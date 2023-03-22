Російська церква поділяє провину за воєнні злочини в Україні, - Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій переконаний, що Російська православна церква розділяє відповідальність за повномасштабну війну проти України.

Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, Варфоломій таким чином дорікнув російському патріарху Кирилу, "чиє повне благословення на вторгнення Москви в Україну розкололо всесвітню православну церкву".

Видання нагадує, що Варфоломій у 2019 році розлютив Москву, визнавши новостворену Православну церкву України.

На думку патріарха, російська влада використовує Церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

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"Церква та влада Росії співпрацювали в агресії та розділили відповідальність за скоєні злочини, як-от приголомшливе викрадення українських дітей", - сказав він на конференції, що відбулася в парламенті Литви.

Варфоломій переконаний, що зусилля різних конфесій мають зосередитися "на способах протистояти та нейтралізувати здатність керівництва Московського патріархату підривати єдність і теологічно легітимізувати злочинну поведінку".

"Нашим спільним християнським обов’язком є ​​використання сил діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей", - сказав він, підкресливши необхідність "духовного відродження" як в Росії, так і в Україні.

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