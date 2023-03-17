Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлєт може залишити свою посаду.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед "слуг народу".
Наступником Шкарлета може стати директор Національного центру "Мала академія наук України" Оксен Лісовий.
Чутки про відставку Шкарлета ходили кілька місяців. З Нового року почались співбесіди з можливими наступниками.
Топ коментарі
+76 Яр Холодний
показати весь коментар17.03.2023 19:15 Відповісти Посилання
+75 jklpqrs
показати весь коментар17.03.2023 19:06 Відповісти Посилання
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показати весь коментар17.03.2023 19:10 Відповісти Посилання
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Як можливо платити за кубометри газу (навідь ідеального), якщо ніде не прописаний тиск і температура?
Цього питання достатньо, щоб розуміти ступінь деградації суспільства взагалом.
Кандидат наук по специальности "создание внутренней сети школьной библиотеки"!
Робота була виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ), а захищена в спецраді Д26.006.03 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (пр. Перемоги, 54/1).
Ось простенький приклад:
Якщо в бочку кислих огірків кинути свіжий огірок,то що з ним станеться?
Ось і я про те! Потрібно бочку перекинути, весь вміст викинути на смітник. Потім кип'ятком (окропом) ошпарити зсередини бочку і навиборах наповнити бочку другими продуктами.
1). Під час воєннго стану бочку не перекидають.
2). Якими продуктами "мудрий нарід" знову наповнить бочку,зеленими огірками чи чимось другим?
Замість Шкарлета Міністром освіти ймовірно буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий.Лісовий народився у родині репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитого педагога Віри Лісової-Гриценко Він також доброволець 95-ї бригади ДШВ