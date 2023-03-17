УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10780 відвідувачів онлайн
Новини
2 928 9

Литва планує заборонити ввозити гривню громадянам Росії та Білорусі

гривня

У Сеймі Литви запропонували заборонити громадянам Росії та Білорусі ввозити в Литву або вивозити з Литви українські гривні, які є формою готівки. Такий захід пропонують встановити в Законі про встановлення обмежувальних заходів у зв’язку з наслідками військової агресії проти України.

Про це заявив голова комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони Лаурінас Касчюнас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, з кінця минулого року правоохоронні органи виявляють дедалі більше випадків спроб ввезення на територію Литви різної кількості українських гривень.

"Це може бути пов'язано із захопленням майна під час військової агресії проти України та незаконним розпорядженням дуже великими сумами гривень у Білорусі та РФ, які громадяни цих країн намагаються вивезти до Литви та інших країн ЄС, щоб обміняти їх на інші валюти (євро, долари США) або іншим чином легалізувати", - заявив Касчюнас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях російські загарбники продовжують "полювати" на гривню, - Центр національного спротиву

Він наголосив, що гривню перевозять як приховано, тобто уникаючи митного контролю і не декларуючи її, так і не приховано, тобто перевозячи її в дозволених кількостях, на суму до 10 тисяч євро.

"З огляду на те, що існують певні загрози, пов'язані з можливим незаконним вилученням, перевезенням і легалізацією гривні, і з метою зменшення цих потенційних ризиків, доцільно доповнити обмежувальні заходи, запроваджені проєктом закону про обмежувальні заходи щодо встановлення воєнної агресії проти України, обмеженням на перевезення готівкової гривні на територію Литви та у зворотному напрямку громадянами Білорусі та РФ", - заявив Касчюнас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не змогли вивести з обігу гривню у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: 

гривня (1776) Литва (2467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значит населению ордила, которые имеют три паспорта, Украинский, рф и ордиловский, разрешат, т.к. они будут пользоваться украинским паспортом.
показати весь коментар
17.03.2023 20:14 Відповісти
Намародерили на окупованих землях і хочуть перевезти у валюту? А дудки, молодці литовці.
показати весь коментар
17.03.2023 20:21 Відповісти
хай своє дерево возять
показати весь коментар
17.03.2023 20:23 Відповісти
це гуд, раніше вони заборонили їм готівкове євро мати
показати весь коментар
17.03.2023 20:29 Відповісти
Вже пізно. Всі намародерені гривні давно обміняни на ненависні долари і гейські єври в Польщі, Чехії, Німеччині...
показати весь коментар
17.03.2023 20:40 Відповісти
Всю гривинную контрабанду делают сейчас в Одессе, на Малой Арнаутской улице....
показати весь коментар
17.03.2023 21:11 Відповісти
Хорошее дело. Никогда не поздно.
показати весь коментар
17.03.2023 21:38 Відповісти
нужно менять исключительно в банках на счета и морозить до выяснения легальности. со всеми фио и личными данными.
показати весь коментар
17.03.2023 21:58 Відповісти
*было бы сразу. но наверное там не только оккупанты, но и наши "избранные люди" и не только помародерили. возможно даже и сейчас рулят, поэтому скорее всего сбу дбр мвд свр таможня судьи Тупицкий, кто там еще никто сильно не парился, а то как бы вышли на самих себя, то б междунароный шкандаль как минимум.
показати весь коментар
17.03.2023 22:01 Відповісти
 
 