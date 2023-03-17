РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10522 посетителя онлайн
Новости Война
9 815 48

Украина защищает Молдову от войны, - Санду

санду

Сама собой Молдова – слабая и уязвимая. Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявила президент Майя Санду во время выступления в парламенте.

"Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но ведь это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставали верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех ради благой цели - будущего наших детей и страны. Я здесь не для того, чтобы рассказывать о чудесах. Знаю, что тяжело жить в Молдове, знаю, что цены ударили больше, чем по другим, знаю, что надо (трудно) работать с утра до вечера", – сказала она.

Санду также заявила, что пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождать территории Молдовы и Грузии от российских сил - не дело Украины, - Данилов

Молдова (1893) Мая Санду (220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
молдавани !!! обʼєднайтеся з Румунією, подібно до того як обʼєдналися Азербайднан та Туретчина - однин народ, одна армія, дві країни !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:42 Ответить
+4
Молдова очень разная, отсюда и многие проблемы. Там же несколько автономий. Народу полно, которые терпеть не могут ни ЕС, ни Украину, ни Запад в целом. И это не только речь идёт о таких регионах как Гагаузия, и Приднестровье. Но и в самом Кишинёве огромная часть пророссийская. Правда получать румынские, болгарские паспорта и спокойно работать в ЕС, это им не мешает. Живут в Европе и хают все европейское, также как и русские короче.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:00 Ответить
+4
прошу пана чого ви так розійшлися ??? я вам що в штани насрав ???
як би не кацапське окупаційне, переважно кацапомовне лайно що червоні окупанти заселили туди після так званого "асвабождені от націзьма" то Молдова вже довно певернулася б у "рідну гавань", де їй належить бути - в Румунію !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молдавани !!! обʼєднайтеся з Румунією, подібно до того як обʼєдналися Азербайднан та Туретчина - однин народ, одна армія, дві країни !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:42 Ответить
Ну азера і турки- це різні народи з різними мовами. Схожі мови, спільні предки, але народи різні.
А румуни і молдавани це один народ з однією мовою, який довгий час був розділений
показать весь комментарий
17.03.2023 14:47 Ответить
а що ви не кажете ??? а чому азербайджанці називають себе північними турками, а в їх паспортах навіть при царській кацапській окупації і а ж 1930-тих років писалося - турок (турчанка), тільки дибіл і бандит з широкої дороги йоська сталін (джугашвілі) в 1930 роках придумав національність азербайджанець - за назвою місцевасті !!! тоді доречі він і придумав ще одну недо-націю - сруцьких !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:55 Ответить
Сруцьких придумав пЯтруха першой в 1721 році
показать весь комментарий
17.03.2023 15:00 Ответить
ні !!! дибіл петя 1 перейменував мацковію в русію, вкравши назву країни і нетільки назву в Русі-України !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:06 Ответить
Свинорилих руцькими при Сталіні почали називати.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:38 Ответить
Азербайжанцы скорее с персами с Ирана имеют больше общего. Но я не арабовед может ошибаюсь.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:21 Ответить
азербайжанці це турській народ !!! я також не є істориком, але в ютубі є українській блогера азербайджансьного походженя https://www.youtube.com/@eldarlive Ельдар Дніпро там він багато чого про Азербайджан, Туретчину розповідає
показать весь комментарий
17.03.2023 15:27 Ответить
Тюркський
показать весь комментарий
17.03.2023 20:02 Ответить
З якого дива Ви раптом вирішили, що можете вказувати іншим країнам що вони повинні робити?

Вважаєте їх дурнішими за себе?
показать весь комментарий
17.03.2023 14:50 Ответить
тому що я вільна людина ....
показать весь комментарий
17.03.2023 14:56 Ответить
Вільна людина поважає інших вільних людей, а Ви забороняєте їм робити свій власний вибір, і вказуєте, що вони, на Вашу думку, ПОВИННІ робити!

Я не впевнений, що Ви Українець!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:59 Ответить
прошу пана чого ви так розійшлися ??? я вам що в штани насрав ???
як би не кацапське окупаційне, переважно кацапомовне лайно що червоні окупанти заселили туди після так званого "асвабождені от націзьма" то Молдова вже довно певернулася б у "рідну гавань", де їй належить бути - в Румунію !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:03 Ответить
З того часу, як кацапи окупували частину Румунії, пройшло вже купа років. За цей час виросло і пішло з життя вже не одне покоління, і переважна більшість теперішніх громадян Молдови вважають, що вони повинні жити в Молдові, а не в Румунії.

А розійшовся я тому, що ми повинні з розумінням і повагою ставитись до любого їхнього вибору, а не вказувати їм що вони повинні зробити.

І знаєте чому? Тому що ми не кацапи!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:11 Ответить
немає жодної Молдови і ніколи не було, так само як не має ів ніколи не було Азербайджану - це окуповані кацапами, відповідно, території Румунії та Туретчини !! Азербайджан обʼєднався з Туретчиною і тим самим захистився від кацапського окупаційного лайна !!! що заважає те саме зробити Молдові ??? кацапомовноє насіленіє це не аргумент, бо хто хоче в Молдові гаваріть парускі - чеимодан,вокзал, мацковські болота та ***ня !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:17 Ответить
Х.йло - що ти робиш у цьому чаті під ніком Українця?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:19 Ответить
"Людині властиво помилятися, а наполягати на помилці,- дурню"
показать весь комментарий
17.03.2023 15:43 Ответить
Це для
показать весь комментарий
17.03.2023 15:55 Ответить
Відмовляти країнам у їхньому існуванні - це і є дурня, якою займається Х.йло, і його поплічники тут!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:59 Ответить
Існує декілька версій назви Азербайджан, але зрозуміло одне, що на цих землях завжди жили народи, культура яких сягає тисячоліть, справжніх, не як у моськовитів.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:39 Ответить
з яких це пір азербайджан - це окупована територія Туреччини? )) І якщо ви пишете, що немає Молдови і ніколи не було, то у мене для вас погані новини...
показать весь комментарий
17.03.2023 18:21 Ответить
🤨
показать весь комментарий
17.03.2023 15:02 Ответить
Вони й збиралися це робити, здається офіційно вже був двіж.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:52 Ответить
воля-це найцінніший скарб,в тому числі і для країни.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:13 Ответить
від внутрішньої проросійської пи*доти вас навіть сам бог не захистить.

власних гнид чавити треба самому.
показать весь комментарий
17.03.2023 14:47 Ответить
це робиться елементарно !!! усім хто не знає румунську мову - поспорт негромадянина в зуби !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 14:50 Ответить
В Украине такая же беда…..Вы разве не замечали какую банду руССкие попы собирают на «крестовые походы с бЕндеровцами и русофобами»…не многим меньше чем вся Молдова…..а уж в Раде кацапов точно в разы больше чем в парламенте Молдовы.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:16 Ответить
Додам. І не лише Молдову
показать весь комментарий
17.03.2023 14:50 Ответить
Молдова очень разная, отсюда и многие проблемы. Там же несколько автономий. Народу полно, которые терпеть не могут ни ЕС, ни Украину, ни Запад в целом. И это не только речь идёт о таких регионах как Гагаузия, и Приднестровье. Но и в самом Кишинёве огромная часть пророссийская. Правда получать румынские, болгарские паспорта и спокойно работать в ЕС, это им не мешает. Живут в Европе и хают все европейское, также как и русские короче.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:00 Ответить
усі автономії можна ліквідувати однією постановою парламенту !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:38 Ответить
у пмр нет автономии
показать весь комментарий
17.03.2023 15:44 Ответить
пмр взагалі не існує !!! це окуповакана кацапським лайном і біонепотребом частина суверенної Молдови !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:46 Ответить
Милейший, а вы были в Гагаузии? Там очень особенные люди живут, они готовы с вилами выходить и дороги перекрывать. Кишинёву это не нужно.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:40 Ответить
Напомню что гагаузы до Приднестровской войны так же хотели принять к себе российские войска и создать сераратискую республику
это кончилось тем чт молдаване приехали на автобусах , окружили Гагаузию и напомнили им что они живут на исконно молдавской земле и что их переселили некогда на эту землю и что молдаване не собираются отдавать и торговать своей землей!!!
на этом они очень быстро успокоились!!
кто не в курсе спрашиваем гагаузов постарше
гагаузы составляют не более 3-4% населения
а молдаване более 80%
если молдаване начнут им перекрывать дороги - то вымрут с голоду !!!
или не согласен????
может посоветуешь гагаузам поставить границу с собаками и башнями и отказаться от молдавского паспорта и отказать от гражданства и от всего другого молдавского ( номера авто, водительские права, документы на предприятие и тд)
и въезжать в Молдову по визе!!!
хочу услышать мнение????
показать весь комментарий
17.03.2023 17:28 Ответить
Не знал об этих событиях. Если решение вопроса существует, то я рад.
показать весь комментарий
19.03.2023 21:56 Ответить
И да и нет. Кто то же оказывал сопротивление русским в 92 - вроде как 1000 штук орков, тогда завалили. Кто -то же избрал Парламент и Президента дружественного Украине. Кто-то же оказывал помощь украинским беженцем год назад... Не все так однозначно, как любят некоторые говорить ...
показать весь комментарий
17.03.2023 15:42 Ответить
Откуда такие выводы??
в Молдове есть так называемая автономия Гагаузии в которой проживает около 3% гагаузов и то смешных с болгарами
и есть оккупированное Приднестроьве
руских еще 4% а то и меньше и украинцев около 4%и другие нац меньшинства
кореные молдаване более 80%

в большей части это проевропейски граждане ибо почти половина имеет румынские и до европейские паспорта и другая почти половина ждёт эти паспорта!!
терпеть не могут Европу и не подерживают Украину - это малая часть русни и ватных в целом не более 20%
остальная и большая часть кореных молдаван доказали в начале войны что они подерживают Украину и помогают чем могут ибо в начале войны молдаване шли в большом количестве на границу и забирали беженцев к себе домой , кормили и одевали чем могли!
в Молдове до сих пор живут около 500 тыс беженцев которые молдаване приняли в свои дома или обустроили в разных центрах!
В Кишиневе в целом самая большая часть населения - это проевропейцы и не раз это доказывалось в разных опросах!!
ибо в столице живут в основном большая часть молдавской интеллигенции и люди хорошо информированы с нормальными мозгами!
так же на последних президентских выборах выиграла с большим отрывом Мая Санду - чисто европейский политик уважаемая во всем мире
так же на последних парламентских выборах 65 голосов в парламенте имеет партия ПАС - которая было создано Маей Санду. И является чисто европейской партией
так же и правительство Молдовы - чисто европейская
так что Молдова в большей и очень большей части - это проевропейской государство с проевропейскими гражданами!!
пооскольку каждый думающий молдаванин понимает что развитие страны и будущее может дать только и только развитая Европа и развитый мир- а не убогая Росия!!!!!!
эти несколько и стала ватноголовых которые выходят на протесты проплаченные вором Шором и поддерживаемые Кремлем - с каждым днем выходят все меньше и как только деньги перестанут поступать-разбегаться по домам и закроют рот !!
Будушее Молдовы - это Европа!!!!
показать весь комментарий
17.03.2023 17:21 Ответить
Откуда такие выводы? Вы серьёзно? Та с Европы, где работают, такое ощущение, пол Молдовы. А именно с Германии. Да, они имеют румынские и болгарские паспорта, а толку? Обсуждают между собой Германию(где работаю не один уже год). Про то, какая Германия стрёмная, что даёт Украине оружие, а именно о танках шла речь. Разговаривал житель Кишинёва и гагауз. Причём, не стесняясь в выражениях, что мол всё равно, россия всё это уничтожит, так что мол немцы длбы.
показать весь комментарий
17.03.2023 18:24 Ответить
Майя, то може нарешті віддай/продай нам ті нещасні шість МіГ-ів?
показать весь комментарий
17.03.2023 15:25 Ответить
МиГи - это одно название. Корпус - без начинки. Все было разворовано и вывезено в рашку во времена Воронина
показать весь комментарий
17.03.2023 15:38 Ответить
Тебе Словакия отдала хорошие Миги 16 штук
у нас они разобраны и не летают!
тебе они зачем??
или Мая в горле застряла??
показать весь комментарий
17.03.2023 17:29 Ответить
А Молдова как бедная овечка сидит и дрожит.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:42 Ответить
Так
показать весь комментарий
17.03.2023 15:46 Ответить
Неуч
молдаване веками воевали с тремя самыми большими империями
с Османской империей, с Австро-венгерской империей и Российской империей!!
несмотря на нашу малочисленность- но своим мужеством молдаване отстояли свои земли и передали своим предкам !!!
и никто не стояли на колени или убегали!
а брали оружие и воевали!!
в 1992 когда 14- Ая российская армия в Приднестроьве и толпа сепаров пошло на Молдову - молдаване почти голыми руками жгли руские танки и уничтожали окупантов!
и у молдаван небыло натовского оружия как сегодня в Украине- а воевали с одним автоматом на троих!!
и если не дай бог росияне прорвались через Одессу в Молдову как они планировали- будь уверен все молдаване встали в ружье и никто бы не убежал а защищали свои дома и землю! Учи историю молдаван потом высказывайся
показать весь комментарий
17.03.2023 17:36 Ответить
Никто не хочет имея мирную жизнь, воевать идиоты привыкшие к войне живут в рашке, они не вылазят из локальных войн со времен .... и периодически устраивают большие
показать весь комментарий
17.03.2023 15:47 Ответить
да, якби кацапи захопили Одесу то вже полізли б в Молдову
показать весь комментарий
17.03.2023 20:34 Ответить
 
 