Литва планує заборонити ввозити гривню громадянам Росії та Білорусі

У Сеймі Литви запропонували заборонити громадянам Росії та Білорусі ввозити в Литву або вивозити з Литви українські гривні, які є формою готівки. Такий захід пропонують встановити в Законі про встановлення обмежувальних заходів у зв’язку з наслідками військової агресії проти України.

Про це заявив голова комітету Сейму Литви з національної безпеки та оборони Лаурінас Касчюнас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

За його словами, з кінця минулого року правоохоронні органи виявляють дедалі більше випадків спроб ввезення на територію Литви різної кількості українських гривень.

"Це може бути пов'язано із захопленням майна під час військової агресії проти України та незаконним розпорядженням дуже великими сумами гривень у Білорусі та РФ, які громадяни цих країн намагаються вивезти до Литви та інших країн ЄС, щоб обміняти їх на інші валюти (євро, долари США) або іншим чином легалізувати", - заявив Касчюнас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях російські загарбники продовжують "полювати" на гривню, - Центр національного спротиву

Він наголосив, що гривню перевозять як приховано, тобто уникаючи митного контролю і не декларуючи її, так і не приховано, тобто перевозячи її в дозволених кількостях, на суму до 10 тисяч євро.

"З огляду на те, що існують певні загрози, пов'язані з можливим незаконним вилученням, перевезенням і легалізацією гривні, і з метою зменшення цих потенційних ризиків, доцільно доповнити обмежувальні заходи, запроваджені проєктом закону про обмежувальні заходи щодо встановлення воєнної агресії проти України, обмеженням на перевезення готівкової гривні на територію Литви та у зворотному напрямку громадянами Білорусі та РФ", - заявив Касчюнас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти не змогли вивести з обігу гривню у Мелітополі, - мер Федоров