Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлєт може залишити свою посаду.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед "слуг народу".

Наступником Шкарлета може стати директор Національного центру "Мала академія наук України" Оксен Лісовий.

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Чутки про відставку Шкарлета ходили кілька місяців. З Нового року почались співбесіди з можливими наступниками.