Журналісти отримали план Кремля щодо підкорення Молдови

кремль,рф

Росіяни планують протягом 7 років досягнути особливого статусу для Придністров’я, статусу мови міжнаціонального спілкування для російської. Також серед цілей - вступ Молдови до ОДКБ та розширення її участі в ЄАЕС.

Документ одночасно отримали члени журналістського консорціуму, до якого входять Süddeutsche Zeitung, Yahoo News та центр "Досье", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське незалежне видання "Агентство".

План був розроблений в адміністрації президента РФ восени 2021 року. Він містив військово-політичні, торгівельно-економічні та гуманітарні цілі, які мали бути досягнуті до 2022, 2025 та 2030 року.

Читайте: Кремль тисне на Молдову, потрібно прискорити її прийняття до ЄС, - євродепутати

Для початку передбачалося нейтралізувати будь-які спроби уряду Молдови позбутися російських військ у Придністров’ї. А також створити мережу громадських організацій, що просували б російські інтереси. Та відкрити російське консульство в столиці Гагаузії Комраті.

До 2025 року Кремль хотів сформувати серед еліти Молдови проросійські настрої та гарантувати збереження в країні освіти російською мовою.

Також читайте: Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий

До 2030 року було передбачено надання Придністров’ю особливого статусу, розширення участі Молдови в ЄАЕС та встановлення російської мови як мови міжнаціонального спілкування.

При цьому всі 9 років слід було боротися з впливом на Молдову НАТО, ЄС, США, України та Туреччини.

Як один з інструментів впливу в Кремлі збиралися використати залежність Молдови від російського газу.

Нагадаємо, раніше саме журналісти цього ж консорціуму розповсюдили план Кремля з взяття Білорусі під повний контроль.

кремль (539) Молдова (2130) росія (67900)
У кацапов есть единый план по отношению ко всем соседним странам и заключается он в том, чтобы сидя в говне самим, затащить туда же остальных.
15.03.2023 11:55 Відповісти
Вот вам и пример *мира* который предлагают рашисты. У кого то еще есть иллюзии что Украина может откупиться крымом или дамбасом и настанет мир? То что рашисты схватили лапой они уже не отпустят. Лапу нужно или отрезать или рашисты затянут в свою клетку все остальное. Грузию и Молдову пока что спасло от полной окупаации то что рашисты завязли в Украине.
15.03.2023 12:03 Відповісти
За вчера только агентов 30 были взяты под стражу. Возвратившихся на родину из рэфии, с рэфовским паспортами, деньгами и инструкциями
15.03.2023 12:01 Відповісти
Da o pula peste rat nu vor?
15.03.2023 11:51 Відповісти
Тримайтесь. В своїй хаті своя правда і сила і воля.
15.03.2023 11:59 Відповісти
За вчера только агентов 30 были взяты под стражу. Возвратившихся на родину из рэфии, с рэфовским паспортами, деньгами и инструкциями
15.03.2023 12:01 Відповісти
Этим надо было отнять гражданство или ВНЖ и пинком гнать обратно в Мордор.
15.03.2023 12:26 Відповісти
Совершенно правы. Просто лишать гражданства тех, кто получил гражданство РФ. Но у нас законодательно разрешено двойное гражданство. И попробуй лишать молдавского по признаку получения гражданства РФ, и не трогать тех, у кого гражданство ЕС - это ж какой вой поднимется у правозащитников из Брюсселя.
15.03.2023 12:32 Відповісти
Брюсселю последнее время заткнутся и принять меры по отсеву пятой колонны внутри ЕС в скорейшем порядке. Или грядёт несчастье намного хуже немецких автопробегов.
15.03.2023 12:37 Відповісти
О да. Стараниями локомотива Евросоюза пятая колонна в ЕС здорово голову поднимает
15.03.2023 12:39 Відповісти
Надзвичайно дипломатичний натяк на Німеччину!
15.03.2023 21:07 Відповісти
Ну не такой уж и дипломатичный
16.03.2023 08:51 Відповісти
Чому ж? - Можна ще подумати, що мова йде про Францію...
16.03.2023 08:54 Відповісти
Ну тут как - или локомотив или не локомотив. Одно из двух. Если локомотив - то внес лепту (мягко так говоря) в нынешние проблемы в ЕС и в войну в Украине. Кстати, что-то давно не слышу нарративов про локомотивы Европы. Стыдно, что ли, стало...
16.03.2023 09:33 Відповісти
Чого б це так просто?хай тридцять років дороги щебенем вручну насипають,а вже потім,додому-"до матушки росії"
15.03.2023 22:11 Відповісти
Frate, sunt de acord cu tine! O singură remarcă - faptul că în UE sunt diferite păreri și deseori părerea kremlinului este prezentă, nu neagă suportul vital acordat Ucrainei și RM.
15.03.2023 14:07 Відповісти
Accept remarca in totalmente)
15.03.2023 20:03 Відповісти
Звертайтесь до Швейцарії щоб подарувала своє ППО і бронетехніку яку вони зібрались порізати!
15.03.2023 16:03 Відповісти
Дуже хороша порада!
Це точно для Молдови - а вони її зібралися утилізувати.
Молдова не встані війни - її можуть просто віддати.

Я надіюсь хтось при владі дасть пораду Президенту Санду.
15.03.2023 21:41 Відповісти
Планы обширные, которые можно охарактеризовать - буй ***** в зад. Или в перед.
15.03.2023 11:51 Відповісти
sho vony tam vjyvaut'?
15.03.2023 11:53 Відповісти
🤣🤣🤣
План був розроблений в адміністрації президента РФ восени 2021 року Джерело:
15.03.2023 11:55 Відповісти
У кацапов есть единый план по отношению ко всем соседним странам и заключается он в том, чтобы сидя в говне самим, затащить туда же остальных.
15.03.2023 11:55 Відповісти
Саме так і є !!!!
15.03.2023 14:54 Відповісти
Вот вам и пример *мира* который предлагают рашисты. У кого то еще есть иллюзии что Украина может откупиться крымом или дамбасом и настанет мир? То что рашисты схватили лапой они уже не отпустят. Лапу нужно или отрезать или рашисты затянут в свою клетку все остальное. Грузию и Молдову пока что спасло от полной окупаации то что рашисты завязли в Украине.
15.03.2023 12:03 Відповісти
Грузія вже де факто там, в "срущєм мірє".
Мене взагалі дивує, що кацапи настільки тупі, що пійшли на нас війною. Бо підкупити "еліти" і за кілька років тихенько розвернути Україну, як Грузію до паРаші, було цілком можливо. 73% з радістю б розвернулися.
15.03.2023 12:09 Відповісти
Это говорилось еще в 14-м))) Они настолько тупые, что украли из украинского электорального поля несколько миллионов своих сторонников в Крыму и на Донбассе... Так на них подействовал Майдан, что они обосрались)
15.03.2023 12:28 Відповісти
у путьки нема стільки часу. йому негайно потрібно було сакралізувати свою персону, а за цим і статус своєї родини і своїх байстрюків. там стільки накрадено, що шоб все це втримати потрібна сакралізація особистості і організація спадкової влади.
15.03.2023 12:34 Відповісти
Подякуйте Америці. Схоже якби не рішучі дії Вашингтону та інших зацікавлених то так і було. Зеля ще до повномасштабного вторгнення занадто на Яника схожий був...
15.03.2023 16:24 Відповісти
Тобто Окурок до 2030 року збирається панувати?
15.03.2023 12:18 Відповісти
Да окурок часть системы, не имеет значение фамилия их сцаря... В этом вся суть раша империи... Все что не принадлежит им восточнее восточного Берлина, для них поражение... Для любого кацапа...
15.03.2023 12:33 Відповісти
Это не имеет значение, ***** там у власти или другой патрушев. Там большинство жителей до смерти уверено что в России сцарь должен быть и он всегда прав. И что России надо завоевать всю галактику и там обосрать все углы ибо по другому их не уважает. Там нет другого выхода как развалить эту помойку к чертам собачим.
15.03.2023 12:43 Відповісти
Всьо ідьот по плану!Тільки план,завдяки ЗСУ і народу України,чомусь постійно змінюється🤣🤣🤣
15.03.2023 12:27 Відповісти
ми так само як молдова до початку війни у 22 році не чухалися.

а їм ще гірше, вони торгували з сєпарами так що економічно потрапили в кабалу до них бо газ на молдову з росії йде за умови що з молдови газ іде на придністров'я і ще молдова купує електрику у тих сєпарів.

себто росія пов'язала молдову грошима а гірше кайданів не придумати бо влада починає проти свого народу йти.
15.03.2023 12:27 Відповісти
Так для того и было создано то ПМР. Изначально. Лишение Молдовы хоть какой-то энергетической независимости. Это не план путена 2022 года. Это все было проработано до развала совка
15.03.2023 12:36 Відповісти
Молдованам треба, як то опридилитися ,вони з ким , з ЕС ,чи з Совком 2
15.03.2023 12:46 Відповісти
А откуда сведения, что не определились? И законодательство уже лет 15 как адаптировано под требования ЕС, и система судебных и следственных органов, и система образования. И наверное половина населения с паспортами ЕС.
15.03.2023 12:52 Відповісти
Але як тоді голосували за "додона" довгий час?
15.03.2023 14:08 Відповісти
У нас относительно недавно Во главе страны был агент Додон, а до этого Плахатнюк - партнер Нарышкина (Аналог той власти, что сейчас в Тбилиси) и ты хочешь, чтобы за 2 года Правительство Маи Санду привело страну в ЕС ?
15.03.2023 14:11 Відповісти
Чтобы в ЕС добавилось уже "молдавских" ватников топящих за орков?
15.03.2023 14:17 Відповісти
Тяжело об'яснить здесь, на цензоре, глубину дивизации политических настроений в Молдове в зависимости от этнической принадлежности. Нас скорее латыши, литовцы, эстонцы поймут, но не украинцы... В Украине в известной степени создался национальный монолит. Может это связано со славянством, с похожестью языков, с не такой уж далёкой индифферентностью по отношению к языку общения. У нас такое было изначально невозможно. Унионизм, чуждый русскоязычным язык, который они не принимали и не принимают принципиально, закоренелый синдром старшего брата. Куча факторов. Поэтому когда украинцы говорят про украинцев - они говорят о населении Украины. Когда мы говорим молдоване - мы говорим об этнических молдованах и только.
15.03.2023 20:14 Відповісти
Якщо чесно - то в Молдові такий собі "Гордіїв Вузол" в плані національної політики.

Зразу попережду - я за Україну і за ЄС, і думаю що Санду - один з кращих президентів що були в Молдові (з невеликими ремарками - ніхто не без недостатків).

Так, Молдова в силу історичних і територіальних особливостей має багатонаціональну структуру населення. Так завжди буває на стиці різних культур і держав. Прикладів в світі такого багато - Швейцарія, Бельгія, Люксембург і т.д.

Я можу привести приклад Швейцарії з її 3-х національним складом де люди живуть вільно і в достатку без національної ворожнечі. В Молдові цей шлях також можливий - шлях до Європи і добробуту і процвітання народу Молдови (всіх молдован не залежно від національності).

Але на жаль більшість політиків час від часу заграють на національних почуттях молдаван розділяючи їх. І беруть це за основу своєї передвиборної політики "розділяй і властвуй". Особливо на цьому грають крайні ліві (за русню) і крайні праві (уніоністи) - і це роздирає Молдову. Ну і звісно русня купу грошей в це вкладає.

Санду стал президентом тому що сказала що буде ним для всіх молдован не залежно від національності - і стала ним. І довіра до неї велика.
15.03.2023 21:57 Відповісти
Где то все это правильно, что вы говорите. Но когда мы говорим о Бессарабии, мы не можем брать пример той же Швейцарии) во первых кантоны не подвергались на протяжении 70 лет русификации. Кантоны не зачищались от коренного населения путем депортаций. Национальные языки кантонов не об'являлись славянскими (историю со "збурау пулеле ********" знает каждый молдавский студент). В кантонах не существовала поговорка " дакэ врей сэ фий министру, надо быть же песте Нистру". А кроме того... Ну не верю я русскую или русскоязычную (что вернее) интеграцию. Частично - безусловно. Я знаю русских, украинцев - унионистов. Но большинство неинтегрируемо ни во что. И этой бомбы у нас чуть не половина населения. Самостоятельно РМ не справится. Что с Майей Санду, что с кем то другим. Нам котел нужен, в котором сможет произойти переплавка разнородных смесей в единый сплав. И это только в случае об'единению с Румынией. В противном случае у Украины очень долго будет проблемная территория.
16.03.2023 09:13 Відповісти
Проблемная территория по соседству. Поспешил отправить)
16.03.2023 09:14 Відповісти
Вы во многом правы - история этой части Молдовы отличается от истории Швейцарии.
Можно взять другие похожие страны с границей между большими странами, например Бельгию.
Да, там есть некоторые розбежности и противоречия - но живут же люди, и не плохо.

Да, поколение которое по-старше уже не изменить. Но насколько я знаю более молодое поколение, даже в Гагаузии и на севере Молдовы уже не так тянеться на восток. Они видят и могут сравнивать ЭС и "таёжный союз", некоторые были на Западе. Так что ситуация меняется и будет менятся. Просто нужно время. Моисей 40 лет водил по пустыне евреев прежде чем они перестали быть рабами и стали чувствовать себя свободными людьми.
17.03.2023 15:30 Відповісти
молдоване это большинство. И всякие гагаузы должны подчинятся большинству. Сейчас вопрос приднестровья можно решить за пару дней. Гоните этих местных додонов и все у вас получится.
16.03.2023 00:09 Відповісти
Абсолютно, точно! Лично я за объединение румынских государств- это создаст другие проблемы- но зато поможет физически выжить большинству граждан РМ, независимо от национальности
16.03.2023 08:24 Відповісти
La fel. Sunt unionist.
16.03.2023 08:42 Відповісти
Bravo!!!
16.03.2023 09:19 Відповісти
Шановний пан!
Ще недавно в 2019 українці по-приколу проголосували за владу яка заморозила шлях до ЄС і НАТО, все дивилась кудись в путлера, примирялась з "ЛДНР" і т.д. І не відомо що би зараз було як би не дурість русні з великою війною проти України.

Це ж не значить що українці не хочуть в Європу. Просто хтось вкладав багато грошей в чорний піар проти когось і ще купу грошей в телевізійного "героя".

Так і в Молдові - хтось вклав купу грошей (русня) в деяких додонів і зараз вкладає в шорів.
Але все-таки більшість проголосувала за шлях в Європу.
15.03.2023 22:11 Відповісти
странно, а казалось, что после победного марша по Украине сильно не парясь за пару часов доехать до Румынии а через полгода - страны Балтии, Польша, Германия... как план-минимум.
15.03.2023 13:16 Відповісти
Планы обширные, но за год скукожились, как шагреневая кожа или пластиковая бутылка, опущенная в кипяток. Теперь им хоть бы какое село для победных воплей захватить да удержать то, что заграбастали.
15.03.2023 13:38 Відповісти
Їхні плани ужимаються до розміру території, яку прикриватиме єдина на московії ешелонована ППО москви, що вибудовується з використанням навіть даху їхнього міністерства війни.
15.03.2023 21:21 Відповісти
Усі ці плани не варті нічого без окупації України, принаймні її південної частини включаючи Одеську область, тому є фантастичними та необгрунтованими на сьогодні т. я. рашистам це не вдалося. Тож максимум, що можуть з цього зробити роССійські нацисти, це продовжувати розхитувати у Молдові політичну ситуацію через фінансування акцій протестів та засланцями з "ПМРії"!!!
15.03.2023 13:30 Відповісти
Напевно тільки Україна зможе пояснити населенню і власникам ерефії, що расєя це тільки рсфср, а не сєсєсєр. Самі вони цього зрозуміти не можуть.
15.03.2023 15:08 Відповісти
Маааскафську область треба залишити для кацапів, все інше - незалежні національні республіки
15.03.2023 20:34 Відповісти
Вони не збираються захищати всю "Маааскафську область"! Вони готуються лише до захисту сакральної для них "маскви"... Навіть на дах адміралтейства на Неві системи ППО не піднімають! Бо санкт-петербург для них вже не сакральний.
15.03.2023 21:31 Відповісти
заспокійтесь - не проживуть кацапи 7 років
15.03.2023 16:34 Відповісти
і ніякого плану молдови чи європи щоб позбутися кацапських фашистів на своїй території
15.03.2023 21:45 Відповісти
Молдова - маленькая страна. В ней живет 2,6 миллиона человек, при этом половина населения - в Кишиневе и прилегающих к нему районах. Поэтому России не нужно вкладывать безумно много средств в дезинформацию и пропаганду. Даже если правительство Молдовы уже запретило шесть пророссийских каналов, в стране все еще есть кабельное телевидение, и по нему смотрят российские новости.

Треть людей, опрошенных в ходе исследования, подтвердили, что когда они включают телевизор, они смотрят российские каналы. Российское телевидение смотрят еще 20 процентов населения. Фейковые новости распространяются через Telegram. Финансируются пророссийские партии. Пророссийским силам в Приднестровье бесплатно поставляется газ. Это все издержки, которые в данный момент не затрагивают Россию напрямую. Поэтому, к сожалению, Россия все еще может позволить себе эту гибридную войну, и мы не сможем избавиться от нее в ближайшие несколько лет.

DW
15.03.2023 21:56 Відповісти
Небольшое замечание, 6 русских пропагандиских каналов, не показывают и по кабельным ТВ, иначе кабельные останутся без лицензии. Показывают в Кака-узии, "наши" гагаузы, в большинстве очень любят россию, путина, но почему-то на работу едут в Турцию (язык гагаузкий - это руссифицированная версия турецкого). Фэйки, для местной ваты, передают через социальные сети. Большинство молдован относятся с безразличием к вою на болотах, очень активна 5-тая колона, это около 20% населения - но и она разношерстная в нее в основном входят этнические меньшинства(не все) и небольшое количество молдован. На митингах за "защиту" "молдавского языка" -выходила вата -90% из которой этот язык не понимают - русскоговорящие. Митинги Шора - в большей массе состоят из русскоязычных и люмпена молдавского которому за участие дают от 200 до 500 лей (10-25 евро) - это даже не пассионарная часть населения. Под шумок митингов - любители путина и россии пытаются использовать титушек - боевиков наемников. Но пока молдавская полиция и СИС (аналог КГБ) с ними справляются. Не справятся - не проблема, выйдут пассионарии из этнического большинства и не только - часть русскоязычных после начала большой войны против Украины, у нас прозрела.
16.03.2023 09:15 Відповісти
В основном - часть имеющая украинские корни - но надо признать, что большая часть украинского меньшинства проживающего на территории РМ- особенно - не молодежь - ВАТА, это неприятная правда. Такая же как и то что среди молдован есть много предателей.
16.03.2023 09:28 Відповісти
Пока розовые пони жуют травку, кремлядские злодеи плетут интриги. Пора уже пздть кацапов на всех уровнях, от бытового до государственного.
15.03.2023 22:29 Відповісти
Взагалі ситуація досить проста в Молдові - є ще деяка частина населення яка дивиться телевізор або яка так чи інакше економічно звязана з руснею. Я не знаю точних цифрів - це досить складно відслідкувати бо опитування (чесні) у нас в Молдові проводять дуже рідко.

По тому що я бачу і чую в своєму оточенні русня своєю "дикою бандитцькою" економічною політикою по відношенню до "братських" народів відбила всяке бажання до них приєднуватися.

Коли я читаю "про привлечение на свою сторону" еліт - сміятися хочеться. Коли русня була ще не такою борзою і всі хотіли з ними торгувати в Молдові було багато еліт і економічних груп хто добре експортував-імпортував в рф-ю і зворотньо, на підприємствах яких працювало ДУЖЕ багато людей і вони були зацікавлені в співпраці з рф-єю.

Але після кількох економічних "кидал" від русні, коли ця еліта втратила багато мілліонів долларів, причому на гойдалках - торгуємо-ембарго (туди-сюди) еліта відчула себе не просто обманутою, а так що з неї познущались (говорив з такими людьми).

Такщо зараз вони можуть "привлечь" тільки або відкритих злодіїв-шорівців-додонів або тих хто напряму фінансується з їх бюджету (всякі гази-нафти россотруднічество). А таких йо як мало - все що могли вже витягли з драних штанів. На їх підприємствах мало людей працює, тай взагалі їх мало - виявилося що з ЄС торгувати вигідніше, працювати там краще і відчуваєш себе людиною а не крепосним як на московії.
15.03.2023 22:32 Відповісти
 
 