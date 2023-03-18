Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц
Президент Молдовы Майя Санду отметила поддержку Украины в противостоянии полномасштабному вторжению России и отметила, что молдаване должны знать, кто "является нашими друзьями, а кто врагами".
Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Молдаване никогда не были на стороне убийц и не будут на стороне убийц. Мы осуждаем агрессию России против Украины с первого дня войны", - подчеркнула Санду.
Президент добавила, что Кишинев заявлял о попытках России свергнуть конституционный строй в Молдове и вмешиваться в ее внутренние дела, а также сопровождавшие их пропаганду и дезинформацию.
"Я знаю, что Россия пытается вмешаться во внутренние дела Республики Молдова. Мы знали о пропаганде и дезинформации, говорили и пытались защититься. Но в тот момент, когда мы имели убедительные доказательства того, что в Кишиневе пытаются свергнуть правительство, демократически избранное гражданами Республики Молдова, мы вышли и публично выступили, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги", - сказала Санду.
По ее словам, ресурсы, необходимые для развития Молдовы, поступают из Румынии, ЕС, США и Японии.
"Сколько денег пришло из Кремля на ремонт детских садов, школ и больниц? Ни одной копейки не пришло. Вот откуда происходит шантаж и война", - добавила президент.
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Щоправда там у них є дуже суттєва проблема. Приклад, 8 моїх колишніх однокашників по навчанню залишились там, на болотах, їм по-барабану Молдова, тільки квакають звідти, поотримували пільги військові пенсії, ще й в нашу адресу дрищуть, ненавиджу
упаси Боже це буде не українська перемога - вас кацапи зжеруть на сніданок.
тут або битися - або кацапня...
пройдись по молдавским детсадам , по школам , по вузам итд
И найди мне хоть одного ребёнка или подростка или молодого человека который скажет что он говорит на молдавском а не на румынском!!!!!!
и найди мне хоть одно слово на так называемым молдавской которое отличилось бы на румынском !!
и наоборот !!
утверждать что что молдаване говорят на молдавском- это то же самое что баварцы говорят на баварском. Прусаки на пруском, саксонцы на саксонском, провансальцы на провансальском, бургундцы на бургундском, неаполитанцы на неаполитанском И так далее И так далее итд
бред сивой кобылы!!
бачу чеченський, слава Ічкерії!
бачу беларуський, живе свободна Беларусь!
і русських небайдужих бачу,
і грузин, любов моя Грузія на віка!
іностраний батальон який кидають на самі опасні участки - на смерть,
теж бачу - молдаван ніц нема...
Але шановний пан напевно не звернув увагу що вбитий руснею за слова "Слава Україні!" Герой України Мацієвський мав громадянство Молдови. І я думаю що таких не мало.
Просто молдовани живуть поряд і між українців багато років і якось організовуватися в окремі етнічні батальйони не має смислу, бо добре ладядь між собою з українцями.
Друга справа коли чеченці і білоруси виїхали з своїх країн і формують національні структури в ЗСУ щоб потім бути організованими для повернення і боротьби в своїх країнах.
що одне і теж на самому ділі...
ні ви тока намекніть....
Слава Украине и ее героям!!!!