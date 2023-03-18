Санду: Молдова ніколи не буде на боці вбивць
Президентка Молдови Майя Санду наголосила на підтримці України у протистоянні повномасштабному вторгненню Росії та зазначила, що молдовани повинні знати, хто "є нашими друзями, а хто ворогами".
Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу Moldova 1, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Молдавани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни", - наголосила Санду.
Президентка додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії повалити конституційний лад у Молдові та втручання в її внутрішні справи, а також пропаганду й дезінформацію, що їх супроводжували.
"Я знаю, що Росія намагається вплутатися у внутрішні справи Республіки Молдова. Ми знали про пропаганду і дезінформацію, говорили і намагалися захиститися. Але в той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, демократично обраний громадянами Республіки Молдова, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги", - сказала Санду.
За її словами, ресурси, необхідні для розвитку Молдови, надходять з Румунії, ЄС, США та Японії.
"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", - додала президентка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоправда там у них є дуже суттєва проблема. Приклад, 8 моїх колишніх однокашників по навчанню залишились там, на болотах, їм по-барабану Молдова, тільки квакають звідти, поотримували пільги військові пенсії, ще й в нашу адресу дрищуть, ненавиджу
упаси Боже це буде не українська перемога - вас кацапи зжеруть на сніданок.
тут або битися - або кацапня...
пройдись по молдавским детсадам , по школам , по вузам итд
И найди мне хоть одного ребёнка или подростка или молодого человека который скажет что он говорит на молдавском а не на румынском!!!!!!
и найди мне хоть одно слово на так называемым молдавской которое отличилось бы на румынском !!
и наоборот !!
утверждать что что молдаване говорят на молдавском- это то же самое что баварцы говорят на баварском. Прусаки на пруском, саксонцы на саксонском, провансальцы на провансальском, бургундцы на бургундском, неаполитанцы на неаполитанском И так далее И так далее итд
бред сивой кобылы!!
бачу чеченський, слава Ічкерії!
бачу беларуський, живе свободна Беларусь!
і русських небайдужих бачу,
і грузин, любов моя Грузія на віка!
іностраний батальон який кидають на самі опасні участки - на смерть,
теж бачу - молдаван ніц нема...
Але шановний пан напевно не звернув увагу що вбитий руснею за слова "Слава Україні!" Герой України Мацієвський мав громадянство Молдови. І я думаю що таких не мало.
Просто молдовани живуть поряд і між українців багато років і якось організовуватися в окремі етнічні батальйони не має смислу, бо добре ладядь між собою з українцями.
Друга справа коли чеченці і білоруси виїхали з своїх країн і формують національні структури в ЗСУ щоб потім бути організованими для повернення і боротьби в своїх країнах.
що одне і теж на самому ділі...
ні ви тока намекніть....
Слава Украине и ее героям!!!!