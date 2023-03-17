Замість ліквідованого ОАСК зареєстрували новий суд

Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС) зареєстрований замість ліквідованого Окружного адміністративного суду м. Києва.

Про це повідомили в Державній судовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Реєстрацію нового Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) здійснили 28 лютого. Він розташований за адресою: вул. Липська, буд. 18/5, м. Київ.

Суд утворено законом України № 2825-IX, який набрав чинності 15 грудня минулого року і яким було ліквідовано Окружний адміністративний суд Києва.

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Після початку роботи КМОАС до нього перенаправлять усі справи зі юрисдикцією міста Києва. Крім того, 21 лютого було призначено тимчасовим виконувачем обов'язків керівника апарату Київського міського окружного адміністративного суду. Цю посаду зайняла Наталія Оленченко.