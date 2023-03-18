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Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц

санду

Президент Молдовы Майя Санду отметила поддержку Украины в противостоянии полномасштабному вторжению России и отметила, что молдаване должны знать, кто "является нашими друзьями, а кто врагами".

Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", - подчеркнула Санду.

Президент добавила, что Кишинев заявлял о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове и вмешиваться в ее внутренние дела, а также сопровождавшие их пропаганду и дезинформацию.

Читайте также: Украина защищает Молдову от войны, - Санду

"Я знаю, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Республики Молдова. Мы знали о пропаганде и дезинформации, говорили и пытались защититься. Но в тот момент, когда мы имели убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова, мы вышли и публично выступили, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги", - сказала Санду.

По ее словам, ресурсы, необходимые для развития Молдовы, поступают из Румынии, ЕС, США и Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Молдовы поражено "русофобской инфекцией", - Песков

"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни одной копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", - добавила президент.

Молдова (1893) россия (96420) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+8
"Отвєтку" з "Калібрів" хто збивати буде?
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18.03.2023 09:12 Ответить
+8
Хрень спорола. Я понимаю, ЧТО она хотела сказать, но вышло глупо. Просто это был своего рода ответ на ватные нарративы о "расея нам помогает, наши яблоки и вино никому не нужны кроме расеи" и т.д. На самом деле все эти нарративы - бред, но вата их любит и за них держится.
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18.03.2023 09:26 Ответить
+6
...нда, перша особа держави має ретельно підбирати висловлювання....бо можна подумати і про "хто більше дасть"...
Щоправда там у них є дуже суттєва проблема. Приклад, 8 моїх колишніх однокашників по навчанню залишились там, на болотах, їм по-барабану Молдова, тільки квакають звідти, поотримували пільги військові пенсії, ще й в нашу адресу дрищуть, ненавиджу
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18.03.2023 09:08 Ответить
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То ліквідуйте свій варіант Лугандонії під боком - фейкову недореспубліку Придністров'я. І стане легше жити вам і нам. Зараз саме час, рашка ослаблена війною.
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18.03.2023 09:00 Ответить
"Отвєтку" з "Калібрів" хто збивати буде?
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18.03.2023 09:12 Ответить
А якби ***** дав грошей то теж би був у друзях?
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18.03.2023 09:02 Ответить
...нда, перша особа держави має ретельно підбирати висловлювання....бо можна подумати і про "хто більше дасть"...
Щоправда там у них є дуже суттєва проблема. Приклад, 8 моїх колишніх однокашників по навчанню залишились там, на болотах, їм по-барабану Молдова, тільки квакають звідти, поотримували пільги військові пенсії, ще й в нашу адресу дрищуть, ненавиджу
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18.03.2023 09:08 Ответить
Я теж, на жаль, вже не молодий. Є в мене бувші і друзі і просто знайомі з часів студенства які теж після розпаду совка залишились жити хто на мордорі, а є й Кишиневі. Ну з тими хто на мордорі зрозуміло, там *********** телевізор з них інвалідів зробив. А от з Кишинева товаріШЧЬ так той мабуть до сих пір вірить, що Майдан почався тому шо запрєшчалі гаваріть па русскі. Я правда з ним з 2014-го не спілкуюсь, але через третіх осіб він мені прівєти все ж таки передає
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18.03.2023 09:19 Ответить
Точно така ситуація і у мене...їм не доходить, що "торгівля" істотними умовами нації, як такої, обов"язково призведе до зникнення не тільки самої нації, а й етносу...От тоді і будуть волати про різницю між румунами і молдованами. Так що...
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18.03.2023 09:30 Ответить
вата усюди однакова...хоч в мордорі, хоч в Україні, хоч в Німеччині..
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18.03.2023 11:33 Ответить
Хрень спорола. Я понимаю, ЧТО она хотела сказать, но вышло глупо. Просто это был своего рода ответ на ватные нарративы о "расея нам помогает, наши яблоки и вино никому не нужны кроме расеи" и т.д. На самом деле все эти нарративы - бред, но вата их любит и за них держится.
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18.03.2023 09:26 Ответить
Та зрозуміло ЩО вона хотіла сказати, звичайно. З твоїм коментом погоджуюсь повністю
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18.03.2023 09:43 Ответить
підтримуйте Україну.
упаси Боже це буде не українська перемога - вас кацапи зжеруть на сніданок.
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18.03.2023 09:29 Ответить
Хочеться вірити, що перемога буде за Україною! Але є підстави вважати, що це буде не така беззаперечна перемога, як в часи WW2, союзників над нацистською Німеччиною та країнами Осі. З повною ліквідацією москало-рейху як тоталітарного режиму і окупацією переможцями вщент зруйнованої московії. Не буде переможного маршу ЗСУ до московських боліт. Очевидно, перемога буде такою: внутрішні проблеми рашки, утилізація військової техніки і орків під час "спіцапірациі" досягне такого рівня, що їм просто стане не до нас. І ми повернемо Схід і Південь (можливо, Крим)
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18.03.2023 09:56 Ответить
і забудете за румунську мову - співати молдаванку будете на кацапській без акценту...
тут або битися - або кацапня...
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18.03.2023 09:38 Ответить
Неуч
пройдись по молдавским детсадам , по школам , по вузам итд
И найди мне хоть одного ребёнка или подростка или молодого человека который скажет что он говорит на молдавском а не на румынском!!!!!!
и найди мне хоть одно слово на так называемым молдавской которое отличилось бы на румынском !!
и наоборот !!
утверждать что что молдаване говорят на молдавском- это то же самое что баварцы говорят на баварском. Прусаки на пруском, саксонцы на саксонском, провансальцы на провансальском, бургундцы на бургундском, неаполитанцы на неаполитанском И так далее И так далее итд
бред сивой кобылы!!
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18.03.2023 12:19 Ответить
щось я не бачу молдаванського батальону в Україні..
бачу чеченський, слава Ічкерії!
бачу беларуський, живе свободна Беларусь!
і русських небайдужих бачу,
і грузин, любов моя Грузія на віка!
іностраний батальон який кидають на самі опасні участки - на смерть,
теж бачу - молдаван ніц нема...
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18.03.2023 09:51 Ответить
ну таке - діло ваше...
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18.03.2023 10:09 Ответить
Тобі це видно з "Байконуру"?
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18.03.2023 13:36 Ответить
Можливо не так багато добровольців з Молдови воює в ЗСУ як чеченців і білорусів.

Але шановний пан напевно не звернув увагу що вбитий руснею за слова "Слава Україні!" Герой України Мацієвський мав громадянство Молдови. І я думаю що таких не мало.

Просто молдовани живуть поряд і між українців багато років і якось організовуватися в окремі етнічні батальйони не має смислу, бо добре ладядь між собою з українцями.

Друга справа коли чеченці і білоруси виїхали з своїх країн і формують національні структури в ЗСУ щоб потім бути організованими для повернення і боротьби в своїх країнах.
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18.03.2023 10:13 Ответить
теж правда, але за секунду до смерті ніхто не думає за паспорт і гражданство - хлопець сказав, що сказав...
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18.03.2023 10:23 Ответить
за секунду до смерті, основний інстинкт тільки загострюється, тож сказати "Слава Україні" в такій ситуації, це просто вбити в собі цей інстинкт. Тож річ саме в цьому, а не в "сказав що сказав"
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18.03.2023 11:38 Ответить
ти ідіот чи вся гілка для тебе неперечиєма?
що одне і теж на самому ділі...
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18.03.2023 11:43 Ответить
то шо, запіндячити руснявое придністровье чі Молдові воно *****?
ні ви тока намекніть....
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18.03.2023 10:06 Ответить
не розберезмося ми з руснею - будете розбиратися ви...
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18.03.2023 12:34 Ответить
не потрібно нічого пояснювати - ви ляжете під кацапню без пострілу...
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18.03.2023 12:37 Ответить
Главное что бы ветер не подул а то может сдуть.
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18.03.2023 10:10 Ответить
Україні тей кацволдирь і в спину не уперся....
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18.03.2023 10:14 Ответить
зайшли - вийшли.
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18.03.2023 10:17 Ответить
Дорогие соседи!!! Правительство Маи Санду - друзья Украины. Народ Республики Молдова поддерживает Народ Украины в борьбе против путинской тирании. То что Вам хочется, чтобы поддержка была в большем объеме и мы открыли рашистским тварям второй фронт, нам очень понятно. Но есть определенные возможности, мы к сожалению самая бедная страна Европы, не без стараний россии, и делаем исходя из того, что имеем. Также как Европа, США и др. цивилизованный мир, помогают Украине из тех возможностей, что имеют. Такова человеческая природа, сложно объяснить простому бюргеру в Баварии, пекарю В Париже, Фермеру из Калифорнии, почему у него в налоге на его доходе, заложен 1% и 0,5% помощи Украине. Но Правительства понимают, не поможем Украине сейчас, наши дети будут платить кровью, как сейчас платите ВЫ. Не время разбираться что было раньше, раньше у власти, у нас был агент фсб Додон, сейчас его у нас судят за коррупцию и он невыездной. У вас агент Янукович и до 24 февраля 2022, свободно разгуливал кум путлера Медведчук и делал бизнес в Украине. Наше Правительство во главе с Маей, ИСХОДЯ из тех возможностей что есть, из той помощи, что нам оказывает Ркумыния и союзники, делает все возможное чтобы противостоят кремлю у нас в РМ. Дадут ПВО - будем сбивать русские кинжалы, дадут достаточно танков - будьте спокойны у нас достаточно людей . чтобы их вести на путинскую нечисть в тирасполе. Дадут ядрёную бобму - у нас будет драка из желающих нажать на кнопку и ********* по кремлю.Но сейчас у нас армии и сил безопасности пока достаточно, чтобы не дать ублюдкам и тирасполя и внутреней контре захватить Кишинев. А пока есть шанс - держать в шахе путлеровские части в пмр и есть шанс, что они будут расформированы без единого выстрела после Победы Украины.
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18.03.2023 11:48 Ответить
Держитесь братья-молдаване.Российская свора пока от своего отступать не собирается.Верьте в ВСУ..Эх , хороший у вас коньяк"Белый аист"..Выпьем когда победим...
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18.03.2023 13:09 Ответить
Спасибо! Мы верим в Победу ЗСУ. Мы признательны Украине за ее сопротивление и стойкость. Верю, что смогу ездить летом на море в Катранку, Татарбунарский р-н, Одеской области, после победы и обязательно буду угощать украинцев нашими винами и коньяком!
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18.03.2023 13:15 Ответить
Спасибо ВСУ!!!!!
Слава Украине и ее героям!!!!
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18.03.2023 13:56 Ответить
Ты уже вернулся в Молдову или по Европе ишачишь,вояка?
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01.04.2023 21:55 Ответить
за тобой охочусь
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02.04.2023 08:20 Ответить
То есть.....никогда.
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08.04.2023 22:22 Ответить
а вот и наша путлеровская вата, хорошо, что заходишь на украинские сайты и смотришь, как разрушаются иллюзии ращизма в реальном режиме времени. Не потом бужешь узнавать, про добрую волю", "отступили из Крыма, лишь бы не было войны" и про "миролюбивый рашизм остановивший войну" и т.д. смотри вата
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09.04.2023 08:57 Ответить
 
 