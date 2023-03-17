Украина защищает Молдову от войны, - Санду
Сама собой Молдова – слабая и уязвимая. Только в ЕС можно жить в процветании, спокойствии и мире.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, об этом заявила президент Майя Санду во время выступления в парламенте.
"Знаю, что многие из вас считают, что Молдова не сможет войти в ЕС. Но ведь это не иллюзия. Как бы вы ни были разочарованы, мы не переставали верить в нашу страну. Европеизация Молдовы может объединить всех ради благой цели - будущего наших детей и страны. Я здесь не для того, чтобы рассказывать о чудесах. Знаю, что тяжело жить в Молдове, знаю, что цены ударили больше, чем по другим, знаю, что надо (трудно) работать с утра до вечера", – сказала она.
Санду также заявила, что пока Украина защищается от нападения России, для Молдовы нет угрозы войне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А румуни і молдавани це один народ з однією мовою, який довгий час був розділений
Вважаєте їх дурнішими за себе?
Я не впевнений, що Ви Українець!
як би не кацапське окупаційне, переважно кацапомовне лайно що червоні окупанти заселили туди після так званого "асвабождені от націзьма" то Молдова вже довно певернулася б у "рідну гавань", де їй належить бути - в Румунію !!!
А розійшовся я тому, що ми повинні з розумінням і повагою ставитись до любого їхнього вибору, а не вказувати їм що вони повинні зробити.
І знаєте чому? Тому що ми не кацапи!
власних гнид чавити треба самому.
это кончилось тем чт молдаване приехали на автобусах , окружили Гагаузию и напомнили им что они живут на исконно молдавской земле и что их переселили некогда на эту землю и что молдаване не собираются отдавать и торговать своей землей!!!
на этом они очень быстро успокоились!!
кто не в курсе спрашиваем гагаузов постарше
гагаузы составляют не более 3-4% населения
а молдаване более 80%
если молдаване начнут им перекрывать дороги - то вымрут с голоду !!!
или не согласен????
может посоветуешь гагаузам поставить границу с собаками и башнями и отказаться от молдавского паспорта и отказать от гражданства и от всего другого молдавского ( номера авто, водительские права, документы на предприятие и тд)
и въезжать в Молдову по визе!!!
хочу услышать мнение????
в Молдове есть так называемая автономия Гагаузии в которой проживает около 3% гагаузов и то смешных с болгарами
и есть оккупированное Приднестроьве
руских еще 4% а то и меньше и украинцев около 4%и другие нац меньшинства
кореные молдаване более 80%
в большей части это проевропейски граждане ибо почти половина имеет румынские и до европейские паспорта и другая почти половина ждёт эти паспорта!!
терпеть не могут Европу и не подерживают Украину - это малая часть русни и ватных в целом не более 20%
остальная и большая часть кореных молдаван доказали в начале войны что они подерживают Украину и помогают чем могут ибо в начале войны молдаване шли в большом количестве на границу и забирали беженцев к себе домой , кормили и одевали чем могли!
в Молдове до сих пор живут около 500 тыс беженцев которые молдаване приняли в свои дома или обустроили в разных центрах!
В Кишиневе в целом самая большая часть населения - это проевропейцы и не раз это доказывалось в разных опросах!!
ибо в столице живут в основном большая часть молдавской интеллигенции и люди хорошо информированы с нормальными мозгами!
так же на последних президентских выборах выиграла с большим отрывом Мая Санду - чисто европейский политик уважаемая во всем мире
так же на последних парламентских выборах 65 голосов в парламенте имеет партия ПАС - которая было создано Маей Санду. И является чисто европейской партией
так же и правительство Молдовы - чисто европейская
так что Молдова в большей и очень большей части - это проевропейской государство с проевропейскими гражданами!!
пооскольку каждый думающий молдаванин понимает что развитие страны и будущее может дать только и только развитая Европа и развитый мир- а не убогая Росия!!!!!!
эти несколько и стала ватноголовых которые выходят на протесты проплаченные вором Шором и поддерживаемые Кремлем - с каждым днем выходят все меньше и как только деньги перестанут поступать-разбегаться по домам и закроют рот !!
Будушее Молдовы - это Европа!!!!
у нас они разобраны и не летают!
тебе они зачем??
или Мая в горле застряла??
молдаване веками воевали с тремя самыми большими империями
с Османской империей, с Австро-венгерской империей и Российской империей!!
несмотря на нашу малочисленность- но своим мужеством молдаване отстояли свои земли и передали своим предкам !!!
и никто не стояли на колени или убегали!
а брали оружие и воевали!!
в 1992 когда 14- Ая российская армия в Приднестроьве и толпа сепаров пошло на Молдову - молдаване почти голыми руками жгли руские танки и уничтожали окупантов!
и у молдаван небыло натовского оружия как сегодня в Украине- а воевали с одним автоматом на троих!!
и если не дай бог росияне прорвались через Одессу в Молдову как они планировали- будь уверен все молдаване встали в ружье и никто бы не убежал а защищали свои дома и землю! Учи историю молдаван потом высказывайся