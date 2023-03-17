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Шкарлет уходит с должности министра образования и науки

шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет может покинуть свой пост.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ среди "слуг народа".

Преемником Шкарлета может стать директор Национального центра "Малая академия наук Украины" Оксен Лесной.

Слухи об отставке Шкарлета ходили несколько месяцев. С Нового года начались собеседования с возможными преемниками.

Читайте также: В национальном мультипредметном тесте не будет истории, только украинский и математика, - Шкарлет

Автор: 

Кабмин (14041) отставка (3163) Минобразования (1740) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+76
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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17.03.2023 19:15 Ответить
+75
Прибарахлился. Пора валить.
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17.03.2023 19:06 Ответить
+64
Аби на його місце ще тупішого не посадили.
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17.03.2023 19:10 Ответить
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это ж был главный зеленый против соросят...
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17.03.2023 21:36 Ответить
Угробив освіту в країні, прибарахлився від зєлємойського і завтра буде в батальйоні "Монако".
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17.03.2023 21:59 Ответить
Як він міг «угробити» освіту в країні?
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18.03.2023 13:48 Ответить
При ньому було зменшено кількість вчителів, Історія України більше не входить в ЗНО, "звьозди" українського шоу-бізнесу тепер є в шкільних підручниках, екзаменатори під час екзаменів просто виходять з класу, аби дати списати учням щоб ті хоч якось набрали бали. І взагалі він дав поганий приклад тим, що плагіаторам можна керувати освітою.
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18.03.2023 14:41 Ответить
Мабуть, буде крисячить черговий вчОний опус з Інтернету!!
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17.03.2023 22:06 Ответить
...мон шер шкарлет, хадім у кабінєт... Майже класика(с)
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17.03.2023 22:06 Ответить
Я сподіваюсь Оксен Лісовий який "понесе хрест" Шкарпета, також із команди обригонів "хазяйственніков", якими як чиряк гноєм переповнений жОПа, які за чотири роки розікрали 40 млд.$ кредитів МВФ, і після втечі в мокшанські ібеня залишили на казначейському рахунку України декілька тисяч!!! грв.
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17.03.2023 22:58 Ответить
Освіта і наука давно провалені!

Як можливо платити за кубометри газу (навідь ідеального), якщо ніде не прописаний тиск і температура?

Цього питання достатньо, щоб розуміти ступінь деградації суспільства взагалом.
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18.03.2023 00:09 Ответить
Досвід призначення сексологині послицею в Болгарію не дає спокою зеленим, мабуть вирішили на МОН теж сексологиню поставити. В Раді таких вистачає і серед депутаток і серед помічниць. Цікаво чи забере Шкарлет за собою свою злодійкувату шоблу, яку він притяг в МОН і поставив на високі державні посади? Один державний секретар МОН чого вартий, - не жулік, а легенда.
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18.03.2023 00:30 Ответить
Між гнилих яблук знайшлося гниліше. Для діток
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18.03.2023 02:12 Ответить
Ну нарешті, ***...... позорище плагіатор у законі.
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18.03.2023 03:14 Ответить
Навіть дивно бачити мужика у міністерстві, знаючи, що окрім упідаріння освіти соросятину ніщо не цікавить. Здивували.
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18.03.2023 04:14 Ответить
дело гандон сделал -реформу ЗНО ликвидировал, теперь за взятку самый тупой сын клоуна может поступить в любой вуз
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18.03.2023 07:58 Ответить
Йде послом куди? Чи послами у нас можуть стати тільки сексологині?
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18.03.2023 08:17 Ответить
Ах, а какой был учёный!
Кандидат наук по специальности "создание внутренней сети школьной библиотеки"!
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18.03.2023 10:42 Ответить
24 січня 2008 р. Шкарлет захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку».

Робота була виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ), а захищена в спецраді Д26.006.03 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (пр. Перемоги, 54/1).
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18.03.2023 16:10 Ответить
Вот-вот-вот! Академик по специальности "инновационные пути инвестиционно-высокотехнологичных точек роста прорывных наукоёмкостей технологичеких парков"
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19.03.2023 09:48 Ответить
Нарешті гнида звалила!
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18.03.2023 10:43 Ответить
Мабуть оце гівно вороже випливе скоро на новій посаді Цінний кадр для зелених потвор. Може його до Кулеби направлять послом-ослом для того , щоб Україну зганьбити ?
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18.03.2023 11:18 Ответить
Напевне пошлють послом в Швецію, там раз в рік збираються науковці для вручення Нобелівської премії, Шкарлет хоч здалека зможе подивитися., бо йому до тої премії, як Зелі до Оскара)
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18.03.2023 23:50 Ответить
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18.03.2023 11:20 Ответить
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18.03.2023 17:36 Ответить
Проблема Шкарлета в системі МОН - це лише вершина айсбергу проблем : проблеми системи освіти і науки тягнуться аж до найнижчого ієрархічного рівня. Закиди в бік Шкарлета про куплену кандидатську дисертацію досить часто роблять такі ж самі лже-науковці, які собі теж дисертації свого часу понакуповували. Прості люди в Україні навіть не можуть собі уявити, наскільки прогнила і погрязла в корупції система освіти і науки в Україні. Не буду казати про середню школу, а скажу про сферу, де актуально задіяний: на сьогодні 50-60 % кандидатів та докторів наук в Україні - це Шкарлети. Хтось прямо купив собі готову дисертацію на анонімному ринку, комусь науковий керівник написав дисертаційну роботу, хтось цілком сплагіатив із іноземної літератури свою дисертаційну працю, частині - професіонали написали декілька ключових розділів дисертаційної роботи. По-різному буває. Але факт - один: необхідною є жорстка переатестація, фільтрація, сепарація всього науково-педагогічного персоналу в Україні, бо цей персонал має вплив на духовне здоровя нації і тут дилетантів та шарлатанів бажано відгородити від суспільства.
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18.03.2023 11:44 Ответить
Це все можна повернути за рік.
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18.03.2023 13:49 Ответить
Ну і що в цій ситуаціїдивного та не зрозумілого?
Ось простенький приклад:
Якщо в бочку кислих огірків кинути свіжий огірок,то що з ним станеться?
Ось і я про те! Потрібно бочку перекинути, весь вміст викинути на смітник. Потім кип'ятком (окропом) ошпарити зсередини бочку і навиборах наповнити бочку другими продуктами.
1). Під час воєннго стану бочку не перекидають.
2). Якими продуктами "мудрий нарід" знову наповнить бочку,зеленими огірками чи чимось другим?
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18.03.2023 12:56 Ответить
Приємна,несподіванка.!
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18.03.2023 13:30 Ответить
Було б добре, але Єрмак з Татаровим не дозволять.
Замість Шкарлета Міністром освіти ймовірно буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий.Лісовий народився у родині репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитого педагога Віри Лісової-Гриценко Він також доброволець 95-ї бригади ДШВ
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18.03.2023 15:18 Ответить
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