Данилов о помощи Молдове военным путем: Рассмотрим обращение в случае поступления
Если президент Молдовы Майя Санду обратится к Украине по оказанию помощи, в том числе и военным путем, такой вопрос может быть рассмотрен украинскими властями.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи", - отметил он.
Данилов отметил, что у россиян еще сохраняется план по ситуации, связанной с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы. И РФ попытается это реализовать, для Украины появится дополнительная точка напряжения, на которую придется обращать внимание.
"Нам нужно будет отвлекать часть своего войска на участок молдавской границы. Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием более активно задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы распыляли силы и возможности", - пояснил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще потрібно враховувати постійну загрозу з цього анклаву. Так зараз там максимум 1500 "миротворців". але потрібно враховувати той факт, що кремлівські амбіції на рахунок України нікуди не подінуться і колись там може з'явитись угрупування набагато більше.
Тому тут ще питання кому ця операція більше потрібна: Україні чи Молдові?
але треба висловити своє повне розуміння можливим намірам Молдови отримати допомогу з боку Румунії, якщо виникне потреба,
а ще краще буде, коли місію Румунії щодо захисту суверенітету Молдови підтримає також НАТО загалом,
навіть якщо Молдова не зможе взяти під контроль склади зброї 14-ї армії і московити їх підірвуть, безпека Одеської області після демілітаризації Придністров'я у будь-якому випадку посилиться
ТЕРИТОРІЯ для дестабілізації не тільки України а і країн НАТО. Це загроза не тільки суверенітету Молдови а і суверенітету України.
з дівана багато чого можна робити, коли власною дупою не ризикуєш
може сам планує піти до ЗСУ?