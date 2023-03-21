Росія намагається розширити вплив на Грузію та Молдову, - Бербок
На думку міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, Росія посилює спроби вплинути на політику Молдови та Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
У відповідь на запитання журналіста про те, чи поділяє вона побоювання щодо можливого переходу Грузії та Молдови на бік Москви, Бербок відповіла:
"Це частина стратегії Росії щодо дестабілізації суспільств, які йдуть європейським шляхом. Спроби Росії вплинути на Молдову та Грузію посилюються, а уряди цих країн борються з кумівством і корупцією, щоб відмежуватися від РФ".
Міністр наголосила, що Німеччина підтримує рішення цих країн жити у мирі та свободі через перспективу членства в ЄС.
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