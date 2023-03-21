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Росія намагається розширити вплив на Грузію та Молдову, - Бербок

бербок

На думку міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Росія посилює спроби вплинути на політику Молдови та Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи поділяє вона побоювання щодо можливого переходу Грузії та Молдови на бік Москви, Бербок відповіла:

"Це частина стратегії Росії щодо дестабілізації суспільств, які йдуть європейським шляхом. Спроби Росії вплинути на Молдову та Грузію посилюються, а уряди цих країн борються з кумівством і корупцією, щоб відмежуватися від РФ".

Міністр наголосила, що Німеччина підтримує рішення цих країн жити у мирі та свободі через перспективу членства в ЄС.

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Автор: 

Грузія (1843) Молдова (2063) членство в ЄС (1231) Анналена Бербок (455)


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Молдова в значительной своей части и сама рада рада поддаться влиянию -но там проблема решаема временем так как опора параши -это старшее поколение
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21.03.2023 02:05 Відповісти
Який там вплив!
Рузьге!
С вашим-то счастьем?
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21.03.2023 06:45 Відповісти
Та нехай роблять, не заважайте дурням. Куди всуне ніс московія, там її зненавидять більше всіх. Бо там завжди показуха і брехня.
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21.03.2023 07:36 Відповісти
Кажется она не знает в чем разница между Грузией и Молдовой.
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21.03.2023 08:14 Відповісти
 
 