Вибух пролунав у Запоріжжі під час повітряної тривоги
Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.
Водночас Запорізька ОВА закликає жителів області зберігати інформаційну тишу та перебувати в укриттях.
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Дмитрий Авдеев #555735
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Андрей Даркин #552349
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Дмитрий Авдеев #555735
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