Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы

Россияне планируют в течение 7 лет достичь особого статуса для Приднестровья, статуса языка межнационального общения для русского. Также среди целей – вступление Молдовы в ОДКБ и расширение ее участия в ЕАЭС.

Документ одновременно получили члены журналистского консорциума, включающего Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр "Досье", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское независимое издание "Агентство".

План был разработан в администрации президента РФ осенью 2021 года. Он содержал военно-политические, торгово-экономические и гуманитарные цели, которые должны были быть достигнуты к 2022, 2025 и 2030 годам.

Для начала предполагалось нейтрализовать любые попытки правительства Молдовы избавиться от российских войск в Приднестровье. А также создать сеть общественных организаций, которые бы продвигали российские интересы. И открыть российское консульство в столице Гагаузии Комрате.

До 2025 года Кремль хотел сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения и гарантировать сохранение в стране образования на русском языке.

До 2030 г. было предусмотрено предоставление Приднестровью особого статуса, расширение участия Молдовы в ЕАЭС и установление русского языка как языка межнационального общения.

При этом все 9 лет следует бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Украины и Турции.

В качестве одного из инструментов влияния в Кремле собирались использовать зависимость Молдовы от российского газа.

Напомним, ранее именно журналисты этого же консорциума распространили план Кремля по взятию Белоруссии под полный контроль.