Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц

Президент Молдовы Майя Санду отметила поддержку Украины в противостоянии полномасштабному вторжению России и отметила, что молдаване должны знать, кто "является нашими друзьями, а кто врагами".

Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", - подчеркнула Санду.

Президент добавила, что Кишинев заявлял о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове и вмешиваться в ее внутренние дела, а также сопровождавшие их пропаганду и дезинформацию.

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"Я знаю, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Республики Молдова. Мы знали о пропаганде и дезинформации, говорили и пытались защититься. Но в тот момент, когда мы имели убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова, мы вышли и публично выступили, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги", - сказала Санду.

По ее словам, ресурсы, необходимые для развития Молдовы, поступают из Румынии, ЕС, США и Японии.

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"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни одной копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", - добавила президент.