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Новини
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Керівництво Молдови уражене "русофобською інфекцією", - Пєсков

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що керівництво Молдови уражене "русофобською інфекцією", у той час як Москва прагне добросусідських відносин з Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

Напередодні журналісти-розслідувачі кількох країн повідомили про російську стратегію впливу на Молдову, яку, вочевидь, розробили у Кремлі близько двох років тому. Пєсков заявив, що нічого не знає про цю стратегію.

"Мені невідомо нічого про існування такого плану. Я не відкидає, що це якась чергова фальшивка, які зараз публікуються у західних ЗМІ", - заявив речник Кремля.

Він сказав, що Росія завжди "була, є і залишається відкритою для налагодження добросусідських взаємовигідних відносин, у тому числі з Молдовою".

"Нам дуже шкода, що сьогоднішнє керівництво Молдови має зовсім нічим не виправдані і не засновані ні на чому стереотипи стосовно Москви. Вони уражені, напевно, такою русофобською інфекцією", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти отримали план Кремля щодо підкорення Молдови

Автор: 

Молдова (2097) Пєсков Дмитро (1707)


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Топ коментарі
+22
Ага, кацапи Україну так любілі, так любілі шо аж війною на неї пішли, ссуки кончені...
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16.03.2023 12:05 Відповісти
+16
Фобія це страх. Тілько хто вас кончених боїться
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16.03.2023 12:06 Відповісти
+12
Ну да і всунуло Молдові Троянського коня -- Придністров;я .
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16.03.2023 12:05 Відповісти
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Ну да і всунуло Молдові Троянського коня -- Придністров;я .
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16.03.2023 12:05 Відповісти
в Московии Мошканской инфекции известная также НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ ЧТО НЕ СПОСОБЕН ОСОЗНАТЬ КАЦАПСКИЙ БЫДЛО СКОТО БАЗА НАРИД ВО ГЛАВЕ С ****** ВСЕ ЧТО НЕ ОХВАТЫЕВАЕТ ИХ СКУДОУМНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ МИРА.. НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЭТО ИНФЕКЦИЯ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА...и УГРОЗА ВСЕМУ ЖИВОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
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16.03.2023 12:14 Відповісти
Денацифікація?
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16.03.2023 12:25 Відповісти
Ага, кацапи Україну так любілі, так любілі шо аж війною на неї пішли, ссуки кончені...
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16.03.2023 12:05 Відповісти
Фобія це страх. Тілько хто вас кончених боїться
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16.03.2023 12:06 Відповісти
Це кончені "рюзькіє" всцикаютиься від переляку. Така зараз "русофобія" у світі.
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16.03.2023 12:28 Відповісти
Їх покусали русафобські комарі виведені в таємних лабораторіях київської хунти.
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16.03.2023 12:07 Відповісти
вот єта вот русафобию затєвают ..вот єта затєвают..русафобію..доіграєтєсь
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16.03.2023 12:09 Відповісти
русскій = іді нах....
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16.03.2023 12:11 Відповісти
стерненка туди послати, нехай майстер-клясу проведе і розкаже чому молдавська рософобія недостатня.

заодно і грошей на дрони назбирає, ЗСУ знадобицця.
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16.03.2023 12:11 Відповісти
Песков клинический специалист по русофобии
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16.03.2023 12:12 Відповісти
Кацапа не пустиш дверима - влізе вікном

Кацапа бий під ребро, тоді людям буде добро

Кацап як не збрехне, то й не дихне
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16.03.2023 12:14 Відповісти
duten pula
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16.03.2023 12:14 Відповісти
Писькофф поражён сифилисом головного мозга, и это уже никого не парит...
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16.03.2023 12:16 Відповісти
Или на ***,***** туалетный вместе со своей парашей)))
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16.03.2023 12:17 Відповісти
Не потрібно над кацапами ніякого трибуналу. Просто знищення, фізичне знищення
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16.03.2023 12:21 Відповісти
Нє, ну от просто цікаво: коли до "англосаксів" з "міравой закулісой" та "русофобів", "біндєравцєв" та "укрофашистов", які хочуть загибелі московії і рашистів під керівництвом НАТО та за допомоги США, доєднаються рептілоїди, марсіяни та демони-масони з бойовими комарослонами?
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16.03.2023 12:35 Відповісти
Та ніфіга! То люди одужують.
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16.03.2023 13:07 Відповісти
Це РУСОФІЛІЯ!!!
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16.03.2023 13:08 Відповісти
РУСОПЕДОФЕЛИЯ
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16.03.2023 13:26 Відповісти
РусоПІДАРОфілія!
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16.03.2023 14:29 Відповісти
АХАХААХААААААА!!!!! Дебилы блият , кацапы , а вы знаете что в снегу антарктиды нашли молекулы русофобии ???? пора топить снег обоих полюсов !!!!! лед должен быть денацифицирован и демилитизирован !!!!! ............а теперь на счет три - РАЗ , ДВА , ТРИ - ......ПУУУУУУТИН ************ , ЛА-ЛА-ЛА-ЛААААААААА!!!!!
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16.03.2023 13:30 Відповісти
У піськіва погано з географією. 😊 Неук!! 😊Молдова не є сусідом кацапії. І не буде ніколи! Сексуальні добросусідські зносини відносини у кацапів будуть з хунвейбінами китайцями. 😁
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16.03.2023 13:32 Відповісти
Nu yksho pis'ka shos' pis'nulo, to MY na virnomu shlyaxu !!!!
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16.03.2023 13:42 Відповісти
А яким боком вони сусіди Молдові?
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16.03.2023 13:57 Відповісти
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16.03.2023 14:01 Відповісти
а кремлевская верхушка ватной московии поражена сумашествием,*********** на всю голову да и конченным ************..................письков пнх *************** свинопес..............................
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16.03.2023 14:02 Відповісти
Да здравствует русофобия - самая прогрессивная в мире фобия
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16.03.2023 14:03 Відповісти
спочатку кацапи називають усіх, хто не ліг під них, фашистами. зараз після отримання смачної піздюліни від ЗСУ в Україні, почали вже скиглити про русофобів. що далі?
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16.03.2023 14:08 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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16.03.2023 14:14 Відповісти
ну а че ? у кацапов принято воровать у соседей, насиловать соседских жен, громить соседские квартиры, переносить забор, так что бы сарай соседа перешел на кацапскую територию... ну да, "добрососедские отношения". а когда сосед из ружья картечью ****** - сразу плачут "за что ?" "русофобия"
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16.03.2023 16:40 Відповісти
пнх длб.
Здравомыслящий чел, у которого все ок с логикой и совестью просто обязан быть русофобом,чтобы не быть мдком.
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16.03.2023 16:52 Відповісти
Холуй с отбитым мозгом.
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16.03.2023 18:09 Відповісти
 
 