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Новости Война
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Взрыв раздался в Запорожье во время воздушной тревоги

вибух

Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Сейчас в городе и области объявлена воздушная тревога.

В то же время, Запорожская ОВА призывает жителей области сохранять информационную тишину и находиться в укрытиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато расследование по факту удара по жилому комплексу в Запорожье: одна из ракет не разорвалась на придомовой территории. ФОТОрепортаж

взрыв (6724) Запорожье (2645)


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Бахнуло 5 разів.
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22.03.2023 11:30 Ответить
І вже знаю де . Потрапили а житловий будинок
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22.03.2023 11:56 Ответить
Штук 6-7 бахов было. И, вроде, еще летит.
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22.03.2023 11:58 Ответить
Вообще-то сначала был взрыв, а потом уже включилась тревога.. В Запорожье обычно именно в таком порядке.
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22.03.2023 12:24 Ответить
Вообще-то тревога началась еще часов в 9 утра и ее никто до взрывов не отменял.
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22.03.2023 12:33 Ответить
 
 