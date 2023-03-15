Журналісти отримали план Кремля щодо підкорення Молдови

Росіяни планують протягом 7 років досягнути особливого статусу для Придністров’я, статусу мови міжнаціонального спілкування для російської. Також серед цілей - вступ Молдови до ОДКБ та розширення її участі в ЄАЕС.

Документ одночасно отримали члени журналістського консорціуму, до якого входять Süddeutsche Zeitung, Yahoo News та центр "Досье", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське незалежне видання "Агентство".

План був розроблений в адміністрації президента РФ восени 2021 року. Він містив військово-політичні, торгівельно-економічні та гуманітарні цілі, які мали бути досягнуті до 2022, 2025 та 2030 року.

Читайте: Кремль тисне на Молдову, потрібно прискорити її прийняття до ЄС, - євродепутати

Для початку передбачалося нейтралізувати будь-які спроби уряду Молдови позбутися російських військ у Придністров’ї. А також створити мережу громадських організацій, що просували б російські інтереси. Та відкрити російське консульство в столиці Гагаузії Комраті.

До 2025 року Кремль хотів сформувати серед еліти Молдови проросійські настрої та гарантувати збереження в країні освіти російською мовою.

Також читайте: Безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає, але РФ веде гібридну війну, - міністр оборони Носатий

До 2030 року було передбачено надання Придністров’ю особливого статусу, розширення участі Молдови в ЄАЕС та встановлення російської мови як мови міжнаціонального спілкування.

При цьому всі 9 років слід було боротися з впливом на Молдову НАТО, ЄС, США, України та Туреччини.

Як один з інструментів впливу в Кремлі збиралися використати залежність Молдови від російського газу.

Нагадаємо, раніше саме журналісти цього ж консорціуму розповсюдили план Кремля з взяття Білорусі під повний контроль.