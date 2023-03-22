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Новости Война
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Русская церковь разделяет вину за военные преступления в Украине, - Варфоломей

кирило,варфоломій

Вселенский патриарх Варфоломей убежден, что Русская православная церковь разделяет ответственность за полномасштабную войну против Украины.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, Варфоломей таким образом упрекнул российского патриарха Кирилла, "чье полное благословение на вторжение Москвы в Украину раскололо всемирную православную церковь".

Издание напоминает, что Варфоломей в 2019 году разозлил Москву, признав вновь созданную Православную церковь Украины.

По мнению патриарха, российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

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"Церковь и власти России сотрудничали в агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - сказал он на состоявшейся в парламенте Литвы конференции.

Варфоломей убежден, что усилия разных конфессий должны сосредоточиться "на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение".

"Наш общий христианский долг - использовать силы диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей", - сказал он, подчеркнув необходимость "духовного возрождения" как в России, так и в Украине.

Читайте также: Патриарх РПЦ Кирилл пожаловался Папе Римскому и генсеку ООН на "изгнание монахов из Лавры": "Это колыбель нашей цивилизации"

Автор: 

Варфоломей (240) РПЦ (743) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+27
Ось і все. Тепер маємо легітимне право виштовхати МП з країни. Було б круто, як би у РПЦ на расеї і Томос відібрали
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22.03.2023 18:35
+27
Томоса у банди ФСБ-РПЦ ніколи і не було була тільки анафема в середні віка, накладена Вселенським правовславним патріархатом та ультиматум 1686 року, до цих пір мокшами не виконаний.
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22.03.2023 18:41
+22
У них томос від сраліна зразка 1943 року...
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22.03.2023 18:42
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Ось і все. Тепер маємо легітимне право виштовхати МП з країни. Було б круто, як би у РПЦ на расеї і Томос відібрали
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22.03.2023 18:35 Ответить
Ага. Аби ще на таке д'єрмак дозвіл дав. А Ткаченко вже щось там крутить-мутить з ''монахами''
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22.03.2023 18:39 Ответить
Томоса у банди ФСБ-РПЦ ніколи і не було була тільки анафема в середні віка, накладена Вселенським правовславним патріархатом та ультиматум 1686 року, до цих пір мокшами не виконаний.
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22.03.2023 18:41 Ответить
Тим паче
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22.03.2023 20:39 Ответить
У них томос від сраліна зразка 1943 року...
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22.03.2023 18:42 Ответить


Товарищ Сталин превращает работников НКВД в духовенство
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22.03.2023 18:59 Ответить
а ти не хочеш прокоментувати інфу "https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra "????

І https://t.me/tZEinform/23640 ще тут

https://t.me/tZEinform/23641 і тут
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22.03.2023 18:47 Ответить
Тобто тепер Зеленський і Ткаченко вирішують кому віддати власність України,культурну спадщину ЮНЕСКО...На фото бачив на що пашка мерседес і московська секта перетворили Софію Київську
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22.03.2023 18:54 Ответить
А це тому, що українці, ну ті, що стомилися від війни, ті, що їх набралося 73% ніколи не читали твори українських письменників, в яких вони описували події минувщини. В яких чітко вказано і показано на десятках прикладах, хто тримав корчму, торгував самогоном і мав ключі від церков, які відкривав, коли нарід заплатить тому арендатору гроші. А арендаторами були завжди "щирі українці".
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22.03.2023 20:14 Ответить
якщо запитання до мене, то дуже багато, фактично перечитав багато творів Івана Франка, Івана Карпенко-Карого, Миколи Куліша,Марко Вовчок, Тпараша Шевченко, Лесі Українки, Юрія Сороким, Василя Шкляра, Анатолія Березенського,Володимира Белінського та інших. А що читали пан Олег?
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23.03.2023 14:42 Ответить
гроші платять орендодавцю, а арендатори, то десь на підарасії, а так все вірно.
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23.03.2023 08:16 Ответить
Чувак, у тебе серйозне джерело. московським туристам таке розказуй.
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22.03.2023 19:01 Ответить
у них нет Томоса
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22.03.2023 20:13 Ответить
як можна відібрати те, чого немає і не було ніколи? кацапсяча рпц - секта, в якої ніякого Томосу не було з народження.
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22.03.2023 21:45 Ответить
Анафему треба на москальську церкву накласти!
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22.03.2023 18:38 Ответить
На них уже есть -500-от летняя анафема от Вселенского патриарха. Томоса (право службу править) у них нет, бо они трижды сами себя аннигилировали. впервые коллаборанты Руси номер один невские, с ордынцами разграбили Киевскую Церковь и погнали попов на мокшинские епеня... За это получили анафему от Вселенского патриарха и вынуждены были подчиняться Киевской Церкви греческого обряда вплоть до 16-го столетия. Далее, ******* петька первый устранил самозванную кацапнецерковь , объявив ее министерским дипартментом... Сифилитик членин,и ее ухезал - церкви повзрывал попiв порасстреливал, бо кацапцерковь - опиум для народа. Сатанист иоська с шестью пальцами на ногах в 1943 году самозванно объявил о создании кацапцеркви... каароч, преклоняться сатанистскому гундяевскому-МП - накликать на себя беду и на свое десятое колено.
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22.03.2023 18:58 Ответить
Какая церковь может быть во главе с вероотступником и дьяволопоклонником Гундяевым?

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22.03.2023 18:39 Ответить
Дякуємо Вам, за цей істинний висновок!!! «Церква та влада Росії співпрацювали в агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини » все що потрібно про них знати тим, хто до них досі ходить !!!
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22.03.2023 18:40 Ответить
Ой ой,запахло смаленим,і вже розкаяння на черзі,а 5 років тому якось такої риторики не було!!!
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22.03.2023 18:41 Ответить
Варфоломію-рпц це фсбшна сатанинська сєкта яка є співучасником цієї і не тільки війни...
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22.03.2023 18:41 Ответить
важлива заява першого ієрарха Православної Церкви, патріарх різкіше висловився, він поставив у вину московським попам, що вони довели Московщину до божевілля і тепер її доведеться лікувати, щоправда, вилікувати її неможливо, тут він дуже великий оптиміст
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22.03.2023 18:43 Ответить
Цікаво, а де цей високоповажний дядько побачив на московії, котра всією біомасою нас засипає ракетами братів і сестер? Так мало того, ті нелюди вчорашньої ночі шарахнули по своїх в монастирський гуртожиток в Одесі. Це як розуміти?
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22.03.2023 19:06 Ответить
То може це і є брат разом з сестрою
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22.03.2023 19:11 Ответить
Так так, ми згідні, але вихід попів оно там. І відразу з задушевними піснями і пророкуваннями пішими паломниками на болота. Гуд лак, так би мовити
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22.03.2023 19:19 Ответить
побачимо всі расклади 29-го запасаємось попкорном
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22.03.2023 19:24 Ответить
раССеянское сборище нечестивцев - лжецы и лицемеры! они НИЧЕГО не признают и считают, что они самые праведные, верующие, во всем правы, все что они делают - есть правда. раССеянцы - проклятые еретики и сатанисты и сатанинское сборище раскольнтческой секты сергианской ереси, которая не является, по факту, соборной и апостольской. соборности нет - просрали. апостольства нет - благодать ушла от благословляющих то, что Христос и Апостолы не благословляли, не проповедовали. осталось ненависть, убийство, любостяжание, лож, лицемерие, высокомерие, сребролюбие. это вся раССеянская эээммммм... "церковь". московитский сатанат...
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22.03.2023 19:29 Ответить
упц мп(рпц) кацапська фсб/кгб/нквд секта з "томосом" від тогваріща сталіна !!! кацапські фсб0/кгб попи-3.14дераси ПНХ з України !!!







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22.03.2023 20:21 Ответить
Як що кацапи читають, то я їх прошу---- йдіть *****,скоти монголоїдні.
*** вам,а не Церкву України.
Вам вище написали у вас "томос" від йосі сраліна за 1943рік.
***** ---- це в сторону мацквабада.
України вам, виродкам єрзянським ніколи більше не бачити.
Хіба що,на рекламних бууклєтах.
А так пішли *****, мразота російська.
Україна тю-тю, вирвалася з лап кацапського ґвалтівника і йде в цивілізовану сім'ю народів.
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22.03.2023 20:22 Ответить
Російська церква - це інструмент російської влади дії на ту аудиторію, яка їм вірить яка до них ходитбь, думаючи що до Бога. Це філіал ФСБ і нічого спвільного немає з Богом, їх бог це "русский мир",грозний, петька кривавий(перший), катька повія, сралін і пуйло.
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22.03.2023 20:26 Ответить
 
 