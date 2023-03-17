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Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки

шкарлет

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлєт може залишити свою посаду.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ серед "слуг народу".

Наступником Шкарлета може стати директор Національного центру "Мала академія наук України" Оксен Лісовий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У національному мультипредметному тесті не буде історії, лише українська й математика, - Шкарлет

Чутки про відставку Шкарлета ходили кілька місяців. З Нового року почались співбесіди з можливими наступниками.

Автор: 

Кабмін (14180) відставка (1473) Міносвіти (1422) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+76
- Что-то у нас в науке, говнецом пованивать стало...
- А что Вы хотели? Вы классику американской литературы, любите? "Скарлетт. Унесённые ветром", читали? Ну, а у нас тоже, "неоклассика" появилась - "Шкарлет. Нанесённый ветром...".
А ветерок-то, от «зелёного «сортира»…
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17.03.2023 19:15 Відповісти
+75
Прибарахлился. Пора валить.
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17.03.2023 19:06 Відповісти
+64
Аби на його місце ще тупішого не посадили.
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17.03.2023 19:10 Відповісти
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это ж был главный зеленый против соросят...
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17.03.2023 21:36 Відповісти
Угробив освіту в країні, прибарахлився від зєлємойського і завтра буде в батальйоні "Монако".
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17.03.2023 21:59 Відповісти
Як він міг «угробити» освіту в країні?
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18.03.2023 13:48 Відповісти
При ньому було зменшено кількість вчителів, Історія України більше не входить в ЗНО, "звьозди" українського шоу-бізнесу тепер є в шкільних підручниках, екзаменатори під час екзаменів просто виходять з класу, аби дати списати учням щоб ті хоч якось набрали бали. І взагалі він дав поганий приклад тим, що плагіаторам можна керувати освітою.
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18.03.2023 14:41 Відповісти
Мабуть, буде крисячить черговий вчОний опус з Інтернету!!
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17.03.2023 22:06 Відповісти
...мон шер шкарлет, хадім у кабінєт... Майже класика(с)
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17.03.2023 22:06 Відповісти
Я сподіваюсь Оксен Лісовий який "понесе хрест" Шкарпета, також із команди обригонів "хазяйственніков", якими як чиряк гноєм переповнений жОПа, які за чотири роки розікрали 40 млд.$ кредитів МВФ, і після втечі в мокшанські ібеня залишили на казначейському рахунку України декілька тисяч!!! грв.
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17.03.2023 22:58 Відповісти
Освіта і наука давно провалені!

Як можливо платити за кубометри газу (навідь ідеального), якщо ніде не прописаний тиск і температура?

Цього питання достатньо, щоб розуміти ступінь деградації суспільства взагалом.
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18.03.2023 00:09 Відповісти
Досвід призначення сексологині послицею в Болгарію не дає спокою зеленим, мабуть вирішили на МОН теж сексологиню поставити. В Раді таких вистачає і серед депутаток і серед помічниць. Цікаво чи забере Шкарлет за собою свою злодійкувату шоблу, яку він притяг в МОН і поставив на високі державні посади? Один державний секретар МОН чого вартий, - не жулік, а легенда.
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18.03.2023 00:30 Відповісти
Між гнилих яблук знайшлося гниліше. Для діток
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18.03.2023 02:12 Відповісти
Ну нарешті, ***...... позорище плагіатор у законі.
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18.03.2023 03:14 Відповісти
Навіть дивно бачити мужика у міністерстві, знаючи, що окрім упідаріння освіти соросятину ніщо не цікавить. Здивували.
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18.03.2023 04:14 Відповісти
дело гандон сделал -реформу ЗНО ликвидировал, теперь за взятку самый тупой сын клоуна может поступить в любой вуз
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18.03.2023 07:58 Відповісти
Йде послом куди? Чи послами у нас можуть стати тільки сексологині?
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18.03.2023 08:17 Відповісти
Ах, а какой был учёный!
Кандидат наук по специальности "создание внутренней сети школьной библиотеки"!
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18.03.2023 10:42 Відповісти
24 січня 2008 р. Шкарлет захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку».

Робота була виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України (м. Київ), а захищена в спецраді Д26.006.03 ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» (пр. Перемоги, 54/1).
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18.03.2023 16:10 Відповісти
Вот-вот-вот! Академик по специальности "инновационные пути инвестиционно-высокотехнологичных точек роста прорывных наукоёмкостей технологичеких парков"
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19.03.2023 09:48 Відповісти
Нарешті гнида звалила!
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18.03.2023 10:43 Відповісти
Мабуть оце гівно вороже випливе скоро на новій посаді Цінний кадр для зелених потвор. Може його до Кулеби направлять послом-ослом для того , щоб Україну зганьбити ?
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18.03.2023 11:18 Відповісти
Напевне пошлють послом в Швецію, там раз в рік збираються науковці для вручення Нобелівської премії, Шкарлет хоч здалека зможе подивитися., бо йому до тої премії, як Зелі до Оскара)
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18.03.2023 23:50 Відповісти
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18.03.2023 11:20 Відповісти
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18.03.2023 17:36 Відповісти
Проблема Шкарлета в системі МОН - це лише вершина айсбергу проблем : проблеми системи освіти і науки тягнуться аж до найнижчого ієрархічного рівня. Закиди в бік Шкарлета про куплену кандидатську дисертацію досить часто роблять такі ж самі лже-науковці, які собі теж дисертації свого часу понакуповували. Прості люди в Україні навіть не можуть собі уявити, наскільки прогнила і погрязла в корупції система освіти і науки в Україні. Не буду казати про середню школу, а скажу про сферу, де актуально задіяний: на сьогодні 50-60 % кандидатів та докторів наук в Україні - це Шкарлети. Хтось прямо купив собі готову дисертацію на анонімному ринку, комусь науковий керівник написав дисертаційну роботу, хтось цілком сплагіатив із іноземної літератури свою дисертаційну працю, частині - професіонали написали декілька ключових розділів дисертаційної роботи. По-різному буває. Але факт - один: необхідною є жорстка переатестація, фільтрація, сепарація всього науково-педагогічного персоналу в Україні, бо цей персонал має вплив на духовне здоровя нації і тут дилетантів та шарлатанів бажано відгородити від суспільства.
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18.03.2023 11:44 Відповісти
Це все можна повернути за рік.
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18.03.2023 13:49 Відповісти
Ну і що в цій ситуаціїдивного та не зрозумілого?
Ось простенький приклад:
Якщо в бочку кислих огірків кинути свіжий огірок,то що з ним станеться?
Ось і я про те! Потрібно бочку перекинути, весь вміст викинути на смітник. Потім кип'ятком (окропом) ошпарити зсередини бочку і навиборах наповнити бочку другими продуктами.
1). Під час воєннго стану бочку не перекидають.
2). Якими продуктами "мудрий нарід" знову наповнить бочку,зеленими огірками чи чимось другим?
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18.03.2023 12:56 Відповісти
Приємна,несподіванка.!
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18.03.2023 13:30 Відповісти
Було б добре, але Єрмак з Татаровим не дозволять.
Замість Шкарлета Міністром освіти ймовірно буде директор Малої академії наук Оксен Лісовий.Лісовий народився у родині репресованого радянською владою філософа й правозахисника Василя Лісового й талановитого педагога Віри Лісової-Гриценко Він також доброволець 95-ї бригади ДШВ
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18.03.2023 15:18 Відповісти
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