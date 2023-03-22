Взрыв раздался в Запорожье во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.
В то же время, Запорожская ОВА призывает жителей области сохранять информационную тишину и находиться в укрытиях.
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Дмитрий Авдеев #555735
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Андрей Даркин #552349
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Дмитрий Авдеев #555735
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