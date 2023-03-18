Санду: Молдова ніколи не буде на боці вбивць

Президентка Молдови Майя Санду наголосила на підтримці України у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу Moldova 1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила Санду.

Президентка додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії повалити конституційний лад у Молдові та втручання в її внутрішні справи, а також пропаганду й дезінформацію, що їх супроводжували.

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"Я знаю, що Росія намагається вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги", - сказала Санду.

За її словами, ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять з Румунії, ЄС, США та Японії.

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"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", - додала президентка.