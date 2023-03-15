РУС
Журналисты получили план Кремля по покорению Молдовы

Россияне планируют в течение 7 лет достичь особого статуса для Приднестровья, статуса языка межнационального общения для русского. Также среди целей – вступление Молдовы в ОДКБ и расширение ее участия в ЕАЭС.

Документ одновременно получили члены журналистского консорциума, включающего Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центр "Досье", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское независимое издание "Агентство".

План был разработан в администрации президента РФ осенью 2021 года. Он содержал военно-политические, торгово-экономические и гуманитарные цели, которые должны были быть достигнуты к 2022, 2025 и 2030 годам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль оказывает давление на Молдову, нужно ускорить ее принятие в ЕС, - евродепутаты

Для начала предполагалось нейтрализовать любые попытки правительства Молдовы избавиться от российских войск в Приднестровье. А также создать сеть общественных организаций, которые бы продвигали российские интересы. И открыть российское консульство в столице Гагаузии Комрате.

До 2025 года Кремль хотел сформировать среди элиты Молдовы пророссийские настроения и гарантировать сохранение в стране образования на русском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Молдове: пророссийские силы выдвинули Санду ультиматум, произошли столкновения

До 2030 г. было предусмотрено предоставление Приднестровью особого статуса, расширение участия Молдовы в ЕАЭС и установление русского языка как языка межнационального общения.

При этом все 9 лет следует бороться с влиянием на Молдову НАТО, ЕС, США, Украины и Турции.

В качестве одного из инструментов влияния в Кремле собирались использовать зависимость Молдовы от российского газа.

Напомним, ранее именно журналисты этого же консорциума распространили план Кремля по взятию Белоруссии под полный контроль.

+62
У кацапов есть единый план по отношению ко всем соседним странам и заключается он в том, чтобы сидя в говне самим, затащить туда же остальных.
15.03.2023 11:55 Ответить
+44
Вот вам и пример *мира* который предлагают рашисты. У кого то еще есть иллюзии что Украина может откупиться крымом или дамбасом и настанет мир? То что рашисты схватили лапой они уже не отпустят. Лапу нужно или отрезать или рашисты затянут в свою клетку все остальное. Грузию и Молдову пока что спасло от полной окупаации то что рашисты завязли в Украине.
15.03.2023 12:03 Ответить
+39
За вчера только агентов 30 были взяты под стражу. Возвратившихся на родину из рэфии, с рэфовским паспортами, деньгами и инструкциями
15.03.2023 12:01 Ответить
Da o pula peste rat nu vor?
15.03.2023 11:51 Ответить
Тримайтесь. В своїй хаті своя правда і сила і воля.
15.03.2023 11:59 Ответить
За вчера только агентов 30 были взяты под стражу. Возвратившихся на родину из рэфии, с рэфовским паспортами, деньгами и инструкциями
15.03.2023 12:01 Ответить
Этим надо было отнять гражданство или ВНЖ и пинком гнать обратно в Мордор.
15.03.2023 12:26 Ответить
Совершенно правы. Просто лишать гражданства тех, кто получил гражданство РФ. Но у нас законодательно разрешено двойное гражданство. И попробуй лишать молдавского по признаку получения гражданства РФ, и не трогать тех, у кого гражданство ЕС - это ж какой вой поднимется у правозащитников из Брюсселя.
15.03.2023 12:32 Ответить
Брюсселю последнее время заткнутся и принять меры по отсеву пятой колонны внутри ЕС в скорейшем порядке. Или грядёт несчастье намного хуже немецких автопробегов.
15.03.2023 12:37 Ответить
О да. Стараниями локомотива Евросоюза пятая колонна в ЕС здорово голову поднимает
15.03.2023 12:39 Ответить
Надзвичайно дипломатичний натяк на Німеччину!
15.03.2023 21:07 Ответить
Ну не такой уж и дипломатичный
16.03.2023 08:51 Ответить
Чому ж? - Можна ще подумати, що мова йде про Францію...
16.03.2023 08:54 Ответить
Ну тут как - или локомотив или не локомотив. Одно из двух. Если локомотив - то внес лепту (мягко так говоря) в нынешние проблемы в ЕС и в войну в Украине. Кстати, что-то давно не слышу нарративов про локомотивы Европы. Стыдно, что ли, стало...
16.03.2023 09:33 Ответить
Чого б це так просто?хай тридцять років дороги щебенем вручну насипають,а вже потім,додому-"до матушки росії"
15.03.2023 22:11 Ответить
Frate, sunt de acord cu tine! O singură remarcă - faptul că în UE sunt diferite păreri și deseori părerea kremlinului este prezentă, nu neagă suportul vital acordat Ucrainei și RM.
15.03.2023 14:07 Ответить
Accept remarca in totalmente)
15.03.2023 20:03 Ответить
Звертайтесь до Швейцарії щоб подарувала своє ППО і бронетехніку яку вони зібрались порізати!
15.03.2023 16:03 Ответить
Дуже хороша порада!
Це точно для Молдови - а вони її зібралися утилізувати.
Молдова не встані війни - її можуть просто віддати.

Я надіюсь хтось при владі дасть пораду Президенту Санду.
15.03.2023 21:41 Ответить
Планы обширные, которые можно охарактеризовать - буй ***** в зад. Или в перед.
15.03.2023 11:51 Ответить
sho vony tam vjyvaut'?
15.03.2023 11:53 Ответить
🤣🤣🤣
План був розроблений в адміністрації президента РФ восени 2021 року Джерело:
15.03.2023 11:55 Ответить
У кацапов есть единый план по отношению ко всем соседним странам и заключается он в том, чтобы сидя в говне самим, затащить туда же остальных.
15.03.2023 11:55 Ответить
Саме так і є !!!!
15.03.2023 14:54 Ответить
Вот вам и пример *мира* который предлагают рашисты. У кого то еще есть иллюзии что Украина может откупиться крымом или дамбасом и настанет мир? То что рашисты схватили лапой они уже не отпустят. Лапу нужно или отрезать или рашисты затянут в свою клетку все остальное. Грузию и Молдову пока что спасло от полной окупаации то что рашисты завязли в Украине.
15.03.2023 12:03 Ответить
Грузія вже де факто там, в "срущєм мірє".
Мене взагалі дивує, що кацапи настільки тупі, що пійшли на нас війною. Бо підкупити "еліти" і за кілька років тихенько розвернути Україну, як Грузію до паРаші, було цілком можливо. 73% з радістю б розвернулися.
15.03.2023 12:09 Ответить
Это говорилось еще в 14-м))) Они настолько тупые, что украли из украинского электорального поля несколько миллионов своих сторонников в Крыму и на Донбассе... Так на них подействовал Майдан, что они обосрались)
15.03.2023 12:28 Ответить
у путьки нема стільки часу. йому негайно потрібно було сакралізувати свою персону, а за цим і статус своєї родини і своїх байстрюків. там стільки накрадено, що шоб все це втримати потрібна сакралізація особистості і організація спадкової влади.
15.03.2023 12:34 Ответить
Подякуйте Америці. Схоже якби не рішучі дії Вашингтону та інших зацікавлених то так і було. Зеля ще до повномасштабного вторгнення занадто на Яника схожий був...
15.03.2023 16:24 Ответить
Тобто Окурок до 2030 року збирається панувати?
15.03.2023 12:18 Ответить
Да окурок часть системы, не имеет значение фамилия их сцаря... В этом вся суть раша империи... Все что не принадлежит им восточнее восточного Берлина, для них поражение... Для любого кацапа...
15.03.2023 12:33 Ответить
Это не имеет значение, ***** там у власти или другой патрушев. Там большинство жителей до смерти уверено что в России сцарь должен быть и он всегда прав. И что России надо завоевать всю галактику и там обосрать все углы ибо по другому их не уважает. Там нет другого выхода как развалить эту помойку к чертам собачим.
15.03.2023 12:43 Ответить
Всьо ідьот по плану!Тільки план,завдяки ЗСУ і народу України,чомусь постійно змінюється🤣🤣🤣
15.03.2023 12:27 Ответить
ми так само як молдова до початку війни у 22 році не чухалися.

а їм ще гірше, вони торгували з сєпарами так що економічно потрапили в кабалу до них бо газ на молдову з росії йде за умови що з молдови газ іде на придністров'я і ще молдова купує електрику у тих сєпарів.

себто росія пов'язала молдову грошима а гірше кайданів не придумати бо влада починає проти свого народу йти.
15.03.2023 12:27 Ответить
Так для того и было создано то ПМР. Изначально. Лишение Молдовы хоть какой-то энергетической независимости. Это не план путена 2022 года. Это все было проработано до развала совка
15.03.2023 12:36 Ответить
Молдованам треба, як то опридилитися ,вони з ким , з ЕС ,чи з Совком 2
15.03.2023 12:46 Ответить
А откуда сведения, что не определились? И законодательство уже лет 15 как адаптировано под требования ЕС, и система судебных и следственных органов, и система образования. И наверное половина населения с паспортами ЕС.
15.03.2023 12:52 Ответить
Але як тоді голосували за "додона" довгий час?
15.03.2023 14:08 Ответить
У нас относительно недавно Во главе страны был агент Додон, а до этого Плахатнюк - партнер Нарышкина (Аналог той власти, что сейчас в Тбилиси) и ты хочешь, чтобы за 2 года Правительство Маи Санду привело страну в ЕС ?
15.03.2023 14:11 Ответить
Чтобы в ЕС добавилось уже "молдавских" ватников топящих за орков?
15.03.2023 14:17 Ответить
Тяжело об'яснить здесь, на цензоре, глубину дивизации политических настроений в Молдове в зависимости от этнической принадлежности. Нас скорее латыши, литовцы, эстонцы поймут, но не украинцы... В Украине в известной степени создался национальный монолит. Может это связано со славянством, с похожестью языков, с не такой уж далёкой индифферентностью по отношению к языку общения. У нас такое было изначально невозможно. Унионизм, чуждый русскоязычным язык, который они не принимали и не принимают принципиально, закоренелый синдром старшего брата. Куча факторов. Поэтому когда украинцы говорят про украинцев - они говорят о населении Украины. Когда мы говорим молдоване - мы говорим об этнических молдованах и только.
15.03.2023 20:14 Ответить
Якщо чесно - то в Молдові такий собі "Гордіїв Вузол" в плані національної політики.

Зразу попережду - я за Україну і за ЄС, і думаю що Санду - один з кращих президентів що були в Молдові (з невеликими ремарками - ніхто не без недостатків).

Так, Молдова в силу історичних і територіальних особливостей має багатонаціональну структуру населення. Так завжди буває на стиці різних культур і держав. Прикладів в світі такого багато - Швейцарія, Бельгія, Люксембург і т.д.

Я можу привести приклад Швейцарії з її 3-х національним складом де люди живуть вільно і в достатку без національної ворожнечі. В Молдові цей шлях також можливий - шлях до Європи і добробуту і процвітання народу Молдови (всіх молдован не залежно від національності).

Але на жаль більшість політиків час від часу заграють на національних почуттях молдаван розділяючи їх. І беруть це за основу своєї передвиборної політики "розділяй і властвуй". Особливо на цьому грають крайні ліві (за русню) і крайні праві (уніоністи) - і це роздирає Молдову. Ну і звісно русня купу грошей в це вкладає.

Санду стал президентом тому що сказала що буде ним для всіх молдован не залежно від національності - і стала ним. І довіра до неї велика.
15.03.2023 21:57 Ответить
Где то все это правильно, что вы говорите. Но когда мы говорим о Бессарабии, мы не можем брать пример той же Швейцарии) во первых кантоны не подвергались на протяжении 70 лет русификации. Кантоны не зачищались от коренного населения путем депортаций. Национальные языки кантонов не об'являлись славянскими (историю со "збурау пулеле ********" знает каждый молдавский студент). В кантонах не существовала поговорка " дакэ врей сэ фий министру, надо быть же песте Нистру". А кроме того... Ну не верю я русскую или русскоязычную (что вернее) интеграцию. Частично - безусловно. Я знаю русских, украинцев - унионистов. Но большинство неинтегрируемо ни во что. И этой бомбы у нас чуть не половина населения. Самостоятельно РМ не справится. Что с Майей Санду, что с кем то другим. Нам котел нужен, в котором сможет произойти переплавка разнородных смесей в единый сплав. И это только в случае об'единению с Румынией. В противном случае у Украины очень долго будет проблемная территория.
16.03.2023 09:13 Ответить
Проблемная территория по соседству. Поспешил отправить)
16.03.2023 09:14 Ответить
Вы во многом правы - история этой части Молдовы отличается от истории Швейцарии.
Можно взять другие похожие страны с границей между большими странами, например Бельгию.
Да, там есть некоторые розбежности и противоречия - но живут же люди, и не плохо.

Да, поколение которое по-старше уже не изменить. Но насколько я знаю более молодое поколение, даже в Гагаузии и на севере Молдовы уже не так тянеться на восток. Они видят и могут сравнивать ЭС и "таёжный союз", некоторые были на Западе. Так что ситуация меняется и будет менятся. Просто нужно время. Моисей 40 лет водил по пустыне евреев прежде чем они перестали быть рабами и стали чувствовать себя свободными людьми.
17.03.2023 15:30 Ответить
молдоване это большинство. И всякие гагаузы должны подчинятся большинству. Сейчас вопрос приднестровья можно решить за пару дней. Гоните этих местных додонов и все у вас получится.
16.03.2023 00:09 Ответить
Абсолютно, точно! Лично я за объединение румынских государств- это создаст другие проблемы- но зато поможет физически выжить большинству граждан РМ, независимо от национальности
16.03.2023 08:24 Ответить
La fel. Sunt unionist.
16.03.2023 08:42 Ответить
Bravo!!!
16.03.2023 09:19 Ответить
Шановний пан!
Ще недавно в 2019 українці по-приколу проголосували за владу яка заморозила шлях до ЄС і НАТО, все дивилась кудись в путлера, примирялась з "ЛДНР" і т.д. І не відомо що би зараз було як би не дурість русні з великою війною проти України.

Це ж не значить що українці не хочуть в Європу. Просто хтось вкладав багато грошей в чорний піар проти когось і ще купу грошей в телевізійного "героя".

Так і в Молдові - хтось вклав купу грошей (русня) в деяких додонів і зараз вкладає в шорів.
Але все-таки більшість проголосувала за шлях в Європу.
15.03.2023 22:11 Ответить
странно, а казалось, что после победного марша по Украине сильно не парясь за пару часов доехать до Румынии а через полгода - страны Балтии, Польша, Германия... как план-минимум.
15.03.2023 13:16 Ответить
Планы обширные, но за год скукожились, как шагреневая кожа или пластиковая бутылка, опущенная в кипяток. Теперь им хоть бы какое село для победных воплей захватить да удержать то, что заграбастали.
15.03.2023 13:38 Ответить
Їхні плани ужимаються до розміру території, яку прикриватиме єдина на московії ешелонована ППО москви, що вибудовується з використанням навіть даху їхнього міністерства війни.
15.03.2023 21:21 Ответить
Усі ці плани не варті нічого без окупації України, принаймні її південної частини включаючи Одеську область, тому є фантастичними та необгрунтованими на сьогодні т. я. рашистам це не вдалося. Тож максимум, що можуть з цього зробити роССійські нацисти, це продовжувати розхитувати у Молдові політичну ситуацію через фінансування акцій протестів та засланцями з "ПМРії"!!!
15.03.2023 13:30 Ответить
Напевно тільки Україна зможе пояснити населенню і власникам ерефії, що расєя це тільки рсфср, а не сєсєсєр. Самі вони цього зрозуміти не можуть.
15.03.2023 15:08 Ответить
Маааскафську область треба залишити для кацапів, все інше - незалежні національні республіки
15.03.2023 20:34 Ответить
Вони не збираються захищати всю "Маааскафську область"! Вони готуються лише до захисту сакральної для них "маскви"... Навіть на дах адміралтейства на Неві системи ППО не піднімають! Бо санкт-петербург для них вже не сакральний.
15.03.2023 21:31 Ответить
заспокійтесь - не проживуть кацапи 7 років
15.03.2023 16:34 Ответить
і ніякого плану молдови чи європи щоб позбутися кацапських фашистів на своїй території
15.03.2023 21:45 Ответить
Молдова - маленькая страна. В ней живет 2,6 миллиона человек, при этом половина населения - в Кишиневе и прилегающих к нему районах. Поэтому России не нужно вкладывать безумно много средств в дезинформацию и пропаганду. Даже если правительство Молдовы уже запретило шесть пророссийских каналов, в стране все еще есть кабельное телевидение, и по нему смотрят российские новости.

Треть людей, опрошенных в ходе исследования, подтвердили, что когда они включают телевизор, они смотрят российские каналы. Российское телевидение смотрят еще 20 процентов населения. Фейковые новости распространяются через Telegram. Финансируются пророссийские партии. Пророссийским силам в Приднестровье бесплатно поставляется газ. Это все издержки, которые в данный момент не затрагивают Россию напрямую. Поэтому, к сожалению, Россия все еще может позволить себе эту гибридную войну, и мы не сможем избавиться от нее в ближайшие несколько лет.

DW
15.03.2023 21:56 Ответить
Небольшое замечание, 6 русских пропагандиских каналов, не показывают и по кабельным ТВ, иначе кабельные останутся без лицензии. Показывают в Кака-узии, "наши" гагаузы, в большинстве очень любят россию, путина, но почему-то на работу едут в Турцию (язык гагаузкий - это руссифицированная версия турецкого). Фэйки, для местной ваты, передают через социальные сети. Большинство молдован относятся с безразличием к вою на болотах, очень активна 5-тая колона, это около 20% населения - но и она разношерстная в нее в основном входят этнические меньшинства(не все) и небольшое количество молдован. На митингах за "защиту" "молдавского языка" -выходила вата -90% из которой этот язык не понимают - русскоговорящие. Митинги Шора - в большей массе состоят из русскоязычных и люмпена молдавского которому за участие дают от 200 до 500 лей (10-25 евро) - это даже не пассионарная часть населения. Под шумок митингов - любители путина и россии пытаются использовать титушек - боевиков наемников. Но пока молдавская полиция и СИС (аналог КГБ) с ними справляются. Не справятся - не проблема, выйдут пассионарии из этнического большинства и не только - часть русскоязычных после начала большой войны против Украины, у нас прозрела.
16.03.2023 09:15 Ответить
В основном - часть имеющая украинские корни - но надо признать, что большая часть украинского меньшинства проживающего на территории РМ- особенно - не молодежь - ВАТА, это неприятная правда. Такая же как и то что среди молдован есть много предателей.
16.03.2023 09:28 Ответить
Пока розовые пони жуют травку, кремлядские злодеи плетут интриги. Пора уже пздть кацапов на всех уровнях, от бытового до государственного.
15.03.2023 22:29 Ответить
Взагалі ситуація досить проста в Молдові - є ще деяка частина населення яка дивиться телевізор або яка так чи інакше економічно звязана з руснею. Я не знаю точних цифрів - це досить складно відслідкувати бо опитування (чесні) у нас в Молдові проводять дуже рідко.

По тому що я бачу і чую в своєму оточенні русня своєю "дикою бандитцькою" економічною політикою по відношенню до "братських" народів відбила всяке бажання до них приєднуватися.

Коли я читаю "про привлечение на свою сторону" еліт - сміятися хочеться. Коли русня була ще не такою борзою і всі хотіли з ними торгувати в Молдові було багато еліт і економічних груп хто добре експортував-імпортував в рф-ю і зворотньо, на підприємствах яких працювало ДУЖЕ багато людей і вони були зацікавлені в співпраці з рф-єю.

Але після кількох економічних "кидал" від русні, коли ця еліта втратила багато мілліонів долларів, причому на гойдалках - торгуємо-ембарго (туди-сюди) еліта відчула себе не просто обманутою, а так що з неї познущались (говорив з такими людьми).

Такщо зараз вони можуть "привлечь" тільки або відкритих злодіїв-шорівців-додонів або тих хто напряму фінансується з їх бюджету (всякі гази-нафти россотруднічество). А таких йо як мало - все що могли вже витягли з драних штанів. На їх підприємствах мало людей працює, тай взагалі їх мало - виявилося що з ЄС торгувати вигідніше, працювати там краще і відчуваєш себе людиною а не крепосним як на московії.
15.03.2023 22:32 Ответить
 
 