Окупанти розстрілюють з танка православну церкву. ВIДЕО

У мержі опублікований відеозапис, на якому екіпаж російського танка розстрілює православну церкву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений танкістами-окупантами.

"Руснявий танк веде вогонь по українському православному храму", - пише у коментарі до відео автор публікації.

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