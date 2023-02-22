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Новини Відео Війна
21 070 37

Окупанти розстрілюють з танка православну церкву. ВIДЕО

У мержі опублікований відеозапис, на якому екіпаж російського танка розстрілює православну церкву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений танкістами-окупантами.

"Руснявий танк веде вогонь по українському православному храму", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець окупованого Мелітополя зафільмував священника-наркомана під кайфом: "Какая на него благодать снизошла". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) РПЦ (514) танк (2071) церква (700)


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Топ коментарі
+20
Басурмане обыкновенные. Ничего необычного.
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22.02.2023 12:57
+16
русня це покаже і скаже що укропи розстрілюють...на титр екрана ніхто уваги не зверне
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22.02.2023 12:53
+15
...ну не просто же так в храме ФСБшного Сатаны бережно храниться фуражка Гитлера и прочие скрепные, ублюдские ценности кацапов
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22.02.2023 12:58
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русня це покаже і скаже що укропи розстрілюють...на титр екрана ніхто уваги не зверне
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22.02.2023 12:53 Відповісти
все, що скаже і покаже русня 3,14дерастична після року війни , є доказом лишень того,що робив совок в "серисери ",на протязі свого існування...
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22.02.2023 13:16 Відповісти
німці у 2Світову такого собі не дозволяли !!!
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22.02.2023 13:26 Відповісти
"хатят лі рузкіє вайни",-була така пісня в савєцком саюзє.
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22.02.2023 12:55 Відповісти
Басурмане обыкновенные. Ничего необычного.
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22.02.2023 12:57 Відповісти
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22.02.2023 13:22 Відповісти
...ну не просто же так в храме ФСБшного Сатаны бережно храниться фуражка Гитлера и прочие скрепные, ублюдские ценности кацапов
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22.02.2023 12:58 Відповісти
І ***** кожен раз коли йде срати в чємадан підходить і ******* фураШку однокрашанкового підараса
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22.02.2023 13:10 Відповісти
Русские скрепы они такие, ну шо нам гундяшка на это скажет? Типа бесов изгоняют
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22.02.2023 12:58 Відповісти
Скажет, шо эта бурято-башкирский экипаж.
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22.02.2023 13:11 Відповісти
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22.02.2023 13:21 Відповісти
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22.02.2023 13:23 Відповісти
подполковник кгб Путин и генерал-полковник кгб Гуняев - это две ипостаси моцковитской Сатаны.
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01.04.2023 09:13 Відповісти
Навіть гітлерівці у другу світову, дома Бога, як вони називали церкви, не чіпали....
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22.02.2023 12:59 Відповісти
так !!! є свідчення очевидців, періоду 2Світової, після звільнення Києва, військами німецького Вермахту, від червоної комуно-нацистької чуми , німецький офіцер попросив впустити його у Святу Софію Київську і коли він зайшов на середину Храму, по в колі під куполом побачив комплект зі древніх свастик - він впав на коліна і щиро помолився ГНІХ !!!
Кацапи нквдисти і комуняки підірвали Успенській Собор Києво-Печерської Лаври і спалили увесь історичний центр Києва разом з Хрещатиком !!! коли німці підіграли пожежні машини і розкинули пожешні рукави що погасити пожежу це кацапське окупаційне лайно різало рукави, влаштовувало інші диверсії !!!
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22.02.2023 13:36 Відповісти
На жаль під час війни рогаті повилазили з усіх дірок і як можуть нищать храми УПЦ.
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22.02.2023 13:43 Відповісти
кацапи діють за принципом- бий своїх, щоб чужі боялись....а це точно храм упц?
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22.02.2023 16:54 Відповісти
Я вже неодноразово тут писав про 14 рік в Криму. Коли російські зільоні чілавечки зайшли на півострів, то люди в перші дні їх серьозно запитували звідки вони. Бо здогадатись по вузькооким скуластим мордам та незрозумілу мову про їхнє походження було складно. Так що обстріл православної церкви для таких воїнів буденність. Вона для них ніщо. У них інші символи.
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22.02.2023 13:04 Відповісти
Чого ще очікувати від слуг кремлівського антихриста.
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22.02.2023 13:04 Відповісти
за "бласловенням" гундяєва
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22.02.2023 13:10 Відповісти
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22.02.2023 13:19 Відповісти
Рашизм, як він є.
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22.02.2023 13:11 Відповісти
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22.02.2023 13:37 Відповісти
Писал б вже що з авіаносця-кузьнєця стрелили. Невже не бачите, що то ПТРК?
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22.02.2023 13:15 Відповісти
кацапом засмерділо від тебе. відео з тепловізійного преціла а також чути роботу автомата заряджання. можливо не танк а от на бмп3 схоже
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22.02.2023 15:45 Відповісти
хохли, ходіть більше до упц_мп! Ґундяєв благословляє розстріл ваших храмів
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22.02.2023 13:31 Відповісти
Зараз рогаті всіх мастей хочуть нищить православя в Україні.
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22.02.2023 13:48 Відповісти
які рогаті ??? кацапи ??? так звана "упц мп",як і "рпц" не має жодного стосунку до автентичного Православʼя - у них "томос" від тогваріща сталіна !!!



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22.02.2023 14:05 Відповісти
.

по-перше, нiкалаша, навчись нормально писати - православ'я.

по-друге : православ'я в Українi - це ПЦУ, а РПЦ-КДБ та його фiлiя УПЦ-МП - це рюзьгемiр та сатанiзм.

можеш не дякувати. тобi ще вчитися та вчитися.
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22.02.2023 15:23 Відповісти
хворі орки їм усе заважає !
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22.02.2023 13:42 Відповісти
Сатанат.
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22.02.2023 13:57 Відповісти
Дуже багато ставлять знак рівняння (=) між гітлером і путіним. На мою думку, тут більш показовий знак "більше".
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22.02.2023 14:01 Відповісти
сволота рашиська христа на них нема.
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22.02.2023 16:57 Відповісти
Ну вони так робили іще з часів руйнування Києва Андрієм Боголюбським у 1169 році
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23.02.2023 12:11 Відповісти
 
 