Владельцы группы компаний "Агромарс" уклоняются от уплаты долгов, - кредиторы

Кредиторы и арбитражные управляющие видят по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс" (Гавриловские цыплята) попытку должника намеренно затянуть процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила юрист и арбитражная управляющая компании Марина Сердюк во время пресс-конференции "Банкротство "Комплекса Агромарс": выплатит ли производитель курятины долги?".

Она напомнила, что ООО "Комплекс Агромарс" уже признавался банкротом, но решение суда было отменено. После этого, в октябре 2021 года Хозяйственный суд Киева открыл новое производство.

"Хозяйственный суд Киева еще в октябре 2021 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс". До этого кредиторами было подано 48 заявлений по долговым обязательствам на общую сумму почти 2 млрд грн. Однако по состоянию на сегодняшний день у нас пока нет утвержденного реестра кредиторов, заявления не рассмотрены, суд по разным причинам постоянно откладывает заседание", – отметила Сердюк.

Она рассказала, что неоднократно, как распорядитель имущества, пыталась провести инвентаризацию имеющихся активов компании с целью дальнейшего анализа способности "Комплекса Агромарс" вести хозяйственную деятельность. Однако со стороны собственника предприятия её решению сопротивлялись.

"Я вижу со стороны руководителя должника попытки помешать моей деятельности. Он подает встречные иски, долго не отвечает на запросы, не предоставляет нужных документов и информации", – отметила юрист.

Следовательно, по мнению Сердюк, должник в лице руководителя ООО "Комплекс Агромарс" намеренно затягивает дело.

Аналогичными наблюдениями поделился и арбитражный управляющий Денис Ткаченко – относительно ООО "Завод Киевкомбикорм", тоже входящего в структуру "Комплекса Агромарс".

Ему также долго не удается провести инвентаризацию имущества. По его мнению, вопрос о том, что у должника есть активы для погашения долгов, выглядит чуть ли не риторическим. Особенно в контексте того, что уже зафиксированы случаи непонятного демонтажа различных металлических конструкций на территории завода.

И Ткаченко, и Сердюк подали ходатайство о прекращении полномочий руководителя из-за того, что он создаёт активные препятствия во время их профессиональной деятельности. Однако суд не спешит с этим вопросом, при этом дело о банкротстве было начато еще в октябре 2021 года.

Кроме того, отмечают они, должник неоднократно говорил в судах, что "все документы потеряны из-за российской оккупации села Гавриловка", где у "Агромарса" располагалось производство. Впрочем, село было деоккупировано еще в мае прошлого года, и было время восстановить хоть какие-то документы – выписки из банков, переписку с контрагентами и так далее – это не делается.

Кредиторы заявляют, что по делу появилась определенная группа "заинтересованных" кредиторов, имеющих связи с материнской компанией "Агромарса" и ее бенефициарами. Они совершают все действия исключительно в пользу должника.

Напрашивается вывод, что должник "хочет" погасить долг только "своему" кредитору, игнорируя интересы всех остальных, говорят участники пресс-конференции.

То, что именно так и может быть, подтвердил представитель ООО "ФК Уинстар" Сергей Южда. Он привел схему, где прослежена связь между "Агромарсом" и ООО "Фаст Агро инвест", при чем вся информация была собрана из открытых источников и реестров.

Связь прослеживается от основательницы и директора ООО "Фаст Агро Инвест" Юлии Федорук - к основательнице ООО "ГТМ Плюс" Веры Касьяновой, которая в свою очередь является соучредителем ООО "Концерн Комплекс", где директором является Евгений Сигал - совладелец "Комплекса Агромарс".