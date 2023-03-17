Украина защищает Молдову от войны, - Санду

Сама собой Молдова – слабая и уязвимая. Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявила президент Майя Санду во время выступления в парламенте.

"Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но ведь это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставали верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех ради благой цели - будущего наших детей и страны. Я здесь не для того, чтобы рассказывать о чудесах. Знаю, что тяжело жить в Молдове, знаю, что цены ударили больше, чем по другим, знаю, что надо (трудно) работать с утра до вечера", – сказала она.

Санду также заявила, что пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войне.

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