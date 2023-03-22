Министерство обороны хочет создать свой телеканал

23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию запланировал рассмотреть лицензирование еще одного государственного канала телевидения. В повестке дня регулятора есть вопрос о выдаче лицензии на спутниковое вещание под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

У Министерства обороны есть собственная радиостанция "Армия ФМ", которая за последние несколько лет получила ФМ-частоты по всей Украине и продолжает их получать. А также телестудию, которая производит проекты для разных телеканалов (5 канал, Прямой, "Эспрессо", 24 канал и "Рада", а также в "Едином марафоне" и на платформах Megogo и sweet_tv) и собственного ютуб-канала "Военное телевидение Украины".

Создание канала требует увеличения бюджетного финансирования. Согласно принятому бюджету, на этот год на национальную безопасность и оборону направили более 1,14 триллиона грн. Однако, какая часть может пойти на телеканал, пока не удалось выяснить. Отмечается, что в 2021 году создание телеканала Минобороны оценивалось в 600-700 тысяч долларов.

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Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в комментарии "Детектору медиа" сказал, что не видит проблемы в появлении спутникового телеканала Министерства обороны.

"Мы давно обсуждали такую необходимость. Это не создание государственного канала. А спутниковая лицензия необходима, потому что в условиях войны для наших военных лучше всего обеспечить доступ к каналу, который они смотрят, через спутник", — сказал он. Даны ли телестудии дополнительные средства на создание канала, Потураев не знает, потому что этот вопрос не в компетенции его комитета. "Как я понимаю, они просто хотят поднять на спутник те проекты, которые уже делает телестудия", – пояснил нардеп.