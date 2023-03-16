РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4103 посетителя онлайн
Новости
5 375 33

Руководство Молдовы поражено "русофобской инфекцией", - Песков

пєсков

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

Накануне журналисты-расследователи нескольких стран сообщили о российской стратегии влияния на Молдову, которую, очевидно, разработали в Кремле около двух лет назад. Песков заявил, что ничего не знает об этой стратегии.

"Мне ничего не известно о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которые сейчас публикуются в западных СМИ", - заявил представитель Кремля.

Читайте также: Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы

Он сказал, что Россия всегда "была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдовой".

"Нам очень жаль, что сегодняшнее руководство Молдовы имеет совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем стереотипы по отношению к Москве. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией", - сказал Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов

Автор: 

Молдова (1929) Песков Дмитрий (2009)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Ага, кацапи Україну так любілі, так любілі шо аж війною на неї пішли, ссуки кончені...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
+16
Фобія це страх. Тілько хто вас кончених боїться
показать весь комментарий
16.03.2023 12:06 Ответить
+12
Ну да і всунуло Молдові Троянського коня -- Придністров;я .
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да і всунуло Молдові Троянського коня -- Придністров;я .
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
в Московии Мошканской инфекции известная также НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ ЧТО НЕ СПОСОБЕН ОСОЗНАТЬ КАЦАПСКИЙ БЫДЛО СКОТО БАЗА НАРИД ВО ГЛАВЕ С ****** ВСЕ ЧТО НЕ ОХВАТЫЕВАЕТ ИХ СКУДОУМНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ МИРА.. НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЭТО ИНФЕКЦИЯ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА...и УГРОЗА ВСЕМУ ЖИВОМУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:14 Ответить
Денацифікація?
показать весь комментарий
16.03.2023 12:25 Ответить
Ага, кацапи Україну так любілі, так любілі шо аж війною на неї пішли, ссуки кончені...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
Фобія це страх. Тілько хто вас кончених боїться
показать весь комментарий
16.03.2023 12:06 Ответить
Це кончені "рюзькіє" всцикаютиься від переляку. Така зараз "русофобія" у світі.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:28 Ответить
Їх покусали русафобські комарі виведені в таємних лабораторіях київської хунти.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:07 Ответить
вот єта вот русафобию затєвают ..вот єта затєвают..русафобію..доіграєтєсь
показать весь комментарий
16.03.2023 12:09 Ответить
русскій = іді нах....
показать весь комментарий
16.03.2023 12:11 Ответить
стерненка туди послати, нехай майстер-клясу проведе і розкаже чому молдавська рософобія недостатня.

заодно і грошей на дрони назбирає, ЗСУ знадобицця.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:11 Ответить
Песков клинический специалист по русофобии
показать весь комментарий
16.03.2023 12:12 Ответить
Кацапа не пустиш дверима - влізе вікном

Кацапа бий під ребро, тоді людям буде добро

Кацап як не збрехне, то й не дихне
показать весь комментарий
16.03.2023 12:14 Ответить
duten pula
показать весь комментарий
16.03.2023 12:14 Ответить
Писькофф поражён сифилисом головного мозга, и это уже никого не парит...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:16 Ответить
Или на ***,***** туалетный вместе со своей парашей)))
показать весь комментарий
16.03.2023 12:17 Ответить
Не потрібно над кацапами ніякого трибуналу. Просто знищення, фізичне знищення
показать весь комментарий
16.03.2023 12:21 Ответить
Нє, ну от просто цікаво: коли до "англосаксів" з "міравой закулісой" та "русофобів", "біндєравцєв" та "укрофашистов", які хочуть загибелі московії і рашистів під керівництвом НАТО та за допомоги США, доєднаються рептілоїди, марсіяни та демони-масони з бойовими комарослонами?
показать весь комментарий
16.03.2023 12:35 Ответить
Та ніфіга! То люди одужують.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:07 Ответить
Це РУСОФІЛІЯ!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 13:08 Ответить
РУСОПЕДОФЕЛИЯ
показать весь комментарий
16.03.2023 13:26 Ответить
РусоПІДАРОфілія!
показать весь комментарий
16.03.2023 14:29 Ответить
АХАХААХААААААА!!!!! Дебилы блият , кацапы , а вы знаете что в снегу антарктиды нашли молекулы русофобии ???? пора топить снег обоих полюсов !!!!! лед должен быть денацифицирован и демилитизирован !!!!! ............а теперь на счет три - РАЗ , ДВА , ТРИ - ......ПУУУУУУТИН ************ , ЛА-ЛА-ЛА-ЛААААААААА!!!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 13:30 Ответить
У піськіва погано з географією. 😊 Неук!! 😊Молдова не є сусідом кацапії. І не буде ніколи! Сексуальні добросусідські зносини відносини у кацапів будуть з хунвейбінами китайцями. 😁
показать весь комментарий
16.03.2023 13:32 Ответить
Nu yksho pis'ka shos' pis'nulo, to MY na virnomu shlyaxu !!!!
показать весь комментарий
16.03.2023 13:42 Ответить
А яким боком вони сусіди Молдові?
показать весь комментарий
16.03.2023 13:57 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2023 14:01 Ответить
а кремлевская верхушка ватной московии поражена сумашествием,*********** на всю голову да и конченным ************..................письков пнх *************** свинопес..............................
показать весь комментарий
16.03.2023 14:02 Ответить
Да здравствует русофобия - самая прогрессивная в мире фобия
показать весь комментарий
16.03.2023 14:03 Ответить
спочатку кацапи називають усіх, хто не ліг під них, фашистами. зараз після отримання смачної піздюліни від ЗСУ в Україні, почали вже скиглити про русофобів. що далі?
показать весь комментарий
16.03.2023 14:08 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
16.03.2023 14:14 Ответить
ну а че ? у кацапов принято воровать у соседей, насиловать соседских жен, громить соседские квартиры, переносить забор, так что бы сарай соседа перешел на кацапскую територию... ну да, "добрососедские отношения". а когда сосед из ружья картечью ****** - сразу плачут "за что ?" "русофобия"
показать весь комментарий
16.03.2023 16:40 Ответить
пнх длб.
Здравомыслящий чел, у которого все ок с логикой и совестью просто обязан быть русофобом,чтобы не быть мдком.
показать весь комментарий
16.03.2023 16:52 Ответить
Холуй с отбитым мозгом.
показать весь комментарий
16.03.2023 18:09 Ответить
 
 