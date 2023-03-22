Міністерство оборони хоче створити свій телеканал

23 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення запланувала розглянути ліцензування ще одного державного каналу телебачення. У порядку денному регулятора є питання про видачу ліцензії на супутникове мовлення під логотипом "Армія ТБ" Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Міністерство оборони має власну радіостанцію "Армія ФМ", яка за останні кілька років отримала ФМ-частоти по всій Україні та продовжує їх отримувати. А також телестудію, яка виробляє проєкти для різних телеканалів (5 канал, Прямий, "Еспресо", 24 канал і "Рада", а також в "Єдиному марафоні" та на платформах Megogo та sweet_tv) та власного ютуб-каналу "Військове телебачення України".

Створення каналу потребує збільшення бюджетного фінансування. Згідно з прийнятим бюджетом, на цей рік на національну безпеку й оборону спрямували понад 1,14 трильйона грн. Однак яка частина може піти на телеканал, поки що не вдалося з’ясувати. Зазначається, що у 2021 році створення телеканалу Міноборони оцінювалось у 600–700 тисяч доларів.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Детектору медіа" сказав, що не бачить проблеми у появі супутникового телеканалу Міністерства оборони.

"Ми давно обговорювали таку необхідність. Це не є створенням державного каналу. А супутникова ліцензія необхідна, тому що в умовах війни для наших військових найкраще забезпечити доступ до каналу, який вони дивляться, через супутник", — сказав він. Чи надано телестудії додаткові кошти на створення каналу, Потураєв не знає, бо це питання не в компетенції його комітету. "Як я розумію, вони просто хочуть підняти на супутник ті проєкти, які вже робить телестудія", - пояснив нардеп.

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