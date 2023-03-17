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Новини Війна
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Україна захищає Молдову від війни, - Санду

санду

Сама собою Молдова - слабка і вразлива. Тільки в ЄС можна жити у процвітанні, спокої та мирі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це заявила президентка Майя Санду під час виступу у парламенті.

"Знаю, що багато хто з вас вважає, що Молдова не зможе увійти до ЄС. Але ж це не ілюзія. Хоч як би ви були розчаровані, ми не переставали вірити в нашу країну. Європеїзація Молдови може об'єднати всіх задля доброї мети - майбутнього наших дітей та країни. Я тут не для того, щоб розповідати про чудеса. Знаю, що важко жити в Молдові, знаю, що ціни вдарили більше, ніж по інших, знаю, що треба (важко) працювати з ранку до вечора", - сказала вона.

Санду також заявила, що поки Україна захищається від нападу Росії, для Молдови немає загрози війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про допомогу Молдові військовим шляхом: Розглянемо звернення у разі надходження

Автор: 

Молдова (2097) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+14
молдавани !!! обʼєднайтеся з Румунією, подібно до того як обʼєдналися Азербайднан та Туретчина - однин народ, одна армія, дві країни !!!
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17.03.2023 14:42 Відповісти
+4
Молдова очень разная, отсюда и многие проблемы. Там же несколько автономий. Народу полно, которые терпеть не могут ни ЕС, ни Украину, ни Запад в целом. И это не только речь идёт о таких регионах как Гагаузия, и Приднестровье. Но и в самом Кишинёве огромная часть пророссийская. Правда получать румынские, болгарские паспорта и спокойно работать в ЕС, это им не мешает. Живут в Европе и хают все европейское, также как и русские короче.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
+4
прошу пана чого ви так розійшлися ??? я вам що в штани насрав ???
як би не кацапське окупаційне, переважно кацапомовне лайно що червоні окупанти заселили туди після так званого "асвабождені от націзьма" то Молдова вже довно певернулася б у "рідну гавань", де їй належить бути - в Румунію !!!
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17.03.2023 15:03 Відповісти
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молдавани !!! обʼєднайтеся з Румунією, подібно до того як обʼєдналися Азербайднан та Туретчина - однин народ, одна армія, дві країни !!!
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17.03.2023 14:42 Відповісти
Ну азера і турки- це різні народи з різними мовами. Схожі мови, спільні предки, але народи різні.
А румуни і молдавани це один народ з однією мовою, який довгий час був розділений
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17.03.2023 14:47 Відповісти
а що ви не кажете ??? а чому азербайджанці називають себе північними турками, а в їх паспортах навіть при царській кацапській окупації і а ж 1930-тих років писалося - турок (турчанка), тільки дибіл і бандит з широкої дороги йоська сталін (джугашвілі) в 1930 роках придумав національність азербайджанець - за назвою місцевасті !!! тоді доречі він і придумав ще одну недо-націю - сруцьких !!!
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17.03.2023 14:55 Відповісти
Сруцьких придумав пЯтруха першой в 1721 році
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17.03.2023 15:00 Відповісти
ні !!! дибіл петя 1 перейменував мацковію в русію, вкравши назву країни і нетільки назву в Русі-України !!!
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17.03.2023 15:06 Відповісти
Свинорилих руцькими при Сталіні почали називати.
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17.03.2023 15:38 Відповісти
Азербайжанцы скорее с персами с Ирана имеют больше общего. Но я не арабовед может ошибаюсь.
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17.03.2023 15:21 Відповісти
азербайжанці це турській народ !!! я також не є істориком, але в ютубі є українській блогера азербайджансьного походженя https://www.youtube.com/@eldarlive Ельдар Дніпро там він багато чого про Азербайджан, Туретчину розповідає
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17.03.2023 15:27 Відповісти
Тюркський
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17.03.2023 20:02 Відповісти
З якого дива Ви раптом вирішили, що можете вказувати іншим країнам що вони повинні робити?

Вважаєте їх дурнішими за себе?
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17.03.2023 14:50 Відповісти
тому що я вільна людина ....
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17.03.2023 14:56 Відповісти
Вільна людина поважає інших вільних людей, а Ви забороняєте їм робити свій власний вибір, і вказуєте, що вони, на Вашу думку, ПОВИННІ робити!

Я не впевнений, що Ви Українець!
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17.03.2023 14:59 Відповісти
прошу пана чого ви так розійшлися ??? я вам що в штани насрав ???
як би не кацапське окупаційне, переважно кацапомовне лайно що червоні окупанти заселили туди після так званого "асвабождені от націзьма" то Молдова вже довно певернулася б у "рідну гавань", де їй належить бути - в Румунію !!!
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17.03.2023 15:03 Відповісти
З того часу, як кацапи окупували частину Румунії, пройшло вже купа років. За цей час виросло і пішло з життя вже не одне покоління, і переважна більшість теперішніх громадян Молдови вважають, що вони повинні жити в Молдові, а не в Румунії.

А розійшовся я тому, що ми повинні з розумінням і повагою ставитись до любого їхнього вибору, а не вказувати їм що вони повинні зробити.

І знаєте чому? Тому що ми не кацапи!
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17.03.2023 15:11 Відповісти
немає жодної Молдови і ніколи не було, так само як не має ів ніколи не було Азербайджану - це окуповані кацапами, відповідно, території Румунії та Туретчини !! Азербайджан обʼєднався з Туретчиною і тим самим захистився від кацапського окупаційного лайна !!! що заважає те саме зробити Молдові ??? кацапомовноє насіленіє це не аргумент, бо хто хоче в Молдові гаваріть парускі - чеимодан,вокзал, мацковські болота та ***ня !!!
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17.03.2023 15:17 Відповісти
Х.йло - що ти робиш у цьому чаті під ніком Українця?
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17.03.2023 15:19 Відповісти
"Людині властиво помилятися, а наполягати на помилці,- дурню"
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17.03.2023 15:43 Відповісти
Це для
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17.03.2023 15:55 Відповісти
Відмовляти країнам у їхньому існуванні - це і є дурня, якою займається Х.йло, і його поплічники тут!
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17.03.2023 15:59 Відповісти
Існує декілька версій назви Азербайджан, але зрозуміло одне, що на цих землях завжди жили народи, культура яких сягає тисячоліть, справжніх, не як у моськовитів.
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17.03.2023 16:39 Відповісти
з яких це пір азербайджан - це окупована територія Туреччини? )) І якщо ви пишете, що немає Молдови і ніколи не було, то у мене для вас погані новини...
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17.03.2023 18:21 Відповісти
🤨
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17.03.2023 15:02 Відповісти
Вони й збиралися це робити, здається офіційно вже був двіж.
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17.03.2023 14:52 Відповісти
воля-це найцінніший скарб,в тому числі і для країни.
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17.03.2023 16:13 Відповісти
від внутрішньої проросійської пи*доти вас навіть сам бог не захистить.

власних гнид чавити треба самому.
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17.03.2023 14:47 Відповісти
це робиться елементарно !!! усім хто не знає румунську мову - поспорт негромадянина в зуби !!!
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17.03.2023 14:50 Відповісти
В Украине такая же беда…..Вы разве не замечали какую банду руССкие попы собирают на «крестовые походы с бЕндеровцами и русофобами»…не многим меньше чем вся Молдова…..а уж в Раде кацапов точно в разы больше чем в парламенте Молдовы.
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17.03.2023 15:16 Відповісти
Додам. І не лише Молдову
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17.03.2023 14:50 Відповісти
Молдова очень разная, отсюда и многие проблемы. Там же несколько автономий. Народу полно, которые терпеть не могут ни ЕС, ни Украину, ни Запад в целом. И это не только речь идёт о таких регионах как Гагаузия, и Приднестровье. Но и в самом Кишинёве огромная часть пророссийская. Правда получать румынские, болгарские паспорта и спокойно работать в ЕС, это им не мешает. Живут в Европе и хают все европейское, также как и русские короче.
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17.03.2023 15:00 Відповісти
усі автономії можна ліквідувати однією постановою парламенту !!!
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17.03.2023 15:38 Відповісти
у пмр нет автономии
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17.03.2023 15:44 Відповісти
пмр взагалі не існує !!! це окуповакана кацапським лайном і біонепотребом частина суверенної Молдови !!!
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17.03.2023 15:46 Відповісти
Милейший, а вы были в Гагаузии? Там очень особенные люди живут, они готовы с вилами выходить и дороги перекрывать. Кишинёву это не нужно.
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17.03.2023 16:40 Відповісти
Напомню что гагаузы до Приднестровской войны так же хотели принять к себе российские войска и создать сераратискую республику
это кончилось тем чт молдаване приехали на автобусах , окружили Гагаузию и напомнили им что они живут на исконно молдавской земле и что их переселили некогда на эту землю и что молдаване не собираются отдавать и торговать своей землей!!!
на этом они очень быстро успокоились!!
кто не в курсе спрашиваем гагаузов постарше
гагаузы составляют не более 3-4% населения
а молдаване более 80%
если молдаване начнут им перекрывать дороги - то вымрут с голоду !!!
или не согласен????
может посоветуешь гагаузам поставить границу с собаками и башнями и отказаться от молдавского паспорта и отказать от гражданства и от всего другого молдавского ( номера авто, водительские права, документы на предприятие и тд)
и въезжать в Молдову по визе!!!
хочу услышать мнение????
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17.03.2023 17:28 Відповісти
Не знал об этих событиях. Если решение вопроса существует, то я рад.
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19.03.2023 21:56 Відповісти
И да и нет. Кто то же оказывал сопротивление русским в 92 - вроде как 1000 штук орков, тогда завалили. Кто -то же избрал Парламент и Президента дружественного Украине. Кто-то же оказывал помощь украинским беженцем год назад... Не все так однозначно, как любят некоторые говорить ...
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17.03.2023 15:42 Відповісти
Откуда такие выводы??
в Молдове есть так называемая автономия Гагаузии в которой проживает около 3% гагаузов и то смешных с болгарами
и есть оккупированное Приднестроьве
руских еще 4% а то и меньше и украинцев около 4%и другие нац меньшинства
кореные молдаване более 80%

в большей части это проевропейски граждане ибо почти половина имеет румынские и до европейские паспорта и другая почти половина ждёт эти паспорта!!
терпеть не могут Европу и не подерживают Украину - это малая часть русни и ватных в целом не более 20%
остальная и большая часть кореных молдаван доказали в начале войны что они подерживают Украину и помогают чем могут ибо в начале войны молдаване шли в большом количестве на границу и забирали беженцев к себе домой , кормили и одевали чем могли!
в Молдове до сих пор живут около 500 тыс беженцев которые молдаване приняли в свои дома или обустроили в разных центрах!
В Кишиневе в целом самая большая часть населения - это проевропейцы и не раз это доказывалось в разных опросах!!
ибо в столице живут в основном большая часть молдавской интеллигенции и люди хорошо информированы с нормальными мозгами!
так же на последних президентских выборах выиграла с большим отрывом Мая Санду - чисто европейский политик уважаемая во всем мире
так же на последних парламентских выборах 65 голосов в парламенте имеет партия ПАС - которая было создано Маей Санду. И является чисто европейской партией
так же и правительство Молдовы - чисто европейская
так что Молдова в большей и очень большей части - это проевропейской государство с проевропейскими гражданами!!
пооскольку каждый думающий молдаванин понимает что развитие страны и будущее может дать только и только развитая Европа и развитый мир- а не убогая Росия!!!!!!
эти несколько и стала ватноголовых которые выходят на протесты проплаченные вором Шором и поддерживаемые Кремлем - с каждым днем выходят все меньше и как только деньги перестанут поступать-разбегаться по домам и закроют рот !!
Будушее Молдовы - это Европа!!!!
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17.03.2023 17:21 Відповісти
Откуда такие выводы? Вы серьёзно? Та с Европы, где работают, такое ощущение, пол Молдовы. А именно с Германии. Да, они имеют румынские и болгарские паспорта, а толку? Обсуждают между собой Германию(где работаю не один уже год). Про то, какая Германия стрёмная, что даёт Украине оружие, а именно о танках шла речь. Разговаривал житель Кишинёва и гагауз. Причём, не стесняясь в выражениях, что мол всё равно, россия всё это уничтожит, так что мол немцы длбы.
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17.03.2023 18:24 Відповісти
Майя, то може нарешті віддай/продай нам ті нещасні шість МіГ-ів?
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17.03.2023 15:25 Відповісти
МиГи - это одно название. Корпус - без начинки. Все было разворовано и вывезено в рашку во времена Воронина
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17.03.2023 15:38 Відповісти
Тебе Словакия отдала хорошие Миги 16 штук
у нас они разобраны и не летают!
тебе они зачем??
или Мая в горле застряла??
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17.03.2023 17:29 Відповісти
А Молдова как бедная овечка сидит и дрожит.
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17.03.2023 15:42 Відповісти
Так
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17.03.2023 15:46 Відповісти
Неуч
молдаване веками воевали с тремя самыми большими империями
с Османской империей, с Австро-венгерской империей и Российской империей!!
несмотря на нашу малочисленность- но своим мужеством молдаване отстояли свои земли и передали своим предкам !!!
и никто не стояли на колени или убегали!
а брали оружие и воевали!!
в 1992 когда 14- Ая российская армия в Приднестроьве и толпа сепаров пошло на Молдову - молдаване почти голыми руками жгли руские танки и уничтожали окупантов!
и у молдаван небыло натовского оружия как сегодня в Украине- а воевали с одним автоматом на троих!!
и если не дай бог росияне прорвались через Одессу в Молдову как они планировали- будь уверен все молдаване встали в ружье и никто бы не убежал а защищали свои дома и землю! Учи историю молдаван потом высказывайся
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17.03.2023 17:36 Відповісти
Никто не хочет имея мирную жизнь, воевать идиоты привыкшие к войне живут в рашке, они не вылазят из локальных войн со времен .... и периодически устраивают большие
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17.03.2023 15:47 Відповісти
да, якби кацапи захопили Одесу то вже полізли б в Молдову
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17.03.2023 20:34 Відповісти
 
 