Росія намагається розширити вплив на Грузію та Молдову, - Бербок

На думку міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Росія посилює спроби вплинути на політику Молдови та Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи поділяє вона побоювання щодо можливого переходу Грузії та Молдови на бік Москви, Бербок відповіла:

"Це частина стратегії Росії щодо дестабілізації суспільств, які йдуть європейським шляхом. Спроби Росії вплинути на Молдову та Грузію посилюються, а уряди цих країн борються з кумівством і корупцією, щоб відмежуватися від РФ".

Міністр наголосила, що Німеччина підтримує рішення цих країн жити у мирі та свободі через перспективу членства в ЄС.

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