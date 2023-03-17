Шкарлет уходит с должности министра образования и науки
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет может покинуть свой пост.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ среди "слуг народа".
Преемником Шкарлета может стать директор Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксен Лесной.
Слухи об отставке Шкарлета ходили несколько месяцев. С Нового года начались собеседования с возможными преемниками.
Топ комментарии
+76 Яр Холодний
показать весь комментарий17.03.2023 19:15 Ответить Ссылка
+75 jklpqrs
показать весь комментарий17.03.2023 19:06 Ответить Ссылка
+64 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий17.03.2023 19:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як можливо платити за кубометри газу (навідь ідеального), якщо ніде не прописаний тиск і температура?
Цього питання достатньо, щоб розуміти ступінь деградації суспільства взагалом.
Кандидат наук по специальности "создание внутренней сети школьной библиотеки"!
Робота була виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ), а захищена в спецраді Д26.006.03 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (пр. Перемоги, 54/1).
Ось простенький приклад:
Якщо в бочку кислих огірків кинути свіжий огірок,то що з ним станеться?
Ось і я про те! Потрібно бочку перекинути, весь вміст викинути на смітник. Потім кип'ятком (окропом) ошпарити зсередини бочку і навиборах наповнити бочку другими продуктами.
1). Під час воєннго стану бочку не перекидають.
2). Якими продуктами "мудрий нарід" знову наповнить бочку,зеленими огірками чи чимось другим?
Замість Шкарлета Міністром освіти ймовірно буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий.Лісовий народився у родині репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитого педагога Віри Лісової-Гриценко Він також доброволець 95-ї бригади ДШВ