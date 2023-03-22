Вибух пролунав у Запоріжжі під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Водночас Запорізька ОВА закликає жителів області зберігати інформаційну тишу та перебувати в укриттях.

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