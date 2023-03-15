Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы
Россияне планируют в течение 7 лет достичь особого статуса для Приднестровья, статуса языка межнационального общения для русского. Также среди целей – вступление Молдовы в ОДКБ и расширение ее участия в ЕАЭС.
Документ одновременно получили члены журналистского консорциума, включающего Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр "Досье", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское независимое издание "Агентство".
План был разработан в администрации президента РФ осенью 2021 года. Он содержал военно-политические, торгово-экономические и гуманитарные цели, которые должны были быть достигнуты к 2022, 2025 и 2030 годам.
Для начала предполагалось нейтрализовать любые попытки правительства Молдовы избавиться от российских войск в Приднестровье. А также создать сеть общественных организаций, которые бы продвигали российские интересы. И открыть российское консульство в столице Гагаузии Комрате.
До 2025 года Кремль хотел сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения и гарантировать сохранение в стране образования на русском языке.
До 2030 г. было предусмотрено предоставление Приднестровью особого статуса, расширение участия Молдовы в ЕАЭС и установление русского языка как языка межнационального общения.
При этом все 9 лет следует бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Украины и Турции.
В качестве одного из инструментов влияния в Кремле собирались использовать зависимость Молдовы от российского газа.
Напомним, ранее именно журналисты этого же консорциума распространили план Кремля по взятию Белоруссии под полный контроль.
Це точно для Молдови - а вони її зібралися утилізувати.
Молдова не встані війни - її можуть просто віддати.
Я надіюсь хтось при владі дасть пораду Президенту Санду.
План був розроблений в адміністрації президента РФ восени 2021 року Джерело:
Мене взагалі дивує, що кацапи настільки тупі, що пійшли на нас війною. Бо підкупити "еліти" і за кілька років тихенько розвернути Україну, як Грузію до паРаші, було цілком можливо. 73% з радістю б розвернулися.
а їм ще гірше, вони торгували з сєпарами так що економічно потрапили в кабалу до них бо газ на молдову з росії йде за умови що з молдови газ іде на придністров'я і ще молдова купує електрику у тих сєпарів.
себто росія пов'язала молдову грошима а гірше кайданів не придумати бо влада починає проти свого народу йти.
Зразу попережду - я за Україну і за ЄС, і думаю що Санду - один з кращих президентів що були в Молдові (з невеликими ремарками - ніхто не без недостатків).
Так, Молдова в силу історичних і територіальних особливостей має багатонаціональну структуру населення. Так завжди буває на стиці різних культур і держав. Прикладів в світі такого багато - Швейцарія, Бельгія, Люксембург і т.д.
Я можу привести приклад Швейцарії з її 3-х національним складом де люди живуть вільно і в достатку без національної ворожнечі. В Молдові цей шлях також можливий - шлях до Європи і добробуту і процвітання народу Молдови (всіх молдован не залежно від національності).
Але на жаль більшість політиків час від часу заграють на національних почуттях молдаван розділяючи їх. І беруть це за основу своєї передвиборної політики "розділяй і властвуй". Особливо на цьому грають крайні ліві (за русню) і крайні праві (уніоністи) - і це роздирає Молдову. Ну і звісно русня купу грошей в це вкладає.
Санду стал президентом тому що сказала що буде ним для всіх молдован не залежно від національності - і стала ним. І довіра до неї велика.
Можно взять другие похожие страны с границей между большими странами, например Бельгию.
Да, там есть некоторые розбежности и противоречия - но живут же люди, и не плохо.
Да, поколение которое по-старше уже не изменить. Но насколько я знаю более молодое поколение, даже в Гагаузии и на севере Молдовы уже не так тянеться на восток. Они видят и могут сравнивать ЭС и "таёжный союз", некоторые были на Западе. Так что ситуация меняется и будет менятся. Просто нужно время. Моисей 40 лет водил по пустыне евреев прежде чем они перестали быть рабами и стали чувствовать себя свободными людьми.
Ще недавно в 2019 українці по-приколу проголосували за владу яка заморозила шлях до ЄС і НАТО, все дивилась кудись в путлера, примирялась з "ЛДНР" і т.д. І не відомо що би зараз було як би не дурість русні з великою війною проти України.
Це ж не значить що українці не хочуть в Європу. Просто хтось вкладав багато грошей в чорний піар проти когось і ще купу грошей в телевізійного "героя".
Так і в Молдові - хтось вклав купу грошей (русня) в деяких додонів і зараз вкладає в шорів.
Але все-таки більшість проголосувала за шлях в Європу.
Треть людей, опрошенных в ходе исследования, подтвердили, что когда они включают телевизор, они смотрят российские каналы. Российское телевидение смотрят еще 20 процентов населения. Фейковые новости распространяются через Telegram. Финансируются пророссийские партии. Пророссийским силам в Приднестровье бесплатно поставляется газ. Это все издержки, которые в данный момент не затрагивают Россию напрямую. Поэтому, к сожалению, Россия все еще может позволить себе эту гибридную войну, и мы не сможем избавиться от нее в ближайшие несколько лет.
DW
По тому що я бачу і чую в своєму оточенні русня своєю "дикою бандитцькою" економічною політикою по відношенню до "братських" народів відбила всяке бажання до них приєднуватися.
Коли я читаю "про привлечение на свою сторону" еліт - сміятися хочеться. Коли русня була ще не такою борзою і всі хотіли з ними торгувати в Молдові було багато еліт і економічних груп хто добре експортував-імпортував в рф-ю і зворотньо, на підприємствах яких працювало ДУЖЕ багато людей і вони були зацікавлені в співпраці з рф-єю.
Але після кількох економічних "кидал" від русні, коли ця еліта втратила багато мілліонів долларів, причому на гойдалках - торгуємо-ембарго (туди-сюди) еліта відчула себе не просто обманутою, а так що з неї познущались (говорив з такими людьми).
Такщо зараз вони можуть "привлечь" тільки або відкритих злодіїв-шорівців-додонів або тих хто напряму фінансується з їх бюджету (всякі гази-нафти россотруднічество). А таких йо як мало - все що могли вже витягли з драних штанів. На їх підприємствах мало людей працює, тай взагалі їх мало - виявилося що з ЄС торгувати вигідніше, працювати там краще і відчуваєш себе людиною а не крепосним як на московії.