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ЄС готує місію до Молдови, щоб зробити її стійкішою до гібридних загроз, - Боррель

молдова,санду,євросоюз,мішель

ЄС планує спеціальну цивільну місію до Молдови, метою якої буде сприяти підвищенню стійкості країни до гібридних загроз.

Про це головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель сказав у виступі на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Боррель побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки.

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"Ми хочемо більш системно застосовувати модель "навчати й оснащувати", а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію - для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам", - сказав Боррель, не наводячи жодних інших деталей.

Він додав також, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми.

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Ще на початку березня молдовські видання звернули увагу на публікацію Welt am Sonntag - від джерел у дипломатичних колах журналісти дізналися, що ЄС планує створити безпекову цивільну місію для Молдови і вона може запрацювати вже на початку літа.

Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.

Автор: 

Молдова (2063) Євросоюз (13313) Боррель (1074)


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Разработали бы какой нибудь анти-ватный вирус, цены б вам было
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22.03.2023 12:01 Відповісти
Этих только могила исправит. Как горбатого.
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22.03.2023 12:12 Відповісти
Любов молдаван до російського фюрера важко пояснити.
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22.03.2023 12:06 Відповісти
А любов українців до пропутінського януковича, за якого проголосувала більшість населення можеш пояснити?
Це до того, що усі люди дуже сильні задньою думкою.
Теж саме із молдаваними, то що було із нам.
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22.03.2023 13:17 Відповісти
Интересно, это ЕС посоветовали Молдове опять начать закупать газ у Газпрома?
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22.03.2023 13:32 Відповісти
 
 