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Министерство обороны хочет создать свой телеканал

військовий,журналіст

23 марта Национальный совет по телевидению и радиовещанию запланировал рассмотреть лицензирование еще одного государственного канала телевидения. В повестке дня регулятора есть вопрос о выдаче лицензии на спутниковое вещание под логотипом "Армия ТВ" Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

У Министерства обороны есть собственная радиостанция "Армия ФМ", которая за последние несколько лет получила ФМ-частоты по всей Украине и продолжает их получать. А также телестудию, которая производит проекты для разных телеканалов (5 канал, Прямой, "Эспрессо", 24 канал и "Рада", а также в "Едином марафоне" и на платформах Megogo и sweet_tv) и собственного ютуб-канала "Военное телевидение Украины".

Создание канала требует увеличения бюджетного финансирования. Согласно принятому бюджету, на этот год на национальную безопасность и оборону направили более 1,14 триллиона грн. Однако, какая часть может пойти на телеканал, пока не удалось выяснить. Отмечается, что в 2021 году создание телеканала Минобороны оценивалось в 600-700 тысяч долларов.

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Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев в комментарии "Детектору медиа" сказал, что не видит проблемы в появлении спутникового телеканала Министерства обороны.

"Мы давно обсуждали такую необходимость. Это не создание государственного канала. А спутниковая лицензия необходима, потому что в условиях войны для наших военных лучше всего обеспечить доступ к каналу, который они смотрят, через спутник", — сказал он. Даны ли телестудии дополнительные средства на создание канала, Потураев не знает, потому что этот вопрос не в компетенции его комитета. "Как я понимаю, они просто хотят поднять на спутник те проекты, которые уже делает телестудия", – пояснил нардеп.

Автор: 

Минобороны (9285) СМИ (3833) телевидение (897)


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Топ комментарии
+25
Деньги некуда деть?..
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22.03.2023 17:06
+20
Щоб вихваляти Рєзнікова і Маляр? Краще на ті гроші дронів купити.
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22.03.2023 17:13
+19
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22.03.2023 17:09
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Деньги некуда деть?..
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22.03.2023 17:06 Ответить
Дело даже не в деньгах (хотя и в них, конечно, тоже), а в том, что какого лешего лезть в политику? И не надо мне говорить, что создание телеканала дело совершенно аполитичное.
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22.03.2023 17:13 Ответить
"какого лешего АРМИИ лезть в политику"
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22.03.2023 17:15 Ответить
Тепер від Зелі нікуди не сховаємось!
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22.03.2023 17:20 Ответить
Согласитесь, пока у нас народ донатит на всё подряд от средств гигиены тяжелораненным до миномётов, слышать об очередных денежных "креативах" яйцеминистра слегка странновато. Политика ему уже не грозит, после его сказочных госзакупок, после его высеров до войны и по мелочам "авиационного Рамштайна 9", о котором кроме него оказывается никто и не знал. А вот освоить бабло и пристроить на тёплое местечко подальше от фронта родственников и подельников, это да
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22.03.2023 17:28 Ответить
І англомвний контент треба щоб був. Якщо запрацює супутниковий канал, то треба буде охопити якомога більшу англомовну аудиторію.
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22.03.2023 17:06 Ответить
і суіхілімовний також, бо нам і Африка конче потрібна для голосування в ООН
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22.03.2023 18:20 Ответить
надо больше золота. и сделают, вот увидите.
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22.03.2023 17:06 Ответить
Надо больше дерева)
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22.03.2023 17:28 Ответить
Сусального. Через "о".
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22.03.2023 18:12 Ответить
Яєць мало
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22.03.2023 17:07 Ответить
TV Shop 17+
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22.03.2023 17:08 Ответить
Створення каналу потребує збільшення бюджетного фінансування Джерело: https://censor.net/ua/n3407415

На яйцях Рєзніков заробити не зміг, бідолага, треба ж надолужити!
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22.03.2023 17:08 Ответить
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22.03.2023 17:09 Ответить
Скільки $ вам потрібно?
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22.03.2023 17:09 Ответить
А скільки в тебе є?
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22.03.2023 18:13 Ответить
Може, Вам і ключ?
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22.03.2023 18:30 Ответить
І торбинку бажано.
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22.03.2023 19:37 Ответить
А ежевечерние гундосики там будут? А то без них моя собака уже спать не ложится, пока не прорыгается и не провоется после них.
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22.03.2023 17:09 Ответить
Піарити Резнікова і переписувати історію нинішньої війни?
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22.03.2023 17:10 Ответить
Можна, якщо закрити кАнал freeдом та забрати частину фінансування єдиного телемарафону. Створювати ще один - дороге задоволення для міністерства оборони воюючої країни, більшу частину бюджету якої фінансують іноземні партнери.
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22.03.2023 17:11 Ответить
Так. Замість прокацапського "дома". Але якби вже без "рЄзнікова".
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22.03.2023 17:15 Ответить
Нам с этого смеяться, или сразу купить билет на квртал95?
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22.03.2023 17:11 Ответить
Щоб вихваляти Рєзнікова і Маляр? Краще на ті гроші дронів купити.
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22.03.2023 17:13 Ответить
А ''зєбломарахфон'' там теж крутитимуть?
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22.03.2023 17:14 Ответить
Із збільшеного бюджету на оборону гроші підуть не військовим, а ще одній піар-компанії ОПи?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZUq5yUn-Yz5fgqFV_gFQScaPFo83V6AFd9KTj1_0-LUQA4k4K8bQWt-PimMds3VvPasgWb98tMU8eo92HXaNJsT0ilf_HcMMUmyfFXijbb7-*******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02kagLR9whikEg9MAMU9769KTnoGzmvhLWfCHk8V52Wu3CG6Q6hjiagmNUvpzDgoobl?__cft__[0]=AZUq5yUn-Yz5fgqFV_gFQScaPFo83V6AFd9KTj1_0-LUQA4k4K8bQWt-PimMds3VvPasgWb98tMU8eo92HXaNJsT0ilf_HcMMUmyfFXijbb7-*******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Схоже, намічається кидок. В стилі януковичів…

Коли йшло обговорення законопроекту 9105 про виділення на оборону 537 мільярдів гривень, слуги казали, що частина коштів піде на відновлення виплат військовим. фракція Європейська Солідарність наполягала на цьому і боролась за це з моменту скасування преміальних виплат. Законопроект проголосували.

Але тепер в уряді говорять «офф рекордз», що доплати військовослужбовцям були помилкою і грошей на підвищення грошового забезпечення немає! І це після виділення рекордної додаткової суми!



Я застерігаю Кабмін від такого поводження з людьми, від яких зараз залежить існування України. Не можна дурити народ, а захисників держави тим більше!
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22.03.2023 17:14 Ответить
Всегда можно будет узнать актуальные цены на яйца, яблоки, картофель
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22.03.2023 17:16 Ответить
По факту зараз вже є 30 телеканалів які фінансуються з бюджету країни, який сенс?просто розпил бабла?
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22.03.2023 17:16 Ответить
Нормально, ще один телемарафон?
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22.03.2023 17:16 Ответить
в рекламний паузах будуть рекламувати поствщиків яєць та яблук
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22.03.2023 17:17 Ответить
Вибори?
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22.03.2023 17:17 Ответить
Схоже...
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22.03.2023 18:34 Ответить
Астанавітєсь!(с)
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22.03.2023 17:19 Ответить
Ігнат-ТБ чи Арестович-ТБ?
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22.03.2023 17:20 Ответить
Ну Арестович не такий вже й тупий ,а от Ігнат мабудь вже там інтев'ю дає
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22.03.2023 17:26 Ответить
наш оналог телеканал"Звізда"
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22.03.2023 17:21 Ответить
Тільки Віслюка і шапітолій не допускайте до нього.
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22.03.2023 17:23 Ответить
Без Земарафону не працюватиме.
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22.03.2023 18:23 Ответить
Дайте вгадаю ...щоб цілодобово слухали Ігната ..А то телеграмканали в нього всю інфу крадуть
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22.03.2023 17:25 Ответить
І по цьому телеканалу цілодобово будуть інтервьювать радників, речників, та подоляків, які будуть щодня розказувать, на скільки годин обстрілу у парашної ********* ракет залишилося, і через скільки днів, ну максимум тижнів війна скінчиться?
Та ну нах такий канал. Краще ті гроші дайте військовим, хай собі снарягу купують! Бо через грьобаний рік війни людей призивають в армію, а армія не дає їм нічого, крім обдристаного калаша, форми і берців, це як, нормально взагалі? Хочеш керамічні плити - купуй за свій кошт, хочеш плитоноску під ті плити - купуй за свій кошт, хочеш тепловізор - за свій кошт, ******* ми воюємо, да, рєзнікови ********?
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22.03.2023 17:26 Ответить
Е-ееееееее.....
Тобто,виплати солдатам урізали,щоб Рєзнікова,генералів,військових тіктокерів,та псевдоволонтерів-жуліків,наближених до жопи імпєратора змогли піарити на гівняному телеканалі ????
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22.03.2023 17:28 Ответить
А что, в эфирной сетке ЗЕ-марафона мало времени, чтобы рассказывать о деятельности силового блока страны?.. Хотя, о чем это я, у этого ЗЕкодла каждая секунда на счету, чтобы в теле-эфире замыливать ежедневные проебы величайшего гения современности, лохторат требует лапши и новых сериалов про ЗЕрэмбо
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22.03.2023 17:30 Ответить
За чей счёт??? Этому жидовскому гандону Резникову ещё только не хватало свой собственный телеканал и художественную самодеятельность в каждом военном округе. как при Брежневе!!БЛИН!! Дебилы!!... Жопа голая . зато танцуем!!
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22.03.2023 17:41 Ответить
Схема на закупках спалили решили новый сливной бачок бюджета придумать.

Олени бл%т%, лучше закупите сетку рабицу для защиты техники от ланцетов.
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22.03.2023 17:52 Ответить
На яйцях моло вкрали
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22.03.2023 17:53 Ответить
Дело хорошее, но при одном условии, что на нём не будут работать, даже мойщиками сортиров ни одна квартальная сволочь с гнидами с каналов олигархов типа Г+Г и пристроеных зеленью тварей с каналов мураевых и иже с ними, ну и конечно что бы духу на нём не было слуг народа типа марьяна.
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22.03.2023 17:54 Ответить
Ну ти, барін, і озадачіваєш!
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22.03.2023 18:18 Ответить
А шо такое? Им негде харчеваться?
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22.03.2023 18:23 Ответить
"Служу совєтскаму саюзу" 2.0?
Ви, курва, ТК "Рада" не можете змусити займатися своєю справою - транслювати (хоча б у записі) засідання ВРУ. А тут буде реклама яєць в кг по 17 за штуку і яблук в літрах по 51 за кг?
Як же вам "пилять" хочеться, тварюки дерьмаківські!
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22.03.2023 17:56 Ответить
Може краще було б зайнятися виконанням безпосередніх обов'язків ?
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22.03.2023 18:17 Ответить
Телеканад "ЯКЯФ"(яйця, картопля, яблука, фляги) ф власником будуть ха бюджетні гроші Лисий і пілкалов.
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22.03.2023 18:23 Ответить
В ютубе бесплатно сделайте, спутник это херня уже
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22.03.2023 18:39 Ответить
*****, ****, *****. Вибачте але цензурні коментарі закінчились.
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22.03.2023 19:13 Ответить
Снарядів немає, ракет немає, дронів немає. Але ми створимо телеканал, щоб розказувати що вони в нас є
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22.03.2023 19:14 Ответить
Там где телеканал - там реклама, где реклама - там деньги.
Много денег и неучтенных...
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22.03.2023 19:23 Ответить
а ще мона армійську команду квн організувати. й окреме фінансування для неї. а фулі? зате "паржьом"...
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22.03.2023 21:40 Ответить
Та ну на хрін! Зелені мало телемарахвону? Й так мізки наріду забили повністю.
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23.03.2023 00:14 Ответить
 
 