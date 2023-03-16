Руководство Молдовы поражено "русофобской инфекцией", - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

Накануне журналисты-расследователи нескольких стран сообщили о российской стратегии влияния на Молдову, которую, очевидно, разработали в Кремле около двух лет назад. Песков заявил, что ничего не знает об этой стратегии.

"Мне ничего не известно о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которые сейчас публикуются в западных СМИ", - заявил представитель Кремля.

Читайте также: Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы

Он сказал, что Россия всегда "была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдовой".

"Нам очень жаль, что сегодняшнее руководство Молдовы имеет совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем стереотипы по отношению к Москве. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов