 15:06 Відповісти
ба!знакомие все лица
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17.03.2023 15:28 Відповісти
Балаган.
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17.03.2023 14:58 Відповісти
Хоч я і не дуже поважаю Талькова, одна фраза з його пісні мабуть не вратить актуальність ніколи:

"Стоп! - Думаю себе...
Что-то здесь не так:
Те, кто раньше был у трона
- те и ныне там.
Перестроились ублюдки во многновенье ока,
и пока они у трона - грош цена всем нам"
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17.03.2023 16:55 Відповісти
наверняка какой-нибудь вовк и регистрировал.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
Повій треба міняти, а не ліжка переставляти.
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Головою буде Дубінскій?
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17.03.2023 15:03 Відповісти
Ти їх в двері,а вони в вікно.
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17.03.2023 15:03 Відповісти
Вовк в шкурі Оленченко?
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17.03.2023 15:04 Відповісти
Теж яйце тільки у профіль. Але це норма для зелайна. Адкати зелених аомиїв все рівно проковтнуть. Як все і як завжди
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17.03.2023 15:05 Відповісти
Портнов рулить...
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17.03.2023 15:08 Відповісти
Кровати в борделе меняют местами?
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17.03.2023 15:10 Відповісти
А ще скільки в ту перереєстрацію зарили..ща почнеться заміна штампів, печаток, бланків, конвертів, посвідчень..клас..
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17.03.2023 15:26 Відповісти
Наберуть сексологів з кінологам, а головуватиме якийсь архітектор.
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17.03.2023 15:27 Відповісти
И всех ВОЛКОВ вернули назад)))😂😂😂
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17.03.2023 15:37 Відповісти
...кровати переставили😂
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17.03.2023 15:49 Відповісти
Давайте уже называть вещи своими именами:
не "КМОАС" - Київський міський окружний адміністративний суд
а "ЗЄКОКС" - Зеленсько Єрмаковський Корупційний Окружний Суд
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17.03.2023 15:53 Відповісти
Это... Шлюх поменяли?))
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17.03.2023 16:08 Відповісти
Мафіозний спрут.Відрізання щупалець не допоможе.
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17.03.2023 17:44 Відповісти
Уявляєте наскільки вони ( вазелін, ермака тощо) мають українців за лохів, я вже не кажу про заяви Резнікова про прозоро і яблука.
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18.03.2023 00:29 Відповісти
 
 