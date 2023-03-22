УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9742 відвідувача онлайн
Новини
3 289 57

Міністерство оборони хоче створити свій телеканал

військовий,журналіст

23 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення запланувала розглянути ліцензування ще одного державного каналу телебачення. У порядку денному регулятора є питання про видачу ліцензії на супутникове мовлення під логотипом "Армія ТБ" Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Детектор медіа.

Міністерство оборони має власну радіостанцію "Армія ФМ", яка за останні кілька років отримала ФМ-частоти по всій Україні та продовжує їх отримувати. А також телестудію, яка виробляє проєкти для різних телеканалів (5 канал, Прямий, "Еспресо", 24 канал і "Рада", а також в "Єдиному марафоні" та на платформах Megogo та sweet_tv) та власного ютуб-каналу "Військове телебачення України". 

Створення каналу потребує збільшення бюджетного фінансування. Згідно з прийнятим бюджетом, на цей рік на національну безпеку й оборону спрямували понад 1,14 трильйона грн. Однак яка частина може піти на телеканал, поки що не вдалося з’ясувати. Зазначається, що у 2021 році створення телеканалу Міноборони оцінювалось у 600–700 тисяч доларів.

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у коментарі "Детектору медіа" сказав, що не бачить проблеми у появі супутникового телеканалу Міністерства оборони.

"Ми давно обговорювали таку необхідність. Це не є створенням державного каналу. А супутникова ліцензія необхідна, тому що в умовах війни для наших військових найкраще забезпечити доступ до каналу, який вони дивляться, через супутник", — сказав він. Чи надано телестудії додаткові кошти на створення каналу, Потураєв не знає, бо це питання не в компетенції його комітету. "Як я розумію, вони просто хочуть підняти на супутник ті проєкти, які вже робить телестудія", - пояснив нардеп.

Читайте також: Телеканалам олігархів виділили з бюджету понад 200 млн грн на російськомовний контент для "Freeдом", - ЗМІ

Автор: 

Міноборони (7304) ЗМІ (1357) телебачення (1169)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Деньги некуда деть?..
показати весь коментар
22.03.2023 17:06
+20
Щоб вихваляти Рєзнікова і Маляр? Краще на ті гроші дронів купити.
показати весь коментар
22.03.2023 17:13
+19
показати весь коментар
22.03.2023 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деньги некуда деть?..
показати весь коментар
22.03.2023 17:06 Відповісти
Дело даже не в деньгах (хотя и в них, конечно, тоже), а в том, что какого лешего лезть в политику? И не надо мне говорить, что создание телеканала дело совершенно аполитичное.
показати весь коментар
22.03.2023 17:13 Відповісти
"какого лешего АРМИИ лезть в политику"
показати весь коментар
22.03.2023 17:15 Відповісти
Тепер від Зелі нікуди не сховаємось!
показати весь коментар
22.03.2023 17:20 Відповісти
Согласитесь, пока у нас народ донатит на всё подряд от средств гигиены тяжелораненным до миномётов, слышать об очередных денежных "креативах" яйцеминистра слегка странновато. Политика ему уже не грозит, после его сказочных госзакупок, после его высеров до войны и по мелочам "авиационного Рамштайна 9", о котором кроме него оказывается никто и не знал. А вот освоить бабло и пристроить на тёплое местечко подальше от фронта родственников и подельников, это да
показати весь коментар
22.03.2023 17:28 Відповісти
І англомвний контент треба щоб був. Якщо запрацює супутниковий канал, то треба буде охопити якомога більшу англомовну аудиторію.
показати весь коментар
22.03.2023 17:06 Відповісти
і суіхілімовний також, бо нам і Африка конче потрібна для голосування в ООН
показати весь коментар
22.03.2023 18:20 Відповісти
надо больше золота. и сделают, вот увидите.
показати весь коментар
22.03.2023 17:06 Відповісти
Надо больше дерева)
показати весь коментар
22.03.2023 17:28 Відповісти
Сусального. Через "о".
показати весь коментар
22.03.2023 18:12 Відповісти
Яєць мало
показати весь коментар
22.03.2023 17:07 Відповісти
TV Shop 17+
показати весь коментар
22.03.2023 17:08 Відповісти
Створення каналу потребує збільшення бюджетного фінансування Джерело: https://censor.net/ua/n3407415

На яйцях Рєзніков заробити не зміг, бідолага, треба ж надолужити!
показати весь коментар
22.03.2023 17:08 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 17:09 Відповісти
Скільки $ вам потрібно?
показати весь коментар
22.03.2023 17:09 Відповісти
А скільки в тебе є?
показати весь коментар
22.03.2023 18:13 Відповісти
Може, Вам і ключ?
показати весь коментар
22.03.2023 18:30 Відповісти
І торбинку бажано.
показати весь коментар
22.03.2023 19:37 Відповісти
А ежевечерние гундосики там будут? А то без них моя собака уже спать не ложится, пока не прорыгается и не провоется после них.
показати весь коментар
22.03.2023 17:09 Відповісти
Піарити Резнікова і переписувати історію нинішньої війни?
показати весь коментар
22.03.2023 17:10 Відповісти
Можна, якщо закрити кАнал freeдом та забрати частину фінансування єдиного телемарафону. Створювати ще один - дороге задоволення для міністерства оборони воюючої країни, більшу частину бюджету якої фінансують іноземні партнери.
показати весь коментар
22.03.2023 17:11 Відповісти
Так. Замість прокацапського "дома". Але якби вже без "рЄзнікова".
показати весь коментар
22.03.2023 17:15 Відповісти
Нам с этого смеяться, или сразу купить билет на квртал95?
показати весь коментар
22.03.2023 17:11 Відповісти
Щоб вихваляти Рєзнікова і Маляр? Краще на ті гроші дронів купити.
показати весь коментар
22.03.2023 17:13 Відповісти
А ''зєбломарахфон'' там теж крутитимуть?
показати весь коментар
22.03.2023 17:14 Відповісти
Із збільшеного бюджету на оборону гроші підуть не військовим, а ще одній піар-компанії ОПи?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZUq5yUn-Yz5fgqFV_gFQScaPFo83V6AFd9KTj1_0-LUQA4k4K8bQWt-PimMds3VvPasgWb98tMU8eo92HXaNJsT0ilf_HcMMUmyfFXijbb7-*******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02kagLR9whikEg9MAMU9769KTnoGzmvhLWfCHk8V52Wu3CG6Q6hjiagmNUvpzDgoobl?__cft__[0]=AZUq5yUn-Yz5fgqFV_gFQScaPFo83V6AFd9KTj1_0-LUQA4k4K8bQWt-PimMds3VvPasgWb98tMU8eo92HXaNJsT0ilf_HcMMUmyfFXijbb7-*******************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 год ·

Схоже, намічається кидок. В стилі януковичів…

Коли йшло обговорення законопроекту 9105 про виділення на оборону 537 мільярдів гривень, слуги казали, що частина коштів піде на відновлення виплат військовим. фракція Європейська Солідарність наполягала на цьому і боролась за це з моменту скасування преміальних виплат. Законопроект проголосували.

Але тепер в уряді говорять «офф рекордз», що доплати військовослужбовцям були помилкою і грошей на підвищення грошового забезпечення немає! І це після виділення рекордної додаткової суми!



Я застерігаю Кабмін від такого поводження з людьми, від яких зараз залежить існування України. Не можна дурити народ, а захисників держави тим більше!
показати весь коментар
22.03.2023 17:14 Відповісти
Всегда можно будет узнать актуальные цены на яйца, яблоки, картофель
показати весь коментар
22.03.2023 17:16 Відповісти
По факту зараз вже є 30 телеканалів які фінансуються з бюджету країни, який сенс?просто розпил бабла?
показати весь коментар
22.03.2023 17:16 Відповісти
Нормально, ще один телемарафон?
показати весь коментар
22.03.2023 17:16 Відповісти
в рекламний паузах будуть рекламувати поствщиків яєць та яблук
показати весь коментар
22.03.2023 17:17 Відповісти
Вибори?
показати весь коментар
22.03.2023 17:17 Відповісти
Схоже...
показати весь коментар
22.03.2023 18:34 Відповісти
Астанавітєсь!(с)
показати весь коментар
22.03.2023 17:19 Відповісти
Ігнат-ТБ чи Арестович-ТБ?
показати весь коментар
22.03.2023 17:20 Відповісти
Ну Арестович не такий вже й тупий ,а от Ігнат мабудь вже там інтев'ю дає
показати весь коментар
22.03.2023 17:26 Відповісти
наш оналог телеканал"Звізда"
показати весь коментар
22.03.2023 17:21 Відповісти
Тільки Віслюка і шапітолій не допускайте до нього.
показати весь коментар
22.03.2023 17:23 Відповісти
Без Земарафону не працюватиме.
показати весь коментар
22.03.2023 18:23 Відповісти
Дайте вгадаю ...щоб цілодобово слухали Ігната ..А то телеграмканали в нього всю інфу крадуть
показати весь коментар
22.03.2023 17:25 Відповісти
І по цьому телеканалу цілодобово будуть інтервьювать радників, речників, та подоляків, які будуть щодня розказувать, на скільки годин обстрілу у парашної ********* ракет залишилося, і через скільки днів, ну максимум тижнів війна скінчиться?
Та ну нах такий канал. Краще ті гроші дайте військовим, хай собі снарягу купують! Бо через грьобаний рік війни людей призивають в армію, а армія не дає їм нічого, крім обдристаного калаша, форми і берців, це як, нормально взагалі? Хочеш керамічні плити - купуй за свій кошт, хочеш плитоноску під ті плити - купуй за свій кошт, хочеш тепловізор - за свій кошт, ******* ми воюємо, да, рєзнікови ********?
показати весь коментар
22.03.2023 17:26 Відповісти
Е-ееееееее.....
Тобто,виплати солдатам урізали,щоб Рєзнікова,генералів,військових тіктокерів,та псевдоволонтерів-жуліків,наближених до жопи імпєратора змогли піарити на гівняному телеканалі ????
показати весь коментар
22.03.2023 17:28 Відповісти
А что, в эфирной сетке ЗЕ-марафона мало времени, чтобы рассказывать о деятельности силового блока страны?.. Хотя, о чем это я, у этого ЗЕкодла каждая секунда на счету, чтобы в теле-эфире замыливать ежедневные проебы величайшего гения современности, лохторат требует лапши и новых сериалов про ЗЕрэмбо
показати весь коментар
22.03.2023 17:30 Відповісти
За чей счёт??? Этому жидовскому гандону Резникову ещё только не хватало свой собственный телеканал и художественную самодеятельность в каждом военном округе. как при Брежневе!!БЛИН!! Дебилы!!... Жопа голая . зато танцуем!!
показати весь коментар
22.03.2023 17:41 Відповісти
Схема на закупках спалили решили новый сливной бачок бюджета придумать.

Олени бл%т%, лучше закупите сетку рабицу для защиты техники от ланцетов.
показати весь коментар
22.03.2023 17:52 Відповісти
На яйцях моло вкрали
показати весь коментар
22.03.2023 17:53 Відповісти
Дело хорошее, но при одном условии, что на нём не будут работать, даже мойщиками сортиров ни одна квартальная сволочь с гнидами с каналов олигархов типа Г+Г и пристроеных зеленью тварей с каналов мураевых и иже с ними, ну и конечно что бы духу на нём не было слуг народа типа марьяна.
показати весь коментар
22.03.2023 17:54 Відповісти
Ну ти, барін, і озадачіваєш!
показати весь коментар
22.03.2023 18:18 Відповісти
А шо такое? Им негде харчеваться?
показати весь коментар
22.03.2023 18:23 Відповісти
"Служу совєтскаму саюзу" 2.0?
Ви, курва, ТК "Рада" не можете змусити займатися своєю справою - транслювати (хоча б у записі) засідання ВРУ. А тут буде реклама яєць в кг по 17 за штуку і яблук в літрах по 51 за кг?
Як же вам "пилять" хочеться, тварюки дерьмаківські!
показати весь коментар
22.03.2023 17:56 Відповісти
Може краще було б зайнятися виконанням безпосередніх обов'язків ?
показати весь коментар
22.03.2023 18:17 Відповісти
Телеканад "ЯКЯФ"(яйця, картопля, яблука, фляги) ф власником будуть ха бюджетні гроші Лисий і пілкалов.
показати весь коментар
22.03.2023 18:23 Відповісти
В ютубе бесплатно сделайте, спутник это херня уже
показати весь коментар
22.03.2023 18:39 Відповісти
*****, ****, *****. Вибачте але цензурні коментарі закінчились.
показати весь коментар
22.03.2023 19:13 Відповісти
Снарядів немає, ракет немає, дронів немає. Але ми створимо телеканал, щоб розказувати що вони в нас є
показати весь коментар
22.03.2023 19:14 Відповісти
Там где телеканал - там реклама, где реклама - там деньги.
Много денег и неучтенных...
показати весь коментар
22.03.2023 19:23 Відповісти
а ще мона армійську команду квн організувати. й окреме фінансування для неї. а фулі? зате "паржьом"...
показати весь коментар
22.03.2023 21:40 Відповісти
Та ну на хрін! Зелені мало телемарахвону? Й так мізки наріду забили повністю.
показати весь коментар
23.03.2023 00:14 Відповісти
 
 