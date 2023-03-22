ЕС готовит миссию в Молдову, чтобы сделать ее более устойчивой к гибридным угрозам, - Боррель

ЕС планирует специальную гражданскую миссию в Молдову, целью которой будет способствовать повышению устойчивости страны к гибридным угрозам.

Об этом главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал в выступлении на Форуме по обороне и безопасности им. Шумана в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель вскользь упомянул о планах создать гражданскую миссию ЕС для Молдовы, говоря об адаптации модели гражданских миссий Евросоюза в целом и приводя примеры преимущественно из Африки.

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"Мы хотим более системно применять модель "обучать и оснащать", а не только предлагать обучение. Этот подход показал хорошие результаты в Нигере и Сомали. Сейчас мы готовим новую миссию - для Республики Молдова, чтобы усилить способность страны противодействовать гибридным угрозам", - сказал Боррель, не приводя никаких других деталей.

Он добавил также, что ЕС хочет сделать в своих миссиях больший акцент на предотвращении кризисных ситуаций, вместо того, чтобы реагировать уже после появления проблемы.

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Еще в начале марта молдовские издания обратили внимание на публикацию Welt am Sonntag - от источников в дипломатических кругах журналисты узнали, что ЕС планирует создать гражданскую миссию по безопасности для Молдовы, и она может заработать уже в начале лета.

Консультировать молдовских коллег будут европейские специалисты по полиции, таможенной службе, юстиции, специалисты по борьбе с кибератаками и дезинформацией.