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Новости Война
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Данилов о помощи Молдове военным путем: Рассмотрим обращение в случае поступления

данілов

Если президент Молдовы Майя Санду обратится к Украине по оказанию помощи, в том числе и военным путем, такой вопрос может быть рассмотрен украинскими властями.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи", - отметил он.

Данилов отметил, что у россиян еще сохраняется план по ситуации, связанной с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы. И РФ попытается это реализовать, для Украины появится дополнительная точка напряжения, на которую придется обращать внимание.

"Нам нужно будет отвлекать часть своего войска на участок молдавской границы. Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием более активно задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы распыляли силы и возможности", - пояснил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк

Данилов Алексей (1066) Молдова (1882) Приднестровье (657) россия (96018) Мая Санду (217)


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Топ комментарии
+12
наволоч тупа.просрав усе що міг а тут ще комусь допомагати обіцяє.
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03.03.2023 10:27
+11
У Ковбасна снарядів радянського зразка звезених з усього Варшавського договора на рік війни. Знаходиться біла кордону з Україною, а ще 1000-1500 "міротворців", яких можна було б оточити і обміняти на захисників Маріуполя.
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03.03.2023 10:33
+6
как там твои прзывного возраста дети, данилов? уже под бахмутом?
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03.03.2023 10:34
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наволоч тупа.просрав усе що міг а тут ще комусь допомагати обіцяє.
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03.03.2023 10:27 Ответить
Конечно, свой вьіводок спрятал, а теперь геройствует за счет чужих жизней.
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03.03.2023 10:32 Ответить
при чем тут допомагати?!Олух.Тираспольская опухоль граничит с территорией Украины,и создает прямую угрозу нашей безопасности.враг по сути за спиной,и оттягивает наши военные подразделения.
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03.03.2023 12:28 Ответить
і шо?Ми на стільки сильні та забезпечені що і "допомагати" можемо?
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03.03.2023 12:43 Ответить
" Данілов про допомогу Молдові військовим шляхом: Розглянемо звернення у разі надходження"== ви що там, точно довбо...би?! Яка на...й допомога?! Чим ми тоді від раші будемо відрізнятися, якщо війська введем в іншу країну???!!!
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03.03.2023 13:42 Ответить
Охренеть .
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03.03.2023 10:28 Ответить
У Ковбасна снарядів радянського зразка звезених з усього Варшавського договора на рік війни. Знаходиться біла кордону з Україною, а ще 1000-1500 "міротворців", яких можна було б оточити і обміняти на захисників Маріуполя.
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03.03.2023 10:33 Ответить
так взорвут же в случае шухера. А на "мироточцев" уже давно крест поставили на расее.
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03.03.2023 10:41 Ответить
То і самі взірвуться, там близько 7000 ешелонів! *********** (самі росіяни колись цим хизувались),а вразі захоплення в України в найближчі роки зникне потреба у снарядах радянського зразка.
А ще потрібно враховувати постійну загрозу з цього анклаву. Так зараз там максимум 1500 "миротворців". але потрібно враховувати той факт, що кремлівські амбіції на рахунок України нікуди не подінуться і колись там може з'явитись угрупування набагато більше.
Тому тут ще питання кому ця операція більше потрібна: Україні чи Молдові?
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03.03.2023 10:54 Ответить
они взорвутся раньше, чем мы успеем добежать до тех складов, а те полторы тысячи "мироточцев" готовы "разбежаться в разные стороны накануне большого шухера".
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03.03.2023 11:03 Ответить
Ви уявляєте як побудована система зберігання такого обсягу ***********, щоб все це підірвати потрібно дуже багато часу. В України є ССО, так ризик значний але він того вартує, зрештою це вирішувати буде військовополітичне керівництво як мінімум України та Молдови.
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03.03.2023 11:23 Ответить
вот как раз времени у них было\есть дохрена. Больше даже, чем у некоторых в Ичне.
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03.03.2023 11:35 Ответить
Ну тоді хоч аб ліквідуємо постійну загрозу вторгнення на майбутнє! Але я бачу Ви або бот, або ждун асвабадітелєй.
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03.03.2023 11:42 Ответить
вы просто сюда редко заходите, поэтому я не буду вам указывать направление.
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03.03.2023 11:44 Ответить
как там твои прзывного возраста дети, данилов? уже под бахмутом?
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03.03.2023 10:34 Ответить
Україні туди зброєю втручатися непотрібно, своїх проблем по горло вистачає,
але треба висловити своє повне розуміння можливим намірам Молдови отримати допомогу з боку Румунії, якщо виникне потреба,
а ще краще буде, коли місію Румунії щодо захисту суверенітету Молдови підтримає також НАТО загалом,
навіть якщо Молдова не зможе взяти під контроль склади зброї 14-ї армії і московити їх підірвуть, безпека Одеської області після демілітаризації Придністров'я у будь-якому випадку посилиться
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03.03.2023 10:44 Ответить
Україна не окупант ... Хай Молдова сама вирішує свої питання.... Полізуть до нас - тоді інша справа....
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03.03.2023 10:45 Ответить
Допомогати треба, а то Україна отримає ще один гнійник як в лукашенківській Білорусії . А цього допустити не можливо поки не пізно. Московії потрібна ця
ТЕРИТОРІЯ для дестабілізації не тільки України а і країн НАТО. Це загроза не тільки суверенітету Молдови а і суверенітету України.
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03.03.2023 10:46 Ответить
ти з лав ЗСУ пишеш, допомагальщик?

з дівана багато чого можна робити, коли власною дупою не ризикуєш
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03.03.2023 10:56 Ответить
може треба допомогати ти хто зараз боронить нашу Країну, а не другим, чи ми вже рашистів вигнали, стали на ноги й почуваємось як супер держава?
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03.03.2023 12:08 Ответить
Що там Санду, коли дозріє? Українським військам набої потрібні.
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03.03.2023 10:47 Ответить
Они в 19 просили,земразь отказала . Ибо уже были планы по сдаче Украины *****.
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03.03.2023 10:50 Ответить
Новий прем'єр пояснює, що страхи ветеринара перебільшені, Та й взагалі, то Дерьмак нагнітає. так раптово і план перевороту, з'явився, списки заколотників, шляхи проникнення.... і все це Гнусавий передав Санду. Не було б дружби Дерьмака та Діми манкурта, можна було б повірити.
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03.03.2023 10:51 Ответить
під Бахмутом повний триндець, а цей ушльопок комусь там допомагати обіцяє

може сам планує піти до ЗСУ?
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03.03.2023 10:55 Ответить
С Бахмутом разберись, генералиссимус картонный. Клоуны, мля..
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03.03.2023 11:55 Ответить
Распорядители...По ходу, ребята в других реалиях находятся. Это вам не деньги пелить. Тут нужно о других интересах думать, на что не заточены эти "планщики"
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03.03.2023 12:14 Ответить
 
 