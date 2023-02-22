Окупанти розстрілюють з танка православну церкву. ВIДЕО
У мержі опублікований відеозапис, на якому екіпаж російського танка розстрілює православну церкву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений танкістами-окупантами.
"Руснявий танк веде вогонь по українському православному храму", - пише у коментарі до відео автор публікації.
Топ коментарі
+20 Krotow
показати весь коментар22.02.2023 12:57
+16 MrStepanovM
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+15 albano miner
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Кацапи нквдисти і комуняки підірвали Успенській Собор Києво-Печерської Лаври і спалили увесь історичний центр Києва разом з Хрещатиком !!! коли німці підіграли пожежні машини і розкинули пожешні рукави що погасити пожежу це кацапське окупаційне лайно різало рукави, влаштовувало інші диверсії !!!
по-перше, нiкалаша, навчись нормально писати - православ'я.
по-друге : православ'я в Українi - це ПЦУ, а РПЦ-КДБ та його фiлiя УПЦ-МП - це рюзьгемiр та сатанiзм.
можеш не дякувати. тобi ще вчитися та вчитися.