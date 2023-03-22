Міністерство оборони хоче створити свій телеканал
23 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення запланувала розглянути ліцензування ще одного державного каналу телебачення. У порядку денному регулятора є питання про видачу ліцензії на супутникове мовлення під логотипом "Армія ТБ" Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.
Міністерство оборони має власну радіостанцію "Армія ФМ", яка за останні кілька років отримала ФМ-частоти по всій Україні та продовжує їх отримувати. А також телестудію, яка виробляє проєкти для різних телеканалів (5 канал, Прямий, "Еспресо", 24 канал і "Рада", а також в "Єдиному марафоні" та на платформах Megogo та sweet_tv) та власного ютуб-каналу "Військове телебачення України".
Створення каналу потребує збільшення бюджетного фінансування. Згідно з прийнятим бюджетом, на цей рік на національну безпеку й оборону спрямували понад 1,14 трильйона грн. Однак яка частина може піти на телеканал, поки що не вдалося з’ясувати. Зазначається, що у 2021 році створення телеканалу Міноборони оцінювалось у 600–700 тисяч доларів.
Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Детектору медіа" сказав, що не бачить проблеми у появі супутникового телеканалу Міністерства оборони.
"Ми давно обговорювали таку необхідність. Це не є створенням державного каналу. А супутникова ліцензія необхідна, тому що в умовах війни для наших військових найкраще забезпечити доступ до каналу, який вони дивляться, через супутник", — сказав він. Чи надано телестудії додаткові кошти на створення каналу, Потураєв не знає, бо це питання не в компетенції його комітету. "Як я розумію, вони просто хочуть підняти на супутник ті проєкти, які вже робить телестудія", - пояснив нардеп.
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На яйцях Рєзніков заробити не зміг, бідолага, треба ж надолужити!
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Схоже, намічається кидок. В стилі януковичів…
Коли йшло обговорення законопроекту 9105 про виділення на оборону 537 мільярдів гривень, слуги казали, що частина коштів піде на відновлення виплат військовим. фракція Європейська Солідарність наполягала на цьому і боролась за це з моменту скасування преміальних виплат. Законопроект проголосували.
Але тепер в уряді говорять «офф рекордз», що доплати військовослужбовцям були помилкою і грошей на підвищення грошового забезпечення немає! І це після виділення рекордної додаткової суми!
Я застерігаю Кабмін від такого поводження з людьми, від яких зараз залежить існування України. Не можна дурити народ, а захисників держави тим більше!
Та ну нах такий канал. Краще ті гроші дайте військовим, хай собі снарягу купують! Бо через грьобаний рік війни людей призивають в армію, а армія не дає їм нічого, крім обдристаного калаша, форми і берців, це як, нормально взагалі? Хочеш керамічні плити - купуй за свій кошт, хочеш плитоноску під ті плити - купуй за свій кошт, хочеш тепловізор - за свій кошт, ******* ми воюємо, да, рєзнікови ********?
Тобто,виплати солдатам урізали,щоб Рєзнікова,генералів,військових тіктокерів,та псевдоволонтерів-жуліків,наближених до жопи імпєратора змогли піарити на гівняному телеканалі ????
Олени бл%т%, лучше закупите сетку рабицу для защиты техники от ланцетов.
Ви, курва, ТК "Рада" не можете змусити займатися своєю справою - транслювати (хоча б у записі) засідання ВРУ. А тут буде реклама яєць в кг по 17 за штуку і яблук в літрах по 51 за кг?
Як же вам "пилять" хочеться, тварюки дерьмаківські!
Много денег и неучтенных...