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Новини Війна
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Данілов про допомогу Молдові військовим шляхом: Розглянемо звернення у разі надходження

данілов

Якщо президент Молдови Майя Санду звернеться до України щодо надання допомоги, зокрема й військовим шляхом, таке питання може бути розглянуте українською владою.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами", - зазначив він.

Данілов зазначив, що у росіян ще зберігається план по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови. І РФ спробує це реалізувати, для України з'явиться додаткова точка напруги, на яку доведеться звертати увагу.

"Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає. Росіяни із задоволенням більш активно задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпорошували сили і спроможності", - пояснив секретар РНБО.

Також читайте: У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Молдова (2086) Придністров’я (474) росія (65883) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+12
наволоч тупа.просрав усе що міг а тут ще комусь допомагати обіцяє.
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03.03.2023 10:27
+11
У Ковбасна снарядів радянського зразка звезених з усього Варшавського договора на рік війни. Знаходиться біла кордону з Україною, а ще 1000-1500 "міротворців", яких можна було б оточити і обміняти на захисників Маріуполя.
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03.03.2023 10:33
+6
как там твои прзывного возраста дети, данилов? уже под бахмутом?
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03.03.2023 10:34
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наволоч тупа.просрав усе що міг а тут ще комусь допомагати обіцяє.
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03.03.2023 10:27 Відповісти
Конечно, свой вьіводок спрятал, а теперь геройствует за счет чужих жизней.
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03.03.2023 10:32 Відповісти
при чем тут допомагати?!Олух.Тираспольская опухоль граничит с территорией Украины,и создает прямую угрозу нашей безопасности.враг по сути за спиной,и оттягивает наши военные подразделения.
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03.03.2023 12:28 Відповісти
і шо?Ми на стільки сильні та забезпечені що і "допомагати" можемо?
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03.03.2023 12:43 Відповісти
" Данілов про допомогу Молдові військовим шляхом: Розглянемо звернення у разі надходження"== ви що там, точно довбо...би?! Яка на...й допомога?! Чим ми тоді від раші будемо відрізнятися, якщо війська введем в іншу країну???!!!
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03.03.2023 13:42 Відповісти
Охренеть .
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03.03.2023 10:28 Відповісти
У Ковбасна снарядів радянського зразка звезених з усього Варшавського договора на рік війни. Знаходиться біла кордону з Україною, а ще 1000-1500 "міротворців", яких можна було б оточити і обміняти на захисників Маріуполя.
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03.03.2023 10:33 Відповісти
так взорвут же в случае шухера. А на "мироточцев" уже давно крест поставили на расее.
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03.03.2023 10:41 Відповісти
То і самі взірвуться, там близько 7000 ешелонів! *********** (самі росіяни колись цим хизувались),а вразі захоплення в України в найближчі роки зникне потреба у снарядах радянського зразка.
А ще потрібно враховувати постійну загрозу з цього анклаву. Так зараз там максимум 1500 "миротворців". але потрібно враховувати той факт, що кремлівські амбіції на рахунок України нікуди не подінуться і колись там може з'явитись угрупування набагато більше.
Тому тут ще питання кому ця операція більше потрібна: Україні чи Молдові?
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03.03.2023 10:54 Відповісти
они взорвутся раньше, чем мы успеем добежать до тех складов, а те полторы тысячи "мироточцев" готовы "разбежаться в разные стороны накануне большого шухера".
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03.03.2023 11:03 Відповісти
Ви уявляєте як побудована система зберігання такого обсягу ***********, щоб все це підірвати потрібно дуже багато часу. В України є ССО, так ризик значний але він того вартує, зрештою це вирішувати буде військовополітичне керівництво як мінімум України та Молдови.
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03.03.2023 11:23 Відповісти
вот как раз времени у них было\есть дохрена. Больше даже, чем у некоторых в Ичне.
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Ну тоді хоч аб ліквідуємо постійну загрозу вторгнення на майбутнє! Але я бачу Ви або бот, або ждун асвабадітелєй.
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03.03.2023 11:42 Відповісти
вы просто сюда редко заходите, поэтому я не буду вам указывать направление.
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03.03.2023 11:44 Відповісти
как там твои прзывного возраста дети, данилов? уже под бахмутом?
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03.03.2023 10:34 Відповісти
Україні туди зброєю втручатися непотрібно, своїх проблем по горло вистачає,
але треба висловити своє повне розуміння можливим намірам Молдови отримати допомогу з боку Румунії, якщо виникне потреба,
а ще краще буде, коли місію Румунії щодо захисту суверенітету Молдови підтримає також НАТО загалом,
навіть якщо Молдова не зможе взяти під контроль склади зброї 14-ї армії і московити їх підірвуть, безпека Одеської області після демілітаризації Придністров'я у будь-якому випадку посилиться
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03.03.2023 10:44 Відповісти
Україна не окупант ... Хай Молдова сама вирішує свої питання.... Полізуть до нас - тоді інша справа....
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03.03.2023 10:45 Відповісти
Допомогати треба, а то Україна отримає ще один гнійник як в лукашенківській Білорусії . А цього допустити не можливо поки не пізно. Московії потрібна ця
ТЕРИТОРІЯ для дестабілізації не тільки України а і країн НАТО. Це загроза не тільки суверенітету Молдови а і суверенітету України.
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03.03.2023 10:46 Відповісти
ти з лав ЗСУ пишеш, допомагальщик?

з дівана багато чого можна робити, коли власною дупою не ризикуєш
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03.03.2023 10:56 Відповісти
може треба допомогати ти хто зараз боронить нашу Країну, а не другим, чи ми вже рашистів вигнали, стали на ноги й почуваємось як супер держава?
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03.03.2023 12:08 Відповісти
Що там Санду, коли дозріє? Українським військам набої потрібні.
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03.03.2023 10:47 Відповісти
Они в 19 просили,земразь отказала . Ибо уже были планы по сдаче Украины *****.
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03.03.2023 10:50 Відповісти
Новий прем'єр пояснює, що страхи ветеринара перебільшені, Та й взагалі, то Дерьмак нагнітає. так раптово і план перевороту, з'явився, списки заколотників, шляхи проникнення.... і все це Гнусавий передав Санду. Не було б дружби Дерьмака та Діми манкурта, можна було б повірити.
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03.03.2023 10:51 Відповісти
під Бахмутом повний триндець, а цей ушльопок комусь там допомагати обіцяє

може сам планує піти до ЗСУ?
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03.03.2023 10:55 Відповісти
С Бахмутом разберись, генералиссимус картонный. Клоуны, мля..
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03.03.2023 11:55 Відповісти
Распорядители...По ходу, ребята в других реалиях находятся. Это вам не деньги пелить. Тут нужно о других интересах думать, на что не заточены эти "планщики"
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03.03.2023 12:14 Відповісти
 
 