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Новини Війна
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Вибух пролунав у Запоріжжі під час повітряної тривоги

вибух

Під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Водночас Запорізька ОВА закликає жителів області зберігати інформаційну тишу та перебувати в укриттях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Автор: 

вибух (4436) Запоріжжя (2258)


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Бахнуло 5 разів.
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22.03.2023 11:30 Відповісти
І вже знаю де . Потрапили а житловий будинок
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22.03.2023 11:56 Відповісти
Штук 6-7 бахов было. И, вроде, еще летит.
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22.03.2023 11:58 Відповісти
Вообще-то сначала был взрыв, а потом уже включилась тревога.. В Запорожье обычно именно в таком порядке.
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22.03.2023 12:24 Відповісти
Вообще-то тревога началась еще часов в 9 утра и ее никто до взрывов не отменял.
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22.03.2023 12:33 Відповісти
 
 