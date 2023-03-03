Данілов про допомогу Молдові військовим шляхом: Розглянемо звернення у разі надходження
Якщо президент Молдови Майя Санду звернеться до України щодо надання допомоги, зокрема й військовим шляхом, таке питання може бути розглянуте українською владою.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами", - зазначив він.
Данілов зазначив, що у росіян ще зберігається план по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови. І РФ спробує це реалізувати, для України з'явиться додаткова точка напруги, на яку доведеться звертати увагу.
"Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає. Росіяни із задоволенням більш активно задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпорошували сили і спроможності", - пояснив секретар РНБО.
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А ще потрібно враховувати постійну загрозу з цього анклаву. Так зараз там максимум 1500 "миротворців". але потрібно враховувати той факт, що кремлівські амбіції на рахунок України нікуди не подінуться і колись там може з'явитись угрупування набагато більше.
Тому тут ще питання кому ця операція більше потрібна: Україні чи Молдові?
але треба висловити своє повне розуміння можливим намірам Молдови отримати допомогу з боку Румунії, якщо виникне потреба,
а ще краще буде, коли місію Румунії щодо захисту суверенітету Молдови підтримає також НАТО загалом,
навіть якщо Молдова не зможе взяти під контроль склади зброї 14-ї армії і московити їх підірвуть, безпека Одеської області після демілітаризації Придністров'я у будь-якому випадку посилиться
ТЕРИТОРІЯ для дестабілізації не тільки України а і країн НАТО. Це загроза не тільки суверенітету Молдови а і суверенітету України.
з дівана багато чого можна робити, коли власною дупою не ризикуєш
може сам планує піти до ЗСУ?