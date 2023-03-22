УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11339 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 133 30

Російська церква поділяє провину за воєнні злочини в Україні, - Варфоломій

кирило,варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій переконаний, що Російська православна церква розділяє відповідальність за повномасштабну війну проти України.

Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, Варфоломій таким чином дорікнув російському патріарху Кирилу, "чиє повне благословення на вторгнення Москви в Україну розкололо всесвітню православну церкву".

Видання нагадує, що Варфоломій у 2019 році розлютив Москву, визнавши новостворену Православну церкву України.

На думку патріарха, російська влада використовує Церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстрілюють з танка православну церкву. ВIДЕО

"Церква та влада Росії співпрацювали в агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини, як-от приголомшливе викрадення українських дітей", - сказав він на конференції, що відбулася в парламенті Литви.

Варфоломій переконаний, що зусилля різних конфесій мають зосередитися "на способах протистояти та нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату підривати єдність і теологічно легітимізувати злочинну поведінку".

"Нашим спільним християнським обов’язком є ​​використання сил діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей", - сказав він, підкресливши необхідність "духовного відродження" як в Росії, так і в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирил поскаржився Папі Римському та генсеку ООН на "вигнання ченців із Лаври": "Це колиска нашої цивілізації"

Автор: 

Варфоломій (216) РПЦ (511) УПЦ МП (1205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Ось і все. Тепер маємо легітимне право виштовхати МП з країни. Було б круто, як би у РПЦ на расеї і Томос відібрали
показати весь коментар
22.03.2023 18:35
+27
Томоса у банди ФСБ-РПЦ ніколи і не було була тільки анафема в середні віка, накладена Вселенським правовславним патріархатом та ультиматум 1686 року, до цих пір мокшами не виконаний.
показати весь коментар
22.03.2023 18:41
+22
У них томос від сраліна зразка 1943 року...
показати весь коментар
22.03.2023 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось і все. Тепер маємо легітимне право виштовхати МП з країни. Було б круто, як би у РПЦ на расеї і Томос відібрали
показати весь коментар
22.03.2023 18:35 Відповісти
Ага. Аби ще на таке д'єрмак дозвіл дав. А Ткаченко вже щось там крутить-мутить з ''монахами''
показати весь коментар
22.03.2023 18:39 Відповісти
Томоса у банди ФСБ-РПЦ ніколи і не було була тільки анафема в середні віка, накладена Вселенським правовславним патріархатом та ультиматум 1686 року, до цих пір мокшами не виконаний.
показати весь коментар
22.03.2023 18:41 Відповісти
Тим паче
показати весь коментар
22.03.2023 20:39 Відповісти
У них томос від сраліна зразка 1943 року...
показати весь коментар
22.03.2023 18:42 Відповісти


Товарищ Сталин превращает работников НКВД в духовенство
показати весь коментар
22.03.2023 18:59 Відповісти
а ти не хочеш прокоментувати інфу "https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Зеленський зранку влаштував дику істерику міністру культури Ткаченко з прямою вимогою не чіпати ченців УПЦ (МП) і не передавати приміщення Лаври в довгострокову оренду ПЦУ. Причини нам невідомі, але вчора з ОПУ активно спілкувався Державний секретаріат Святого Престолу (Secretaria Status seu Papaplis), точніше хтось з системи архієпископа Edgar Peña Parra "????

І https://t.me/tZEinform/23640 ще тут

https://t.me/tZEinform/23641 і тут
показати весь коментар
22.03.2023 18:47 Відповісти
Тобто тепер Зеленський і Ткаченко вирішують кому віддати власність України,культурну спадщину ЮНЕСКО...На фото бачив на що пашка мерседес і московська секта перетворили Софію Київську
показати весь коментар
22.03.2023 18:54 Відповісти
А це тому, що українці, ну ті, що стомилися від війни, ті, що їх набралося 73% ніколи не читали твори українських письменників, в яких вони описували події минувщини. В яких чітко вказано і показано на десятках прикладах, хто тримав корчму, торгував самогоном і мав ключі від церков, які відкривав, коли нарід заплатить тому арендатору гроші. А арендаторами були завжди "щирі українці".
показати весь коментар
22.03.2023 20:14 Відповісти
якщо запитання до мене, то дуже багато, фактично перечитав багато творів Івана Франка, Івана Карпенко-Карого, Миколи Куліша,Марко Вовчок, Тпараша Шевченко, Лесі Українки, Юрія Сороким, Василя Шкляра, Анатолія Березенського,Володимира Белінського та інших. А що читали пан Олег?
показати весь коментар
23.03.2023 14:42 Відповісти
гроші платять орендодавцю, а арендатори, то десь на підарасії, а так все вірно.
показати весь коментар
23.03.2023 08:16 Відповісти
Чувак, у тебе серйозне джерело. московським туристам таке розказуй.
показати весь коментар
22.03.2023 19:01 Відповісти
у них нет Томоса
показати весь коментар
22.03.2023 20:13 Відповісти
як можна відібрати те, чого немає і не було ніколи? кацапсяча рпц - секта, в якої ніякого Томосу не було з народження.
показати весь коментар
22.03.2023 21:45 Відповісти
Анафему треба на москальську церкву накласти!
показати весь коментар
22.03.2023 18:38 Відповісти
На них уже есть -500-от летняя анафема от Вселенского патриарха. Томоса (право службу править) у них нет, бо они трижды сами себя аннигилировали. впервые коллаборанты Руси номер один невские, с ордынцами разграбили Киевскую Церковь и погнали попов на мокшинские епеня... За это получили анафему от Вселенского патриарха и вынуждены были подчиняться Киевской Церкви греческого обряда вплоть до 16-го столетия. Далее, ******* петька первый устранил самозванную кацапнецерковь , объявив ее министерским дипартментом... Сифилитик членин,и ее ухезал - церкви повзрывал попiв порасстреливал, бо кацапцерковь - опиум для народа. Сатанист иоська с шестью пальцами на ногах в 1943 году самозванно объявил о создании кацапцеркви... каароч, преклоняться сатанистскому гундяевскому-МП - накликать на себя беду и на свое десятое колено.
показати весь коментар
22.03.2023 18:58 Відповісти
Какая церковь может быть во главе с вероотступником и дьяволопоклонником Гундяевым?

показати весь коментар
22.03.2023 18:39 Відповісти
Дякуємо Вам, за цей істинний висновок!!! «Церква та влада Росії співпрацювали в агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини » все що потрібно про них знати тим, хто до них досі ходить !!!
показати весь коментар
22.03.2023 18:40 Відповісти
Ой ой,запахло смаленим,і вже розкаяння на черзі,а 5 років тому якось такої риторики не було!!!
показати весь коментар
22.03.2023 18:41 Відповісти
Варфоломію-рпц це фсбшна сатанинська сєкта яка є співучасником цієї і не тільки війни...
показати весь коментар
22.03.2023 18:41 Відповісти
важлива заява першого ієрарха Православної Церкви, патріарх різкіше висловився, він поставив у вину московським попам, що вони довели Московщину до божевілля і тепер її доведеться лікувати, щоправда, вилікувати її неможливо, тут він дуже великий оптиміст
показати весь коментар
22.03.2023 18:43 Відповісти
Цікаво, а де цей високоповажний дядько побачив на московії, котра всією біомасою нас засипає ракетами братів і сестер? Так мало того, ті нелюди вчорашньої ночі шарахнули по своїх в монастирський гуртожиток в Одесі. Це як розуміти?
показати весь коментар
22.03.2023 19:06 Відповісти
То може це і є брат разом з сестрою
показати весь коментар
22.03.2023 19:11 Відповісти
Так так, ми згідні, але вихід попів оно там. І відразу з задушевними піснями і пророкуваннями пішими паломниками на болота. Гуд лак, так би мовити
показати весь коментар
22.03.2023 19:19 Відповісти
побачимо всі расклади 29-го запасаємось попкорном
показати весь коментар
22.03.2023 19:24 Відповісти
раССеянское сборище нечестивцев - лжецы и лицемеры! они НИЧЕГО не признают и считают, что они самые праведные, верующие, во всем правы, все что они делают - есть правда. раССеянцы - проклятые еретики и сатанисты и сатанинское сборище раскольнтческой секты сергианской ереси, которая не является, по факту, соборной и апостольской. соборности нет - просрали. апостольства нет - благодать ушла от благословляющих то, что Христос и Апостолы не благословляли, не проповедовали. осталось ненависть, убийство, любостяжание, лож, лицемерие, высокомерие, сребролюбие. это вся раССеянская эээммммм... "церковь". московитский сатанат...
показати весь коментар
22.03.2023 19:29 Відповісти
упц мп(рпц) кацапська фсб/кгб/нквд секта з "томосом" від тогваріща сталіна !!! кацапські фсб0/кгб попи-3.14дераси ПНХ з України !!!







показати весь коментар
22.03.2023 20:21 Відповісти
Як що кацапи читають, то я їх прошу---- йдіть *****,скоти монголоїдні.
*** вам,а не Церкву України.
Вам вище написали у вас "томос" від йосі сраліна за 1943рік.
***** ---- це в сторону мацквабада.
України вам, виродкам єрзянським ніколи більше не бачити.
Хіба що,на рекламних бууклєтах.
А так пішли *****, мразота російська.
Україна тю-тю, вирвалася з лап кацапського ґвалтівника і йде в цивілізовану сім'ю народів.
показати весь коментар
22.03.2023 20:22 Відповісти
Російська церква - це інструмент російської влади дії на ту аудиторію, яка їм вірить яка до них ходитбь, думаючи що до Бога. Це філіал ФСБ і нічого спвільного немає з Богом, їх бог це "русский мир",грозний, петька кривавий(перший), катька повія, сралін і пуйло.
показати весь коментар
22.03.2023 20:26 Відповісти
 
 