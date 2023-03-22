Русская церковь разделяет вину за военные преступления в Украине, - Варфоломей
Вселенский патриарх Варфоломей убежден, что Русская православная церковь разделяет ответственность за полномасштабную войну против Украины.
Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, Варфоломей таким образом упрекнул российского патриарха Кирилла, "чье полное благословение на вторжение Москвы в Украину раскололо всемирную православную церковь".
Издание напоминает, что Варфоломей в 2019 году разозлил Москву, признав вновь созданную Православную церковь Украины.
По мнению патриарха, российские власти используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".
"Церковь и власти России сотрудничали в агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей", - сказал он на состоявшейся в парламенте Литвы конференции.
Варфоломей убежден, что усилия разных конфессий должны сосредоточиться "на способах противостояния и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и богословски узаконивать преступное поведение".
"Наш общий христианский долг - использовать силы диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей", - сказал он, подчеркнув необходимость "духовного возрождения" как в России, так и в Украине.
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І https://t.me/tZEinform/23640 ще тут
https://t.me/tZEinform/23641 і тут
*** вам,а не Церкву України.
Вам вище написали у вас "томос" від йосі сраліна за 1943рік.
***** ---- це в сторону мацквабада.
України вам, виродкам єрзянським ніколи більше не бачити.
Хіба що,на рекламних бууклєтах.
А так пішли *****, мразота російська.
Україна тю-тю, вирвалася з лап кацапського ґвалтівника і йде в цивілізовану сім'ю народів.