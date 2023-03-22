Министерство обороны хочет создать свой телеканал
23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию запланировал рассмотреть лицензирование еще одного государственного канала телевидения. В повестке дня регулятора есть вопрос о выдаче лицензии на спутниковое вещание под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
У Министерства обороны есть собственная радиостанция "Армия ФМ", которая за последние несколько лет получила ФМ-частоты по всей Украине и продолжает их получать. А также телестудию, которая производит проекты для разных телеканалов (5 канал, Прямой, "Эспрессо", 24 канал и "Рада", а также в "Едином марафоне" и на платформах Megogo и sweet_tv) и собственного ютуб-канала "Военное телевидение Украины".
Создание канала требует увеличения бюджетного финансирования. Согласно принятому бюджету, на этот год на национальную безопасность и оборону направили более 1,14 триллиона грн. Однако, какая часть может пойти на телеканал, пока не удалось выяснить. Отмечается, что в 2021 году создание телеканала Минобороны оценивалось в 600-700 тысяч долларов.
Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в комментарии "Детектору медиа" сказал, что не видит проблемы в появлении спутникового телеканала Министерства обороны.
"Мы давно обсуждали такую необходимость. Это не создание государственного канала. А спутниковая лицензия необходима, потому что в условиях войны для наших военных лучше всего обеспечить доступ к каналу, который они смотрят, через спутник", — сказал он. Даны ли телестудии дополнительные средства на создание канала, Потураев не знает, потому что этот вопрос не в компетенции его комитета. "Как я понимаю, они просто хотят поднять на спутник те проекты, которые уже делает телестудия", – пояснил нардеп.
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На яйцях Рєзніков заробити не зміг, бідолага, треба ж надолужити!
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Схоже, намічається кидок. В стилі януковичів…
Коли йшло обговорення законопроекту 9105 про виділення на оборону 537 мільярдів гривень, слуги казали, що частина коштів піде на відновлення виплат військовим. фракція Європейська Солідарність наполягала на цьому і боролась за це з моменту скасування преміальних виплат. Законопроект проголосували.
Але тепер в уряді говорять «офф рекордз», що доплати військовослужбовцям були помилкою і грошей на підвищення грошового забезпечення немає! І це після виділення рекордної додаткової суми!
Я застерігаю Кабмін від такого поводження з людьми, від яких зараз залежить існування України. Не можна дурити народ, а захисників держави тим більше!
Та ну нах такий канал. Краще ті гроші дайте військовим, хай собі снарягу купують! Бо через грьобаний рік війни людей призивають в армію, а армія не дає їм нічого, крім обдристаного калаша, форми і берців, це як, нормально взагалі? Хочеш керамічні плити - купуй за свій кошт, хочеш плитоноску під ті плити - купуй за свій кошт, хочеш тепловізор - за свій кошт, ******* ми воюємо, да, рєзнікови ********?
Тобто,виплати солдатам урізали,щоб Рєзнікова,генералів,військових тіктокерів,та псевдоволонтерів-жуліків,наближених до жопи імпєратора змогли піарити на гівняному телеканалі ????
Олени бл%т%, лучше закупите сетку рабицу для защиты техники от ланцетов.
Ви, курва, ТК "Рада" не можете змусити займатися своєю справою - транслювати (хоча б у записі) засідання ВРУ. А тут буде реклама яєць в кг по 17 за штуку і яблук в літрах по 51 за кг?
Як же вам "пилять" хочеться, тварюки дерьмаківські!
Много денег и неучтенных...