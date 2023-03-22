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ЕС готовит миссию в Молдову, чтобы сделать ее более устойчивой к гибридным угрозам, - Боррель

молдова,санду,євросоюз,мішель

ЕС планирует специальную гражданскую миссию в Молдову, целью которой будет способствовать повышению устойчивости страны к гибридным угрозам.

Об этом главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал в выступлении на Форуме по обороне и безопасности им. Шумана в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Боррель вскользь упомянул о планах создать гражданскую миссию ЕС для Молдовы, говоря об адаптации модели гражданских миссий Евросоюза в целом и приводя примеры преимущественно из Африки.

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"Мы хотим более системно применять модель "обучать и оснащать", а не только предлагать обучение. Этот подход показал хорошие результаты в Нигере и Сомали. Сейчас мы готовим новую миссию - для Республики Молдова, чтобы усилить способность страны противодействовать гибридным угрозам", - сказал Боррель, не приводя никаких других деталей.

Он добавил также, что ЕС хочет сделать в своих миссиях больший акцент на предотвращении кризисных ситуаций, вместо того, чтобы реагировать уже после появления проблемы.

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Еще в начале марта молдовские издания обратили внимание на публикацию Welt am Sonntag - от источников в дипломатических кругах журналисты узнали, что ЕС планирует создать гражданскую миссию по безопасности для Молдовы, и она может заработать уже в начале лета.

Консультировать молдовских коллег будут европейские специалисты по полиции, таможенной службе, юстиции, специалисты по борьбе с кибератаками и дезинформацией.

Молдова (1867) Евросоюз (17060) Боррель (784)


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Разработали бы какой нибудь анти-ватный вирус, цены б вам было
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22.03.2023 12:01 Ответить
Этих только могила исправит. Как горбатого.
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22.03.2023 12:12 Ответить
Любов молдаван до російського фюрера важко пояснити.
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22.03.2023 12:06 Ответить
А любов українців до пропутінського януковича, за якого проголосувала більшість населення можеш пояснити?
Це до того, що усі люди дуже сильні задньою думкою.
Теж саме із молдаваними, то що було із нам.
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22.03.2023 13:17 Ответить
Интересно, это ЕС посоветовали Молдове опять начать закупать газ у Газпрома?
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22.03.2023 13:32 Ответить
 
 