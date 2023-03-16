Керівництво Молдови уражене "русофобською інфекцією", - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що керівництво Молдови уражене "русофобською інфекцією", у той час як Москва прагне добросусідських відносин з Кишиневом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він заявив у коментарі російським ЗМІ.

Напередодні журналісти-розслідувачі кількох країн повідомили про російську стратегію впливу на Молдову, яку, вочевидь, розробили у Кремлі близько двох років тому. Пєсков заявив, що нічого не знає про цю стратегію.

"Мені невідомо нічого про існування такого плану. Я не відкидає, що це якась чергова фальшивка, які зараз публікуються у західних ЗМІ", - заявив речник Кремля.

Він сказав, що Росія завжди "була, є і залишається відкритою для налагодження добросусідських взаємовигідних відносин, у тому числі з Молдовою".

"Нам дуже шкода, що сьогоднішнє керівництво Молдови має зовсім нічим не виправдані і не засновані ні на чому стереотипи стосовно Москви. Вони уражені, напевно, такою русофобською інфекцією", - сказав Пєсков.

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