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Литва планирует запретить ввозить гривню гражданам России и Беларуси

гривня

В Сейме Литвы предложили запретить гражданам России и Беларуси ввозить в Литву или вывозить из Литвы украинские гривни, являющиеся формой наличных денег. Такие меры предлагают установить в Законе об установлении ограничительных мер в связи с последствиями военной агрессии против Украины.

Об этом заявил глава комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

По его словам, с конца прошлого года правоохранительные органы выявляют все больше случаев попыток ввоза на территорию Литвы разного количества украинских гривен.

"Это может быть связано с захватом имущества во время военной агрессии против Украины и незаконным распоряжением очень большими суммами гривен в Беларуси и РФ, которые граждане этих стран пытаются вывезти в Литву и другие страны ЕС, чтобы обменять их на другие валюты (евро, доллары США) или иным образом легализовать", - заявил Касчюнас.

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Он подчеркнул, что гривню перевозят как скрыто, то есть избегая таможенного контроля и не декларируя ее, так и не скрыто, то есть перевозя ее в разрешенных количествах, на сумму до 10 тысяч евро.

"Учитывая, что существуют определенные угрозы, связанные с возможным незаконным изъятием, перевозкой и легализацией гривни, и с целью уменьшения этих потенциальных рисков, целесообразно дополнить ограничительные меры, введенные проектом закона об ограничительных мерах по установлению военной агрессии против Украины, ограничением на перевозку наличной гривни на территорию Литвы и в обратном направлении гражданами Беларуси и РФ", - заявил Касчюнас.

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гривня (1851) Литва (2520)


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значит населению ордила, которые имеют три паспорта, Украинский, рф и ордиловский, разрешат, т.к. они будут пользоваться украинским паспортом.
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17.03.2023 20:14 Ответить
Намародерили на окупованих землях і хочуть перевезти у валюту? А дудки, молодці литовці.
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17.03.2023 20:21 Ответить
хай своє дерево возять
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17.03.2023 20:23 Ответить
це гуд, раніше вони заборонили їм готівкове євро мати
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17.03.2023 20:29 Ответить
Вже пізно. Всі намародерені гривні давно обміняни на ненависні долари і гейські єври в Польщі, Чехії, Німеччині...
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17.03.2023 20:40 Ответить
Всю гривинную контрабанду делают сейчас в Одессе, на Малой Арнаутской улице....
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17.03.2023 21:11 Ответить
Хорошее дело. Никогда не поздно.
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17.03.2023 21:38 Ответить
нужно менять исключительно в банках на счета и морозить до выяснения легальности. со всеми фио и личными данными.
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17.03.2023 21:58 Ответить
*было бы сразу. но наверное там не только оккупанты, но и наши "избранные люди" и не только помародерили. возможно даже и сейчас рулят, поэтому скорее всего сбу дбр мвд свр таможня судьи Тупицкий, кто там еще никто сильно не парился, а то как бы вышли на самих себя, то б междунароный шкандаль как минимум.
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17.03.2023 22:01 Ответить
 
 